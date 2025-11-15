Cómo son las casas modernas de California que se instalan en patios traseros y cuestan US$95.000

Una nueva modalidad de vivienda adquirió gran popularidad en Estados Unidos, en sintonía con las unidades modulares y prefabricadas cuyo mercado se encuentra en auge. Se trata de casas modernas que se construyen en una fábrica nacional y se instalan en patios traseros, con un precio base de US$95.000.

Cómo son las casas construidas en EE.UU. que se instalan en patios traseros

Con sede en el Área de la Bahía, California, la startup Villa ofrece alrededor de 20 opciones de viviendas destinadas a su instalación en patios traseros y que poseen una dirección distinta a la casa principal. En función del tamaño y del tipo de la unidad, el precio oscila entre los US$95.000 y los US$180 mil.

Se ofrecen desde estudios de 41 metros cuadrados hasta departamentos de tres habitaciones y 111 metros cuadrados villahomes.com

Se trata de las conocidas como Unidades de Vivienda Accesorias (ADU, por sus siglas en inglés), que generaron una innovación en el mercado inmobiliario estadounidense y son de producción nacional.

Las casas que se ofrecen tienen un tamaño de entre 41 y 111 metros cuadrados, con diferentes disposiciones, que pueden ser desde un estudio hasta un departamento de tres habitaciones. La compañía incluyó 20 planos básicos disponibles.

Además, con la compra de la vivienda, se incluyen armarios, paredes y electrodomésticos de cocina.

Cuánto tiempo demora la instalación de una unidad de vivienda accesoria en EE.UU.

En una primera instancia, los compradores abonan el precio de la vivienda, que no incluye los costos adicionales de instalación, permisos requeridos y la preparación del terreno. Según señaló el cofundador de Villa, James Connolly, a Business Insider, estos montos pueden llegar a presentar un valor total de alrededor de US$100 mil.

La vicepresidenta de operaciones de Villa, Heather Miksch, destacó que el plazo límite para completar la construcción de cada unidad es de 90 días y detalló que, con este tipo de viviendas, los clientes pueden notar un ahorro significativo en muchos costos de construcción.

Las ADU contemplan una instalación de hasta 90 días villahomes.com

Los impulsores de la innovación también indicaron que estas casas tienen una gran popularidad en California. En el estado, se aprobaron ciertas regulaciones, como la AB 1033 y la AB 976, que permite la venta y el alquiler separados de la unidad principal y facilitan la construcción de la secundaria.

La principal ventaja de las casas ADU fabricadas en Estados Unidos

Miksch resaltó al medio mencionado que más de la mitad de los compradores de estas viviendas adquirieron la unidad para destinarla a un familiar, según encuestas que realizaron en sus operaciones.

“Las viviendas accesorias son una forma muy interesante de mantener a las familias unidas y más cerca unas de otras", puntualizó. Además, indicó que en estados como California también contribuyen al ahorro en el costo de la propiedad, dado que se trata de uno de los territorios más caros de EE.UU.

Los precios de las viviendas accesorias oscilan entre los US$90.000 y los US$180 mil villahomes.com

En ese sentido, agregó: “Hemos tenido clientes cuyos padres viven en el extranjero y, cuando visitan EE.UU., se quedan con ellos durante meses. Al construir una vivienda accesoria en el patio trasero, los padres pueden tener un lugar donde alojarse sin estar en la casa familiar principal". Otros casos frecuentes fueron aquellos en los que los propietarios se instalaron en una ADU y dejaron su hogar a sus hijos.