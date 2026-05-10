Cuentos gratis para viajeros: la iniciativa de un aeropuerto en California para fomentar la lectura
Para niños, en inglés o español, una máquina expendedora especial entrega una especie de recibo que ayuda a pasar el tiempo
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El Aeropuerto Internacional de Ontario (ONT), ubicado en el condado de San Bernardino, California, fomenta la lectura mediante una máquina dispensadora de cuentos cortos. El sistema entrega historias de manera gratuita a los pasajeros y permite elegir entre distintas categorías.
Así funciona el dispensador de cuentos cortos del aeropuerto de Ontario, California
Los dispensadores de cuentos cortos pueden encontrarse cerca de los controles de seguridad de las terminales 2 y 4 en el ONT. De acuerdo con el sitio web del aeropuerto, estas máquinas fueron colocadas con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje con iniciativas centradas en la alfabetización.
Básicamente, se imprime un relato en una hoja de papel larga y delgada, similar a los recibos de supermercados y farmacias. Los pasajeros pueden personalizar la experiencia y elegir la extensión y el género, por ejemplo. cuentos cortos o poemas.
Entre las alternativas de personalización, el dispensador de cuentos del aeropuerto de Ontario también ofrece la opción de elegir entre un relato general, uno para niños o uno en español.
Los dispensadores de cuentos están disponibles en otros aeropuertos de EE.UU.
El mencionado aeropuerto de California no es el único que cuenta con el dispensador de cuentos cortos, una iniciativa de la editorial francesa Short Edition. De acuerdo con NBC, estas máquinas están disponibles en 600 ubicaciones en todo el mundo y casi 300 se encuentran en Estados Unidos.
Para operar, las terminales se encargan de pagar una suscripción para acceder a una base de datos global con relatos de miles de escritores internacionales. El medio resaltó que el siguiente paso de la iniciativa será permitir que autores locales y emergentes puedan compartir sus obras a través de un portal y, de pasar el filtro, sus textos estarán disponibles en las máquinas expendedoras.
Otras iniciativas de lectura del aeropuerto de Ontario
Además del dispensador de cuentos, la terminal aérea ofrece distintos servicios y programas que fomentan la lectura en los pasajeros.
Por ejemplo, se organiza un programa trimestral llamado Autores en ONT, en el que invitan a escritores locales a firmar libros y tomarse fotografías con los presentes. Incluso, en muchas ocasiones el primer grupo de visitantes recibe un ejemplar gratuito.
En el blog del aeropuerto se recuerda que también hay distintas opciones de tiendas para comprar un libro, revista o periódico. Quienes prefieren la lectura digital pueden hacer uso del wifi gratuito para descargar un texto o dirigirse a alguna de las diferentes zonas para recargar sus dispositivos electrónicos.
Finalmente, con respecto a los mejores lugares para leer, el aeropuerto recomienda los siguientes:
- Sala VIP Aspire. No es necesario ser miembro de un programa de viajero frecuente exclusivo, sino que se debe comprar un pase o consultar si la tarjeta de crédito ofrece acceso gratuito.
- Centro de Ciencias de California. Se trata de un espacio interactivo dentro de la terminal 4 que alberga diversas exhibiciones y presenta una iluminación tenue, por lo que podría ser una buena opción para los lectores digitales.
- Asiento tradicional. Un lugar cerca de la puerta de embarque con buena iluminación y vista de las pistas.
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