Cuándo y a qué hora de EE.UU. es la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: el esperado combate en Las Vegas

Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán por el título unificado de peso supermediano, con 168 libras (76.2 kilogramos). La pelea se llevará a cabo en la casa de los Raiders, en Las Vegas, y será transmitida por el servicio de streaming de Netflix para Estados Unidos. El combate acapara la atención de celebridades y personalidades del boxeo que ya dieron su pronóstico para esa noche.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: día y hora de la pelea en vivo desde EE.UU.

El combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford se realizará el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Canelo buscará quitarle el invicto a Terence Crawford (Instagram/@canelo) (Instagram/@canelo)

La transmisión comenzará a las 21.00 (hora del Este de Estados Unidos), por lo que se espera que la pelea estelar entre el mexicano y el estadounidense inicie a las 23.00, de acuerdo con ESPN. Este combate, al igual que el resto de los enfrentamientos, se podrá ver a través de la plataforma de streaming Netflix sin cargos de Pago por Evento (PPV, por sus siglas en inglés).

El resto de la cartelera que conformará la velada:

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr, 10 rounds, peso superwelter.

Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds, peso supermediano por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds, peso superpluma.

Qué títulos se disputarán Canelo y Crawford

Canelo cuenta con los títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB, por sus siglas en español), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Terence Crawford subió de categoría para retar a Canelo (Instagram/@tbudcrawford) (Instagram/@tbudcrawford)

Estos cinturones estarán en juego ante Terence Crawford, quien subió dos categorías de peso, de 154 libras (69.8 kilogramos) a 168 libras (76.2 kilogramos) para enfrentar al pugilista mexicano y arrebatarle sus títulos.

Cómo llegan Canelo Álvarez y Terence Crawford al combate

El mexicano cuenta con 63 victorias, dos empates, dos derrotas y 39 nocauts, según The Ring. A sus 35 años es considerado como uno de los grandes referentes del deporte y en Las Vegas buscará seguir escribiendo su historia dentro del boxeo.

Con una fortuna que supera los US$300 millones, Canelo se posiciona como uno de los deportistas más ricos de América Latina (AP Foto/John Locher, archivo)

El pasado 3 de mayo, Canelo Álvarez enfrentó en su último combate al cubano William Scull, a quien derrotó por decisión unánime por 115-113, 116-112 y 119-109 y así consiguió el título de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo, de acuerdo con CNN.

El boxeador estadounidense tiene un récord invicto con 41 victorias, 31 de ellas por la vía del nocaut. Asimismo, logró ganar cinturones en cuatro divisiones y dos veces consagrarse como campeón indiscutido, al ganar los cuatro cinturones en el peso superligero y wélter.

El 3 de agosto de 2024, Terence Crawford saltó al ring del BMO Stadium de Los Ángeles, California para enfrentar a Israil Madrimov, al que venció por decisión unánime y se llevó a casa el título superwélter de la AMB.

Terence Crawford logró la victoria en su último combate ante Israil Madrimov (Instagram/@tbudcrawford) (Instagram/@tbudcrawford)

Famosos y deportistas dan sus predicciones sobre la pelea

El combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford acapara la atención entre la farándula y el deporte, por lo que grandes personalidades se mostraron emocionadas por el enfrentamiento entre ambos pugilistas.

Denzel Washington, icónico actor de Hollywood, dejó en claro que es un apasionado del boxeo, pero dudó un poco cuando le preguntaron quién era su favorito para la pelea. Mencionó que sentía una gran admiración por ambos peleadores y no quiso dar su predicción para la noche, pero mencionó que Crawford jamás se enfrentó a un hombre como Canelo.

El exboxeador británico Amir Khan, quien ya se enfrentó y perdió contra el pugilista mexicano, predijo una pelea muy cerrada entre ambos boxeadores. Aunque aseguró que la fuerza y el peso de Canelo serán la clave en el combate, ve a Crawford como un boxeador más fresco, algo que lo ayudará a posicionarse como el ganador de la noche.