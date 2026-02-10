Conmoción en California: el caso de una defensora de inmigrantes que fue agredida con gas pimienta por agentes del ICE

Durante una redada llevada a cabo en el condado de Ventura, en California, una mujer que actuaba como observadora fue agredida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En un video que circuló por redes sociales, se observa cómo el funcionario arroja gas pimienta hacia la defensora de inmigrantes.

El caso de una defensora de inmigrantes que fue agredida con gas pimienta por agentes del ICE

El pasado lunes 2 de febrero por la tarde, un grupo de defensores de los derechos de los inmigrantes se reunió fuera de las oficinas del sheriff de Ventura para observar y documentar pacíficamente a los oficiales del ICE. En medio del encuentro, la violencia escaló y un oficial federal roció con gas pimienta a la multitud. El momento fue registrado por la cámara celular de Tomas Rebecchi, miembro de la organización.

El momento en el que un agente del ICE agrede con gas pimienta a una mujer

Las imágenes muestran cuando el agente, con un uso de la fuerza que generó críticas, arroja a la mujer al suelo y luego apunta hacia los manifestantes que se acercan para rociarlos con gas pimienta.

“Solo me aseguraba de que estuviera bien, y la siguiente emoción que me invadió fue la ira. Que alguien tirara a una mujer al suelo con tanta fuerza y ​​se hiciera el duro, hasta que otros hombres empezaron a acercarse a él", relató Rebecchi, en diálogo con CBS News.

En esa línea, sostuvo que “no había necesidad” de actuar como lo hizo el oficial de inmigración. “Fue realmente una locura, un uso excesivo de la fuerza, y no había necesidad de lo que hicieron y la forma en que reaccionaron con nosotros”, aseguró.

Conmoción en California: ¿es legal el uso de gas pimienta por parte de los agentes del ICE?

Si bien usar gas pimienta está permitido, suscita opiniones opuestas y críticas por parte de los defensores de inmigrantes.

A mediados de enero, en respuesta a una demanda interpuesta por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Minnesota, la jueza federal Katherine Menéndez prohibió a los agentes rociar a los manifestantes.

La jueza calificó esta acción como “una táctica de intimidación”, y agregó que “impediría que una persona de firmeza normal participara en otras actividades protegidas”, informó The Marshall Project. No obstante, poco después un tribunal de apelaciones levantó temporalmente las restricciones.

El uso de gas pimienta por parte de agentes del ICE está cuestionado en Estados Unidos Jen Golbeck - FR172329 AP

Un caso similar sucedió en Oregón, en donde el juez federal de distrito Michael Simon restringió temporalmente el uso de gases lacrimógenos por parte de agentes federales en las protestas en el edificio del ICE en Portland.

Esta orden de restricción temporal está vigente durante dos semanas y tuvo lugar días después de que oficiales rociaran a una multitud de manifestantes que los funcionarios locales describieron como pacíficos, informó ABC News.

Observadores del ICE: quiénes son y qué rol cumplen

El dramático momento en el que un agente del ICE roció a una defensora de los migrantes puso de nuevo sobre la mesa el debate sobre los observadores. Estos grupos corresponden a voluntarios que documentan arrestos y redadas.

En su rol, hacen sonar silbatos para advertir a los miembros de la comunidad sobre la presencia de oficiales, mientras que otros siguen con sus vehículos a los funcionarios federales, entre otras tácticas.

Los observadores se encargan de que los agentes del ICE cumplan la ley durante las redadas migratorias Facebook/Immigration And Customs Enforcement (ICE)

A nivel nacional, se llevan a cabo capacitaciones para observadores con el objetivo de documentar las acciones de la agencia federal.

“Nuestros observadores están entrenados para entrar y decir: ‘Exijo una orden judicial. Muéstrenme una orden judicial. Necesito una orden firmada. ¿Por qué están aquí? ¿Qué hacen aquí? Y todo eso también crea un registro legal", expresó Ryan Pérez, director de liderazgo y organización del grupo de defensa COPAL, parte de una red que monitorea las actividades del ICE, en declaraciones para CNN.

Luego, sus notas y videos se comparten con abogados y grupos de defensa para su uso en posibles casos judiciales. Las acciones de estos grupos, como usar silbatos para señalar que hay agentes del orden público presentes y grabar las actividades de los agentes, están protegidas por la Primera Enmienda, señaló Gregory Magarian, profesor de oficiales en la Universidad de Washington en St. Louis.

Además, según Pérez, los observadores tienen un protocolo de no obstrucción al 100% para evitar interferir con la labor de los agentes y así cumplir con la ley.