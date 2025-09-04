Cómo es la casa que Christopher Lloyd vende en California por el triple del valor que la pagó: remodelada a su gusto

Christopher Lloyd, quien interpretó al Dr. Emmett Brown en la saga Back to the Future (Volver al futuro), puso a la venta su casa en Santa Bárbara, California, después de haber vivido allí cerca de ocho años y de dedicar tiempo a remodelarla, ya que no le convencía su diseño original.

Cómo es la casa del actor que tiene en Santa Bárbara, California

De acuerdo con Compass, la empresa de bienes raíces encargada de la promoción y venta de la casa del actor, de 86 años, la propiedad está ubicada en 125 West Mountain Drive, Santa Bárbara (California, 93103) y tiene un precio de US$6.385.000.

La casa principal tiene una superficie de 2880 pies cuadrados (267 metros cuadrados) y cuenta con tres dormitorios, cuatro baños, un vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina y otras amenidades.

La propiedad se construyó originalmente en 2006, sobre una colina, pero Lloyd la compró en 2017 y realizó una serie de modificaciones para adaptarla a su gusto, con pisos de madera y colores claros.

La casa está sobre Montecito Real State, una loma cerrada y privada en el condado de Santa Bárbara con vistas panorámicas del océano Pacífico, las Islas del Canal y el puerto local. “Está recientemente remodelada con líneas limpias y una estética moderna”, se lee en la publicación de la firma en Instagram.

La propiedad también cuenta con una terraza y una habitación independiente con un dormitorio para invitados que tiene sala de estar que se puede utilizar como oficina, con un amplio espacio para trabajar a cualquier hora.

Cuánto costaba originalmente la casa de Lloyd en California

Christopher Lloyd compró la casa en 2017, en esa época el actor pagó 2,5 millones de dólares por la propiedad, de acuerdo con los registros de Compass.

La Casa que puso a la venta el actor Christopher Lloyd (compass.com)

En enero de 2016, el inmueble tenía un costo de 2,9 millones de dólares, pero se depreció hasta los 2,8 millones para finales de ese mismo año, y bajó un poco más hasta que el intérprete del Dr. Emmet Brown cerró el trato.

Ahora, la propiedad casi triplicó el valor desde que la adquirió Lloyd hace casi ocho años, al pasar de 2,5 millones hasta los 6,38 millones de dólares por los que se cotiza actualmente.

Cuáles son las últimas participaciones de Christopher Lloyd en el medio artístico

Christopher Lloyd, actor estadounidense nacido el 22 de octubre de 1938, ha participado en innumerables películas y series a lo largo de su carrera. Uno de sus papeles más emblemáticos fue el del Dr. Emmett Brown en la franquicia Volver al Futuro, donde compartió pantalla con Michael J. Fox, quien interpretó a Marty McFly, según el medio SensaCine.

La Casa que puso a la venta el actor Christopher Lloyd (compass.com)

Entre sus participaciones más recientes, el actor y guionista Christopher Lloyd actuó en el filme de este año, Nobody 2, donde interpreta el papel de David Mansell. También apareció como el Profesor Orloff en la serie de Netflix Wednesday (Merlina), y dio vida al Alquimista en la película Man and Witch: The Dance of a Thousand Steps.

Lloyd, a su vez, ha prestado su voz a personajes animados como el Chief Pachacamac, en la serie de televisión Knuckles, y en el filme animado Over the Garden Wall.

El actor inició su carrera en la década de 1960 en el teatro, donde participó en más de 200 producciones y recibió prestigiosos premios como el Drama Desk y el Obie, según Biography. En festivales teatrales de Nueva York, Lloyd compartió escenario con una joven Meryl Streep.