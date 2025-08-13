Cómo solicitar Disability por enfermedad en EE.UU.: cinco preguntas clave y requisitos de elegibilidad

En Estados Unidos, los trabajadores que enfrentan una enfermedad, lesión o discapacidad que les impida continuar con su empleo pueden acceder al beneficio por Disability. Para hacerlo, deben cumplir con requisitos clave, como contar con un historial laboral suficiente y reunir ciertas condiciones médicas que establece la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). ¿Cuáles son los pasos para solicitarlo?

Disability por enfermedad: qué requisitos se deben cumplir en EE.UU.

El Seguro Social señala que los empleados que quieran tramitar su Disability por enfermedad, ya sea por el tiempo que no puedan realizar sus tareas o de manera permanente, deben cumplir con ciertos requisitos para recibir las prestaciones. El programa solo aplica a quienes trabajan o hayan trabajado en puestos cubiertos por la seguridad social.

El Seguro Social le otorga prestaciones por Disability a quienes cumplan con ciertos requisitos Shutterstock

Para poder recibir el beneficio de Disability las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una condición médica que cumpla con la definición de discapacidad : que la enfermedad o lesión impida que la persona pueda trabajar durante un año (12 meses consecutivos) o más; o que la incapacidad lleve a la muerte.

: que la enfermedad o lesión impida que la persona pueda trabajar durante un año (12 meses consecutivos) o más; o que la incapacidad lleve a la muerte. Haber estado en puestos cubiertos por el Seguro Social durante el tiempo suficiente: el solicitante debe haber trabajado durante al menos cinco de los últimos 10 años para calificar para incapacidad. Habitualmente, las personas menores de 24 años no necesitan cumplir ese período.

durante el tiempo suficiente: el solicitante debe haber trabajado durante al menos cinco de los últimos 10 años para calificar para incapacidad. Habitualmente, las personas menores de 24 años no necesitan cumplir ese período. Tener créditos laborales del Seguro Social: quienes quieren recibir prestaciones de la SSA deben tener cierta cantidad de créditos, basados en el salario anual. La cantidad depende de la edad al inicio de la discapacidad, pero suelen necesitarse 40 créditos.

Si cumplen con los requisitos, las personas pueden presentar su solicitud en línea. Luego la administración revisa el pedido.

“Generalmente, hay un período de espera de cinco meses y le pagaremos su primer beneficio el sexto mes completo después de la fecha en que determinamos que comenzó su incapacidad”, explica la agencia en su sitio oficial.

El pago retroactivo puede alcanzar hasta los 12 meses previos en caso de que el Seguro Social determine que el solicitante tuvo una incapacidad durante ese tiempo y cumple con todos los demás requisitos.

Los cinco pasos que usa la SSA para otorgar o rechazar la Disability

En caso de cumplir con los requisitos para presentar la solicitud por enfermedad, lesión o ceguera, la SSA realiza un proceso de cinco preguntas para determinar si un trabajador tiene el derecho a recibir el beneficio de Disability.

Las diferentes preguntas que hace la administración son:

1. ¿Estás trabajando?

La SSA evalúa los ingresos y la actividad laboral de los quienes aplicaron. Por ejemplo, si la persona trabaja en 2025 y sus ingresos promedio superan los US$1620 (o US$2700 si es ciego) al mes, generalmente no se le puede considerar con discapacidad.

Si no trabaja o trabaja, pero no en un empleo subjetivo o perjudicial, la administración se comunica con la oficina de Servicios de Determinación de Discapacidad (DDS) para tener una definición sobre la condición médica del solicitante.

La SSA evalúa los ingresos y la actividad laboral de los quienes aplicaron Freepik

2. ¿Su condición es “grave”?

La condición debe limitar significativamente la capacidad del solicitante para realizar actividades laborales básicas, como levantar objetos, estar de pie, caminar, sentarse o recordar, durante al menos 12 meses consecutivos.

3. ¿Su condición se encuentra en la lista?

La SSA tiene una lista de condiciones médicas que considera lo suficientemente graves como para impedir que una persona realice su trabajo. Si la afección del solicitante no se encuentra en el listado, se deberá determinar la gravedad de su patología.

4. ¿Puede hacer el trabajo que hacía anteriormente?

La administración evalúa si la situación médica le impide a la persona realizar alguno de sus trabajos anteriores. Si no es así, se considera que no tiene una incapacidad calificada.

Tras aplicar en línea, el Seguro Social revisa las solicitudes con un proceso de cinco preguntas United States Digital Service

5. ¿Puede hacer algún otro tipo de trabajo?

En caso de no poder realizar su labor anterior, la SSA analiza si hay otro trabajo que el postulante pueda hacer a pesar de sus impedimentos médicos. Para ello tienen en cuenta su historial clínico, edad, educación, experiencia laboral previa y cualquier otra habilidad. “Si no puede hacer otro trabajo, decidiremos si es elegible para recibir beneficios por incapacidad”, explica la SSA.