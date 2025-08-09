Confirmado: el túnel secreto en este castillo de California era un mito, hasta que un grupo de trabajadores lo encontró

En West Hollywood, California, se encuentra Château Marmont, un reconocido hotel destacado por no permitir fotos en sus espacios públicos y, por lo tanto, ser el elegido de varias celebridades. Envuelto en muchísimas leyendas desde su apertura, existían rumores sobre que el castillo poseía un túnel secreto y finalmente el mito fue confirmado por trabajadores que realizaban una reforma.

Encontraron el túnel secreto del mítico hotel Château Marmont

El intrigante hotel Château Marmont, ubicado en el inicio del Sunset Strip de West Hollywood, California, ha sido escenario de múltiples mitos desde su apertura en 1929. Muchos rumores vinculados a grandes celebridades jamás han sido comprobados, pero la llamativa leyenda de que cuenta con un túnel secreto fue confirmada hace algunos años.

El túnel secreto del Chateau Marmont fue descubierto por trabajadores que realizaban una reforma en 2012 Wikipedia.

Hace 13 años, el propietario del clausurado restaurante Pink Taco, Harry Morton, realizaba una renovación el antiguo local de The Players -un club de fiestas en el que se reunían figuras como Howard Hughes, Orson Welles y Lauren Bacall- cuando sus trabajadores se encontraron con el ingreso al túnel y confirmaron un rumor que circulaba desde la década de 1940.

Sin embargo, el pasadizo había sido sellado por la ciudad de Los Ángeles años atrás y no era accesible. Por lo tanto, jamás se conoció en realidad hacia dónde va el camino subterráneo. Muchos dicen que llega hasta un edificio a nivel de calle.

Shawn Levy, autor de The Castle On Sunset, el libro que repasa las diferentes historias, fiestas, rupturas, nacimientos y relaciones escandalosas que sucedieron entre las paredes del icónico hotel, confirmó la existencia del túnel.

“Sí existe, no estoy completamente seguro de si conectaba el Château Marmont con el Players Club o la calle que está sobre el Château con el club”, afirmó en declaraciones a SFGATE por correo electrónico a ese medio.

El túnel fue descubierto mientras realizaban renovaciones para un local de Pink Taco Martín Turnbull

Como nació la leyenda del túnel del Château Marmont

En 1939, el dueño de The Players, Presto Sturges, compró el local en Sunset Boulevard, que antiguamente albergaba una capilla nupcial, justo en el final de la colina del Château. Su objetivo era crear un club nocturno de lujo. Así, decidió realizar una renovación integral y convertir el edificio en un complejo de eventos de varias plantas.

De acuerdo con el libro de Shawn Levy, un año después el lugar contaba con un autocine en la planta baja, un comedor con bandas en vivo en el centro y un elegante restaurante de comida francesa en la planta superior. Además, tenía toques especiales: paredes falsas, una barbería interior y hasta un quiosco giratorio para que las bandas rotaran a través de las diferentes salas.

El mito decía que el túnel había sido construido por el dueño de The Players, Presto Sturges, para que las celebridades entraran sin ser vistas Martín Turnbull

El mito decía que durante la construcción, Sturges edificó un túnel para que las celebridades y los invitados pudieran entrar y salir a escondidas, sin ser descubiertos por el público, la prensa, ni la ley.

A pesar de ser descubierto, los detalles sobre cuándo se cerró el túnel o dónde empieza y termina jamás se conocieron.

Sturges cerró el Players en 1953, tras acumular muchas deudas. El edificio se convirtió en el restaurante Imperial Gardens y, a finales de los 80, pasó a ser el reconocido club Roxbury hasta cerrar en 1997.

Luego, el lugar fue por un tiempo el restaurante Miyagi’s, hasta que Pink Taco lo compró. Finalmente, Morton cerró las puertas de su local en 2024 y todavía se desconoce quién tomará el espacio o qué harán con el túnel.