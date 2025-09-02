Cierra un clásico de California: la tienda que dice adiós para siempre tras 36 años inolvidables

Rick & Ann’s, un emblemático restaurante de brunch y desayuno en Berkeley, California, cerró de manera definitiva el 30 de agosto tras más de 36 años. Ann Lauer, cofundadora del local, buscaba jubilarse e iniciar una nueva etapa en su vida.

El comunicado oficial de Rick & Ann’s

La noticia fue confirmada por Lauer en su sitio web. Allí, por medio de un comunicado oficial, les agradeció a los clientes por permitirle formar parte de su día a día por medio de su local, ubicado en Domingo Ave. 2922 en Berkeley.

“¡Después de 36 maravillosos años, es hora de colgar el delantal!“, manifestó Lauer. ”Ha sido maravilloso formar parte de esta comunidad y vivir la experiencia de todas sus vidas a lo largo de los años. Desde las alegres celebraciones como cumpleaños, días festivos, ritos de paso y reuniones familiares, hasta los momentos más difíciles del ciclo de vida", agregó.

La fundadora del restaurante manifestó que continuará con contribuciones a la comunidad. Sin embargo, remarcó que ahora quiere viajar e iniciar una nueva etapa en su vida.

Las razones detrás del cierre de Rick & Ann’s

El reconocido restaurante cerró por decisión de su cofundadora. Según consignó SFGATE, Ann planeaba jubilarse para inscribirse en un programa de maestría en jardinería y dedicar tiempo en una organización infantil local.

La inminente jubilación de la cofundadora fue una de las razones principales del cierre Instagram/@rickandannsrestaurant

“Hemos pasado por mucho”, reconoció. “He tenido los mejores empleados. Algunos han estado conmigo por más de 30 años. Amo lo que hago“, aseguró.

Aparte de la jubilación, el contrato de arrendamiento estaba próximo a vencer. Por ello, se pusieron en contacto con interesados para hacerse cargo del negocio. De concretarse, es probable que se mantengan el menú de Rick & Ann’s, aunque no el nombre.

¿Habrá otro restaurante Rick & Ann’s?

A pesar del cierre del local, que ya no volverá a abrir, Ann’s Catering (el negocio de catering de Ann) se trasladará a una cocina comercial cerca del restaurante como forma de mantener el legado.

El catering de la Ann Lauer continuará en funcionamiento luego del cierre del restaurante Instagram/@rickandannsrestaurant

"No se preocupen, ¡Ann’s Catering seguirá vivo! Se trasladará a una cocina comercial sin interrupción y seguiré trabajando allí un par de años mientras algunos de mis empleados se hacen cargo“, sostuvo Ann en su sitio web. Lo que está claro es que la histórica tienda cerró para siempre, tal como la conocían los clientes.

La historia detrás del restaurante ubicado en Berkeley, California

Ann y su entonces esposo, Rick, abrieron Rick & Ann’s en noviembre de 1989 con sus socios John y Lois Solomon bajo la premisa de inaugurar en Berkeley un local que ofreciera platillos típicos de la comunidad.

A través de una variedad de ingredientes desconocidos del Área de la Bahía para la época, consolidaron menús de desayuno, almuerzo y brunch con recetas sencillas y universales para todo el público.

Rick & Ann’s partió de la idea de consolidar un local con platillos caseros Instagram/@rickandannsrestaurant

Este menú trajo consigo el concepto del brunch en Berkeley, marcado por tostadas francesas con toques de naranja y cardamomo o panqueques hechos con harina de arroz.

El legado de Rick & Ann’s

Rick & Ann’s se convirtió en un lugar clave para la comunidad de Berkeley. Su servicio y comida trajo consigo generaciones de familias y celebridades como Alicia Keys, Harrison Ford, Ian McKellen, los integrantes de Green Day, y Stephen y Ayesha Curry, entre otros.

“Estoy muy triste. No hay ningún lugar igual. Muchos de los antiguos restaurantes están cerrando y entiendo todas las razones. Pero lo voy a extrañar”, expresó una cliente que visitó el restaurante desde su inauguración.