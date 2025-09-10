Se acerca la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: fecha, hora y cómo ver en EE.UU.

Canelo Álvarez y Terence Crawford acaparan la atención mundial conforme se acerca la fecha de su próximo enfrentamiento. Ambos boxeadores cuentan con el reconocimiento de aficionados y expertos, quienes consideran que será una de las peleas más importantes de lo que va de 2025.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: cuándo y a qué hora de EE.UU. es la pelea

El combate entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. La transmisión comenzará a las 21.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, y se podrá ver a través de Netflix sin cargos de Pago por Evento (PPV, por sus siglas en inglés) y solo para suscriptores, de acuerdo con la plataforma.

Canelo y Crawford pelearán por primera ocasión en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (X/@AllegiantStadm) (X/@AllegiantStadm)

Los combate previos serán los que inicien la jornada, por lo que espera que la pelea entre el mexicano y estadounidense arranque cerca de las 23 hs tiempo del Este, de acuerdo con ESPN.

La cartelera de la noche estará conformada por los combates de:

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr, 10 rounds, peso superwelter.

Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds, peso supermediano por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds, peso superpluma.

Netflix también lanzó un documental previo a la pelea de ambos pugilistas como parte de los preparativos rumbo al encuentro, el cual ya se puede ver en la plataforma.

El documental Cuenta atrás destaca la forma en que ambos boxeadores se preparan para su próximo combate, además de ofrecer una mirada cercana a su vida personal y la trayectoria desde sus primeras peleas hasta el momento de enfrentarse cara a cara.

Los títulos en juego que se disputarán en la pelea

Canelo Álvarez, el boxeador mexicano de 35 años de edad, cuenta con una larga trayectoria en el ring, con la cual logró obtener cuatro títulos mundiales, mismos que buscará retener ante Terence Crawford en la categoría de peso supermediano, con 168 libras (76.2 kilogramos):

Consejo Mundial de Boxeo ( CMB, por sus siglas en español)

por sus siglas en español) Asociación Mundial de Boxeo ( AMB, por sus siglas en español)

por sus siglas en español) Organización Mundial de Boxeo ( WBO, por sus siglas en inglés)

por sus siglas en inglés) Federación Internacional de Boxeo (FIB, por sus siglas en español)

Crawford, boxeador estadounidense, tuvo que subir dos categorías de peso, de 154 libras (69.8 kilogramos) a 168 libras (76.2 kilogramos), para poder retar al mexicano. Aunque cada uno cuenta con un gran historial de peleas.

Álvarez tiene un récord de 63 victorias, dos empates, dos derrotas y 39 nocauts en toda su carreta, por lo que buscará asegurar su lugar en la historia del boxeo.

Crawford, por su parte, se encuentra invicto con 41 victorias, 31 de ellas por la vía del nocaut. En su carrera ha logrado cinturones en cuatro divisiones dentro del peso superligero y wélter.

Crawford subió dos categorías para enfrentar a Alvarez (Instagram/@tbudcrawford) (Instagram/@tbudcrawford)

Exentrenador de Dmitry Bivol asegura que Crawford no podrá vencer a Canelo

Canelo Álvarez ha sufrido dos derrotas en sus 20 años de trayectoria como boxeador profesional, la más reciente en 2022 contra Dmitry Bivol. Joel Díaz, el entrenador del pugilista ruso, dio su pronóstico para este nuevo encuentro del mexicano y su pensamiento es claro.

“Canelo debería ganar. Veo a Canelo vencer a Crawford por decisión contundente. Es imposible que Crawford le gane”, declaró a The Ring.

Díaz destacó que la pelea le dará espectáculo a los aficionados y será de ida y vuelta durante los primeros asaltos, donde ambos peleadores medirán sus habilidades en el ring. De todos modos aseguró que Canelo terminará por vencer a Crawford.