Compensación de trabajadores en California: quiénes pueden recibirla al mismo tiempo que el seguro

Las leyes laborales protegen a los empleados que atraviesan una enfermedad o lesión. En California existen dos programas que les brindan apoyo económico: la Compensación para Trabajadores y el Seguro de Incapacidad. Aunque cada uno de ellos responde a situaciones diferentes, existen casos puntuales en los que es posible acceder a ambos beneficios al mismo tiempo.

Compensación para Trabajadores en California: qué es y qué casos cubre

Según establece el Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD, por sus siglas en inglés), la Compensación para Trabajadores (WC, por sus siglas en inglés) corresponde a un sistema que protege a los empleados cuando sufren una lesión o enfermedad vinculada directamente con su labor.

Si un trabajador de una cocina se quema en su trabajo, el EED establece que debe estar protegido por la WC Unsplash

La ley estatal establece que el empleador debe otorgar estos beneficios a todo empleado que se lastime o enferme a causa de sus tareas. Entre las situaciones que están cubiertas en ese programa se incluyen:

Accidentes puntuales en el trabajo: por ejemplo, una caída que ocasione daños físicos en la espalda, quemarse con un producto químico o sufrir un choque automovilístico mientras el empleado realiza entregas.

por ejemplo, una en la espalda, con un producto químico o sufrir un mientras el empleado realiza entregas. Lesiones causadas por acciones repetitivas: como, por ejemplo, dolencias que afecten manos, brazos o espalda por movimientos sistemáticos o la pérdida de la audición tras una exposición constante a ruidos intensos.

En estos casos, los beneficios contemplan: atención médica, pagos por incapacidad temporal o permanente, programas de capacitación para reinsertarse laboralmente y, en casos extremos, compensación por fallecimiento.

Seguro de incapacidad: sus diferencias con la WC

El Seguro de Incapacidad (DI, por sus siglas en inglés) pertenece al programa de Seguro Estatal de Incapacidad (SDI, por sus siglas en inglés). Su objetivo es reemplazar una parte del salario por un tiempo limitado cuando la persona no puede trabajar debido a una enfermedad o lesión que no se relaciona con su empleo.

Este seguro puede cubrir hasta 52 semanas y se aplica a los siguientes escenarios:

Enfermedades físicas o mentales sin relación con su labor.

Cirugías, incluso las electivas.

Embarazo, parto u otras condiciones médicas vinculadas.

Procesos de recuperación de adicciones al alcohol o las drogas.

La gran diferencia con la Compensación para Trabajadores radica en el origen de la enfermedad o lesión: mientras la compensación aplica a situaciones laborales, el seguro se centra en afecciones externas al trabajo.

Los trabajadores están cubiertos en caso de un accidente laboral Freepik

¿Cuándo se pueden recibir ambos beneficios?

En términos generales, un empleado no puede recibir al mismo tiempo Compensación para Trabajadores y Seguro de Incapacidad. Sin embargo, el Departamento de Empleo de California reconoce algunas excepciones. Entre ellas se destacan:

Cuando el empleador o la aseguradora rechaza o retrasa los beneficios de la compensación laboral.

Cuando el monto semanal recibido por compensación es inferior al que le correspondería por el Seguro de Incapacidad.

En estas circunstancias, la persona puede solicitar ambas iniciativas y cobrar la diferencia.

Cabe aclarar que si el Seguro de Incapacidad paga beneficios, mientras el caso de Compensación para Trabajadores está pendiente, el programa estatal presenta un gravamen. Esto significa que, una vez resuelto el caso laboral, se recupera el dinero otorgado por el SDI para evitar un doble pago.

En caso de una enfermedad no relacionada con el trabajo, los empleados tienen cobertura del Seguro de Incapacidad

Qué hacer en caso de sufrir una lesión laboral

El EDD aconseja actuar con rapidez frente a una lesión laboral. El trabajador debe informar a su empleador lo antes posible, ya sea que se trate de un accidente repentino o de un problema que apareció con el tiempo. Si el aviso no se presenta dentro de los 30 días, el derecho a los beneficios puede verse afectado.

Además, se recomienda buscar atención médica inmediata:

Llamar al 911 o acudir a una sala de emergencias.

Informar al personal de salud que la lesión tiene relación con el trabajo.