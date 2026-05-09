Pritzker, en Illinois: “Necesitamos construir más hogares”

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, difundió un mensaje en el que describe un escenario de presión creciente en el mercado de viviendas en el estado, con énfasis en la ciudad de Springfield. Por ello, subrayó la necesidad de impulsar nuevos proyectos de desarrollo inmobiliario.

J.B. Pritzker cree que es necesario construir más viviendas en Illinois

De acuerdo con su publicación en X, el fenómeno no se limita a una sola localidad, sino que refleja una tendencia extendida en distintas comunidades de Illinois. Desde su perspectiva, “la oferta de viviendas no crece al ritmo de la demanda registrada en distintas comunidades del estado”.

J.B. Pritzker cree que es necesario construir más viviendas en Illinois @govpritzker

El gobernador consideró urgente acelerar la construcción de viviendas para ampliar la oferta disponible. Pritzker puso como ejemplo a Springfield, donde la presión sobre el mercado inmobiliario se volvió más evidente. “Por eso necesitamos construir para facilitar la creación de más hogares y más oportunidades para que las familias se queden y crezcan”, aseguró.

Subida de precios en Springfield supera el promedio nacional reciente

Springfield registró incrementos en el valor de las viviendas, según la agencia inmobiliaria Zillow. Los precios registraron aumentos anuales de doble dígito en algunos indicadores locales. Esto ocurre mientras el valor medio de las propiedades en la ciudad se mantiene por debajo del promedio nacional, pero con una tendencia de crecimiento constante.

El gobernador J.B. Pritzker consideró necesaria la construcción de más viviendas Archivo

El aumento de precios se relaciona con la escasez de propiedades disponibles y la creciente competencia entre compradores. Según los analistas, esto presiona al alza el valor de cierre de las propiedades en el mercado local.

Déficit de vivienda en Illinois supera las 140 mil unidades

Un análisis del Illinois Economic Policy Institute y el Project for Middle Class Renewal estimó que el estado enfrenta un déficit aproximado de 142 mil viviendas.

El mismo estudio proyecta la necesidad de construir 227 mil unidades en un periodo de cinco años para equilibrar el mercado habitacional en Illinois. La presión ha aumentado en los últimos tiempos por factores como el crecimiento del empleo, la formación de nuevos hogares y la caída en la disponibilidad de propiedades.

Simultáneamente, el inventario de viviendas activas cayó alrededor de 64% en comparación con años anteriores. Esto ha generado un entorno de baja disponibilidad y mayor competencia entre compradores en distintas regiones del estado.

Una vivienda en venta en Prospect Heights, Illinois Nam Y. Huh - AP

La construcción de nuevas viviendas no logra acompañar el crecimiento de la demanda habitacional. Según el análisis, la crisis responde a la caída sostenida en los permisos de construcción y a una reducción significativa de viviendas disponibles en el mercado.

Sin embargo, este no es un caso aislado en Illinois. A nivel nacional, el déficit habitacional en Estados Unidos supera los 4 millones de unidades, según Reuters. La brecha ha crecido en los últimos años debido a la construcción insuficiente frente a la formación de nuevos hogares.