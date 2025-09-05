“Consulado sobre ruedas”: fechas y ubicaciones del operativo del gobierno mexicano en California

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México indica que los Consulados sobre ruedas se establecieron para ofrecer servicios más cercanos a las comunidades connacionales. En California, las oficinas de Los Ángeles y San Bernardino ya publicaron sus fechas y ubicaciones para septiembre de 2025.

Consulado móvil de México en Los Ángeles: fechas y ubicaciones

El Consulado General de México en Los Ángeles indica que la iniciativa fue creada para llevar servicios de documentación a nacionales mexicanos directamente a sus lugares de residencia, debido a que muchos podrían enfrentar dificultades para trasladarse hasta la sede consular.

El programa Consulado Sobre Ruedas fue creado para llevar servicios de documentación a mexicanos en el extranjero Sección Consular de la Embajada de México en EUA

Para septiembre, estas son las fechas y ubicaciones del Consulado sobre ruedas:

Bell Gardens: Bell Gardens Neighborhood Youth Center en el 5856 de Ludell St Bell Gardens, CA, 90201

Del martes 2 a sábado 6

Del martes 9 a sábado 13

Del miércoles 17 a viernes 19

Del martes 23 a sábado 27

Del martes 30 a sábado 4 de octubre

Huntington Park: Salt Lake Park en el 3401 de E Florence Ave., en Huntington Park, CA, 90255

Del martes 2 a sábado 6

Del martes 9 a sábado 13

Del miércoles 17 a viernes 19

Del martes 23 a sábado 27

Del martes 30 a sábado 4 de octubre

Baldwin Park: Esther Snyder Community Center en el 4100 de Baldwin Park Blvd. en Baldwin Park, CA, 91706

Del martes 2 a sábado 6

Del martes 9 a sábado 13

Del miércoles 17 a viernes 19

Del martes 23 a sábado 27

Del martes 30 a sábado 4 de octubre

Todas las citas del programa Consulados Sobre Ruedas son gratuitas Consulado General de México en Los Ángeles

Consulado de México en San Bernardino: dónde y cuándo

Por su parte, el Consulado de México en San Bernardino, anunció en sus redes sociales que las citas para el programa se abren semanalmente cada jueves, una semana antes del cambio de ciudad. Para septiembre de 2025, estas son las ubicaciones:

Hesperia : HUSD Family Resource Center en el 16527 de Lemon St, Hesperia, CA 92345; del miércoles 3 al sábado 6 de septiembre.

: HUSD Family Resource Center en el 16527 de Lemon St, Hesperia, CA 92345; del miércoles 3 al sábado 6 de septiembre. Perris : Todec Legal Center Inc., en el 234 de S D St, Perris, CA 92570; del miércoles 10 al sábado 13 y del miércoles 17 al viernes 19 de septiembre,

: Todec Legal Center Inc., en el 234 de S D St, Perris, CA 92570; del miércoles 10 al sábado 13 y del miércoles 17 al viernes 19 de septiembre, Coachella: Coachella Branch Library en el 1500 de 6th St, Coachella, CA 92236; del martes 23 al sábado 27 de septiembre

Qué trámites se pueden hacer en los Consulados sobre ruedas

Servicios:

Expedición de pasaportes.

Expedición de matrícula consular de alta seguridad.

Impresión de actas de nacimiento, actas de matrimonio, divorcio y defunción ya existentes (mexicanas).

El Consulado de México en San Bernardino advirtió que actualmente solo se aceptan pagos en efectivo y no se procesará ningún cobro con tarjeta bancaria.

Los organizadores señalan que no se requiere llevar copias ni fotografías para el trámite de pasaporte mexicano y matrícula consular.

Es importante saber que todas las citas son gratuitas, pero solo se dará servicio a las personas que hayan obtenido una fecha y horario de atención.

Desde el pasado mes de marzo hay un nuevo servicio de atención telefónica Consulado General de México en Los Ángeles

El Consulado General de México en Los Ángeles recuerda que a partir del pasado 1º de marzo hay un nuevo servicio de atención telefónica para América del Norte.

Para programar una cita, se deberá marcar al 1(424)-309-0009 desde cualquier parte de Estados Unidos y Canadá o acceder al sitio web citas.sre.gob.mx. También se puede enviar un mensaje de WhatsApp al número antes indicado o al (213) 507-2981, para los residentes de Los Ángeles.

Consulado de México en Calexico: jornada especial

Por su parte, el Consulado de México en Calexico informó que en este momento hay disponibilidad de citas para su Jornada Sabatina, una iniciativa especial para atender a los interesados en hacer un trámite, pero sin disponibilidad entre semana.

Se llevará a cabo este sábado 6 de septiembre de 8 a 12 hs, en las instalaciones ubicadas en el 408 de Heber Ave., en Calexico. Es posible programar una cita al teléfono (760) 357 3863 ext. 860.