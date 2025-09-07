Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: cómo es el cinturón que se disputarán en EE.UU. con herencia latina

Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El combate, que será transmitido en vivo por Netflix, ofreció nuevos detalles. Uno de los más importantes es que el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que estará en juego fue fabricado en un país latino: México.

Cómo es el cinturón hecho en México para el ganador de la pelea entre “Canelo” y Crawford

El cinturón del CMB que se pondrá en juego en el duelo entre “Canelo” Álvarez y Terence Crawford es una obra de arte. La pieza fue elaborada a mano por artesanas mexicanas del estado de Tlaxcala, quienes plasmaron elementos de la cosmovisión de la cultura prehispánica náhuatl. La pieza combina el talento de orfebrería y la tradición del país latino, en lo que es una muestra de la riqueza cultural de la región.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB con el cinturón para la pelea de "Canelo" y Crawford (Facebook @GobTlaxcala)

El cinturón lleva grabado en su centro la frase “Nahui Huey Altepemeh”, en referencia a los Cuatro Señoríos tlaxcaltecas, antiguos gobernantes de la región, según La Jornada. Otros de los elementos que destacan en la pieza son:

70 figuras de talavera , elaboradas por la artesana Jacqueline España.

, elaboradas por la artesana Jacqueline España. Textiles inspirados en el sarape mexicano , de la firma Dinus.

, de la firma Dinus. Orfebrería a cargo de Imperio de Metal.

a cargo de Imperio de Metal. Pintura de Guadalupe Xicohténcatl Tuxpan.

En representación de la gobernadora local, Lorena Cuellar Cisneros, el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala -Daniel Moncayo Cervantes- destacó que el estado está en condiciones de recibir una función de boxeo del CMB gracias a la mejora de su infraestructura deportiva.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, reconoció el gran trabajo de las artistas mexicanas y afirmó que este cinturón muestra el legado y la tradición cultural de México. “Lleva un pedazo del corazón de México para el mundo. Está hermoso, es una obra de arte que tomó meses de trabajo”, dijo a Coracyt Noticias.

Esta es la segunda ocasión en que el estado mexicano de Tlaxcala participa en una de las peleas de “Canelo”. En mayo pasado, también se le entregó un cinturón titulado Xicohténcatl, cuando derrotó al cubano William Scull.

Dónde y cuándo ver la pelea de “Canelo” Álvarez y Terence Crawford en Estados Unidos

La pelea entre el pugilista mexicano y el estadounidense se disputará el 13 de septiembre en Las Vegas, a las 21.00 (hora del Este de Estados Unidos). El combate se transmitirá de manera exclusiva a través de Netflix, sin el modelo de pago por evento (PPV, por sus siglas en inglés), a diferencia de lo que hicieron otras plataformas como Amazon Prime Video.

Artesanas mexicanas que elaboraron el cinturón del CMB para la pelea de "Canelo" y Crawford (Facebook @GobTlaxcala)

De esta manera, cualquier suscriptor de la plataforma de streaming podrá disfrutar de la pelea, sin importar cuál tipo de membresía tenga. Para quienes no estén suscritos, y deseen ver la batalla, pueden adquirir cualquiera de sus paquetes:

Estándar con anuncios : tiene un costo de 7.99 dólares mensuales.

: tiene un costo de 7.99 dólares mensuales. Estándar : el cual tiene un precio de 17.99 dólares, y con posibilidad de añadir un miembro extra por 6.99 dólares con anuncios, o bien de 8.99 dólares sin anuncios.

: el cual tiene un precio de 17.99 dólares, y con posibilidad de añadir un miembro extra por 6.99 dólares con anuncios, o bien de 8.99 dólares sin anuncios. Premium: tiene un costo de 24.99 dólares y con la posibilidad de añadir hasta dos miembros extra por un pago adicional de 6.99 dólares con anuncios, o bien de 8.99 dólares sin anuncios.

“Canelo” anuncia sus planes de retiro

De acuerdo con ESPN, el mexicano ya tiene claros sus planes de retiro del boxeo, ya que adelantó que tiene pensado colgar los guantes cuando cumpla 37 años (actualmente el pugilista tiene 35 años), así como que piensa mantenerse en la categoría de las 168 libras.

El cinturón se entregará al ganador de la pelea entre "Canelo" y Crawford (Facebook @GobTlaxcala)

Hasta el momento, Álvarez tiene firmado un contrato para cuatro peleas con Turki Al-Sheikh, hasta septiembre de 2026.