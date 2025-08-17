Consulado sobre ruedas en Los Ángeles: estos son los trámites para mexicanos que pueden realizar en agosto

A lo largo de agosto de 2025, el Consulado General de México en Los Ángeles implementará el programa Consulado sobre ruedas. Esta iniciativa busca que todos los mexicanos residentes en el condado puedan realizar diversos trámites de documentación de una manera más ágil y cercana.

Qué trámites pueden hacer los mexicanos en el Consulado sobre ruedas

El consulado mexicano en Los Ángeles indicó que los mexicanos residentes del condado podrán realizar diversos trámites en el Consulado sobre ruedas desde el 5 hasta el 30 de agosto de 2025, de martes a sábado.

Ubicación del Consulado sobre ruedas (X @ConsulMexLan)

Los interesados en el programa “Consulado sobre ruedas” pueden asistir con una cita programada para tramitar su pasaporte, matrículas consulares y registros para la credencial de elector (identificación oficial para mexicanos). Las citas son gratuitas y se pueden programar en línea a través del sitio web oficial del Consulado.

Los lugares donde el Consulado sobre ruedas atenderá a los mexicanos son:

Federación de Clubes Zacatecanos: 1332 Miller Ave, Los Angeles, CA 90063

Oficina Jalisco: 2166 E Florence Ave, Huntington Park, CA, 90255

Bateman Hall: 11331 Ernestine Ave, Lynwood, CA, 90262

Cómo agendar una cita para el “Consulado sobre ruedas”

Desde marzo de 2022, el Gobierno de México implementó un nuevo sistema de citas para trámites consulares, denominado Mi Consulado. El objetivo de esta plataforma es atender de manera más eficiente a los mexicanos que residen en el exterior.

Citas para el Consulado sobre ruedas en Los Ángeles (X @ConsulMexLan)

Cabe señalar que el programa Consulado sobre ruedas únicamente atiende a las personas que agendaron una cita. Por ello, los interesados podrán reservar una fecha y horario a través del teléfono de la dependencia consular (424-309-0009) o, si prefieren hacerlo en línea, podrán realizarlo en el sitio oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

O bien, también se puede agendar una cita para realizar un trámite por medio de WhatsApp, enviando un mensaje al número 213-057-2981, donde un asistente virtual ayudará a los usuarios a confirmar su visita.

Las autoridades consulares mexicanas hicieron un llamado a las personas para que no contraten a intermediarios que ofrezcan servicios para agendar citas a cambio de dinero, ya que se trata de una estafa. El Consulado brinda las citas de manera gratuita, de acuerdo con Telemundo.

En qué fechas estará disponible el “Consulado sobre ruedas”

En las tres sedes donde se ubicarán módulos del programa Consulado sobre ruedas del Consulado de México en Los Ángeles, se brindará servicio a los mexicanos de martes a sábado durante todo el mes de agosto de 2025.

La dependencia señaló que las fechas de atención serán las siguientes:

Del martes 5 al sábado 9 de agosto

Del martes 12 al sábado 16 de agosto

Del martes 19 al sábado 23 de agosto

Del martes 26 al sábado 30 de agosto

Qué es el “Consulado sobre ruedas” de México

El programa Consulado sobre ruedas del Consulado General de México en Los Ángeles fue creado para llevar servicios de documentación a mexicanos residentes en el estado de California, directamente en los lugares donde viven, debido a las dificultades que muchos migrantes enfrentan para trasladarse hasta una oficina consular, detalló la dependencia en un comunicado.

Asesoría Legal del gobierno mexicano en Los Ángeles (X @ConsulMexLan)

Para realizar estos trámites, los mexicanos no necesitan llevar copias de su documentación oficial, sin importar si solicitan expedir su pasaporte, matrícula consular o credencial para votar.

Cada mes, el Consulado de México en el condado actualiza las fechas y lugares donde el programa Consulado sobre ruedas atenderá a los interesados en realizar alguno de los trámites mencionados, por medio de su página oficial, en el apartado de calendario.