“Space Flown Gold Pattern Dollars”: las monedas que volaron por el espacio y se venden a US$3,28 millones

Una serie de monedas de oro de 22 quilates, conocidas como “Space Flown Gold Pattern Dollars”, se convirtió en una de las más valiosas del coleccionismo numismático. Este 12 de septiembre de 2025, se vendieron en la plataforma Stack’s Bowers Galleries por un total de 3,28 millones de dólares.

Cómo son los dólares Sacagawea que viajaron por el espacio

Hay siete monedas de dólar Sacagawea fabricados en oro de 22 quilates que participaron en una misión espacial histórica durante julio de 1999. Más de dos décadas después, aparecieron en el mercado de subastas.

Estas monedas representan las únicas piezas numismáticas estadounidenses fabricadas específicamente para vuelos espaciales Stack's Bowers Galleries

Estas monedas representan las únicas piezas numismáticas estadounidenses fabricadas específicamente para vuelos espaciales. Durante la misión STS-93 del transbordador Columbia, recorrieron aproximadamente 2,9 millones de kilómetros en órbita terrestre bajo el comando de Coronel Eileen Collins, primera mujer en dirigir una misión de transbordador espacial.

La subasta del 12 de septiembre de 2025 estableció múltiples récords en diversas categorías numismáticas, lo que confirmó el valor de estos ejemplares como tesoros culturales estadounidenses.

La venta incluyó los certificados oficiales de la moneda Stack's Bowers Galleries

La historia detrás de los “Space Flown Gold Pattern Dollars”

De acuerdo con Stack’s Bowers Galleries, en julio de 1999, 12 monedas de oro viajaron al espacio a bordo del transbordador espacial Columbia. Se trataba de versiones especiales del dólar de Sacagawea, diseñadas como prototipos de la pieza que se pondría en circulación en el año 2000.

Estos ejemplares fueron acuñados en oro de 22 quilates con acabado de prueba (proof) y se emplearon las mismas planchas que se usaban para las monedas American Eagle. Aunque portaban la marca de ceca de West Point “W”, investigaciones posteriores sugieren que fueron producidas en Filadelfia debido a la urgencia del calendario de lanzamiento.

De las 39 piezas originales, 27 fueron destruidas y únicamente 12 sobrevivieron, que son las que recorrieron el espacio. Al finalizar la misión, las monedas regresaron a la Tierra y quedaron bajo resguardo en Fort Knox. Siete de ellas fueron liberadas recientemente para coleccionistas privados, mientras que cinco permanecerán en instituciones públicas y no estarán disponibles para el mercado.

Los dólares Sacagawea fabricados en oro de 22 quilates participaron en una misión espacial histórica durante julio de 1999 Stack's Bowers Galleries

Cómo identificar un dólar Sacagawea del espacio

Al ser una moneda patrón o prototipo, sus características y diseño coinciden con los ejemplares emitidos a partir del año 2000. Para lograr identificar una pieza auténtica se debe observar:

Año : 2000.

: 2000. Ceca : aunque figura la marca de West Point “W”, se cree que estos ejemplares fueron fabricados en la Casa de la Moneda de Filadelfia.

: aunque figura la marca de West Point “W”, se cree que estos ejemplares fueron fabricados en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Diseñador : Glenna Goodacre/Thomas D. Rogers Sr.

: Glenna Goodacre/Thomas D. Rogers Sr. Diámetro : 26,5 milímetros.

: 26,5 milímetros. Peso : 17 gramos.

: 17 gramos. Composición : 91,67% de oro, 3% de plata y 5,33% de cobre.

: 91,67% de oro, 3% de plata y 5,33% de cobre. Anverso : muestra a Sacagawea con su hijo Jean Baptiste, con el lema “IN GOD WE TRUST” en el margen izquierdo. La palabra “LIBERTY” se encuentra centrada en la parte superior y la fecha “2000″ y la marca de ceca “W” aparecen en el margen inferior derecho.

: muestra a Sacagawea con su hijo Jean Baptiste, con el lema “IN GOD WE TRUST” en el margen izquierdo. La palabra “LIBERTY” se encuentra centrada en la parte superior y la fecha “2000″ y la marca de ceca “W” aparecen en el margen inferior derecho. Reverso : un águila en vuelo, enmarcada por 13 estrellas, se eleva con el lema “E PLURIBUS UNUM” en el centro izquierdo del diseño. “UNITED STATES OF AMERICA” y “ONE DOLLAR” enmarcan la periferia.

: un águila en vuelo, enmarcada por 13 estrellas, se eleva con el lema “E PLURIBUS UNUM” en el centro izquierdo del diseño. “UNITED STATES OF AMERICA” y “ONE DOLLAR” enmarcan la periferia. Detalles: el diseño de estas monedas se distingue por incluir en el reverso un prototipo de “plumas de cola grabadas”, también presente en la variedad conocida como “Cheerios”. Dicho motivo fue modificado poco después en las piezas de circulación regular, lo que incrementó el interés de esta versión inicial.

La pieza de prueba fue catalogada como "Deep Cameo" (Camafeo Profundo) debido a su alto contraste entre los relieves de la moneda y los campos, lo que logra un efecto de mate profundo en los elementos elevados Stack's Bowers Galleries

Cada una de las piezas subastadas se entregó con certificado de autenticidad y la firma de la directora interina de la Casa de la Moneda, Kristie McNally.

Los “Space Flown Gold Pattern Dollars” fueron catalogados por el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés) como la quinta pieza más importante dentro de las 100 monedas modernas de EE.UU. Este reconocimiento se debe tanto a su rareza como a su valor simbólico: son los únicos patrones de oro coleccionables acuñados por la Casa de la Moneda después del siglo XIX.

El ejemplar fue calificado como PR69DCAM debido a su estado casi perfecto de conservación Stack's Bowers Galleries

Cuánto valen los Space Flown Gold Pattern Dollars en el mercado de subastas

El pasado 12 de septiembre, la firma especializada Stack’s Bowers Galleries presentó al mercado siete de los “Space Flown Gold Pattern Dollars”. La venta alcanzó un total de US$3,28 millones.

De este paquete, dos de los ejemplares se adjudicaron por US$550 mil cada uno y se convirtieron en los dólares de oro estadounidenses más valiosos subastados desde la Guerra Civil. Además, superaron los precios alcanzados por errores de acuñación célebres, como el “mule” Sacagawea-Quarter, y por variedades icónicas como el “Cheerios”.

En la misma subasta se ofreció el primer dólar Sacagawea 2025-W en oro de 24 quilates, acuñado para conmemorar el 25 aniversario de la serie. La pieza número uno de esta emisión alcanzó los US$120 mil, un valor 60 veces superior al de su metal precioso y 50 veces más alto que su precio de salida oficial.