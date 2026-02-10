Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este martes 10 de febrero
Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 10 de febrero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca
El precio del dólar en México este martes 10 de febrero abrió con la referencia del lunes, cuando a media jornada el peso mexicano registró una apreciación de 0,28% frente a la divisa estadounidense. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.
Precio del dólar hoy, 10 de febrero, en México
La conversión de dólar a peso mexicano hoy 10 de febrero arranca con la referencia del día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).
- Afirme del lunes: compra $16,40 / venta $17,80
- Banco Azteca del lunes: compra $16 / venta $17,79
- Banco de México, FIX del lunes: $17,1907
- Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $17,1795 / venta $17,1850
- Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $17,2350
- Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $17,1540
- Bank of America del lunes: compra $16,3666 / venta $18,2815
- Banorte del lunes: compra $16,05 / venta $17,60
- BBVA Bancomer del lunes: compra $16,35 / venta $17,48
- DOF (Diario Oficial de la Federación) del lunes: $17,2988
- Grupo Financiero Multiva del lunes: $17,29
- Intercam del lunes: compra $16,6995 / venta $17,71
- Para pagos de obligaciones del lunes: $17,407
- SAT (Servicio de Administración Tributaria) del lunes: $17,2988
- Ve por más del lunes: compra $16,6939 / venta $17,7089
A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca
Sobre el precio del dólar en Elektra, este martes 10 de febrero de 2026 abrió con la referencia del lunes en $17 a la compra y $17,59 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.
Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones
- Para quien busca saber a cómo está el dólar hoy en México, a media jornada del lunes, cotizaba en $17,20 por billete verde en el mercado spot.
- Además, la moneda mexicana acumulaba una ganancia semanal del 1,06% frente al dólar estadounidense, de acuerdo con un reporte de Monex.
- El Índice DXY, que mide el valor del dólar frente a una canasta de divisas, cayó un 0,72% a mitad de la sesión previa.
- Los analistas señalan que la caída del dólar estadounidense fue impulsada por noticias provenientes de China, donde los reguladores recomendaron a las instituciones financieras limitar las compras de bonos del Tesoro de EE.UU.
- Asimismo, el mercado estaba atento a las declaraciones de Waller y Bostic, miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
- Hacia el overnight, los especialistas estimaban que el precio del dólar a peso mexicano fluctuaría en un rango de entre $17,08 y $17,36 por unidad.
Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real
- Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
- El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
- La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
- El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
- El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Seguí leyendo
- 1
Temporada de taxes en USA: una experta explica cómo obtener del IRS el Crédito Tributario por Hijos
- 2
Buenas noticias en California: Gavin Newsom reaparece y anuncia que el próximo Super Bowl será en Los Ángeles
- 3
Quién es el niño de origen argentino al que Bad Bunny le dio su Grammy en el show del medio tiempo del Super Bowl
- 4
Un número simbólico, español y bandera celeste: los fuertes mensajes políticos que dejó el show de Bad Bunny