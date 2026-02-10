LA NACION
en vivo

Cuál es el precio del peso mexicano vs. el dólar estadounidense este martes 10 de febrero

Aquí puedes consultar el precio del dólar en tiempo real y a cómo está hoy 10 de febrero en México; la cotización oficial, así como la de casas de cambio como Elektra o Banco Azteca

De dólar a peso mexicano: la cotización de este martes 10 febrero de 2026
De dólar a peso mexicano: la cotización de este martes 10 febrero de 2026Freepik

El precio del dólar en México este martes 10 de febrero abrió con la referencia del lunes, cuando a media jornada el peso mexicano registró una apreciación de 0,28% frente a la divisa estadounidense. Consulta todas las cotizaciones de dólar a peso mexicano, el tipo de cambio en vivo y en tiempo real de la jornada.

Precio del dólar hoy, 10 de febrero, en México

La conversión de dólar a peso mexicano hoy 10 de febrero arranca con la referencia del día previo, según El Dolar Info y el Banco de México (Banxico).

  • Afirme del lunes: compra $16,40 / venta $17,80
  • Banco Azteca del lunes: compra $16 / venta $17,79
  • Banco de México, FIX del lunes: $17,1907
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (apertura del lunes): compra $17,1795 / venta $17,1850
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (máximo del lunes): $17,2350
  • Banco de México, Interbancario 48 hs (mínimo del lunes): $17,1540
  • Bank of America del lunes: compra $16,3666 / venta $18,2815
  • Banorte del lunes: compra $16,05 / venta $17,60
  • BBVA Bancomer del lunes: compra $16,35 / venta $17,48
  • DOF (Diario Oficial de la Federación) del lunes: $17,2988
  • Grupo Financiero Multiva del lunes: $17,29
  • Intercam del lunes: compra $16,6995 / venta $17,71
  • Para pagos de obligaciones del lunes: $17,407
  • SAT (Servicio de Administración Tributaria) del lunes: $17,2988
  • Ve por más del lunes: compra $16,6939 / venta $17,7089
A media jornada del lunes, el peso mexicano ganó terreno frente al dólar estadounidense
A media jornada del lunes, el peso mexicano ganó terreno frente al dólar estadounidensePixabay

A cuánto cotiza el dólar en México: precio en Elektra y Banco Azteca

Sobre el precio del dólar en Elektra, este martes 10 de febrero de 2026 abrió con la referencia del lunes en $17 a la compra y $17,59 a la venta. Es el mismo número en la consulta del precio del dólar hoy en Banco Azteca.

Dólar a peso mexicano: últimas actualizaciones

  • Para quien busca saber a cómo está el dólar hoy en México, a media jornada del lunes, cotizaba en $17,20 por billete verde en el mercado spot.
  • Además, la moneda mexicana acumulaba una ganancia semanal del 1,06% frente al dólar estadounidense, de acuerdo con un reporte de Monex.
  • El Índice DXY, que mide el valor del dólar frente a una canasta de divisas, cayó un 0,72% a mitad de la sesión previa.
  • Los analistas señalan que la caída del dólar estadounidense fue impulsada por noticias provenientes de China, donde los reguladores recomendaron a las instituciones financieras limitar las compras de bonos del Tesoro de EE.UU.
  • Asimismo, el mercado estaba atento a las declaraciones de Waller y Bostic, miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
  • Hacia el overnight, los especialistas estimaban que el precio del dólar a peso mexicano fluctuaría en un rango de entre $17,08 y $17,36 por unidad.
Así cotiza la moneda de Estados Unidos hoy 10 de febrero frente al peso mexicano
Así cotiza la moneda de Estados Unidos hoy 10 de febrero frente al peso mexicano Freepik

Precio del dólar hoy en México: horarios en tiempo real

  • Banxico informa dos tipos de cambio cada día hábil: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones (cierre de jornada), ambos basados en promedios de operaciones reales en el mercado.
  • El tipo de cambio (FIX) se obtiene a partir de un promedio de operaciones del mercado cambiario y se publica después del mediodía.
  • La institución da a conocer el dato a partir de las 12.00 hs de todos los días hábiles bancarios, que se publica en el DOF un día después.
  • El tipo de cambio de cierre de jornada se calcula con el promedio de las operaciones que ocurren entre las 13.55 hs y 14.05. Banxico lo da a conocer a las 14.10.
  • El valor FIX se emplea para operaciones oficiales, pagos de obligaciones y cálculos fiscales, y se publica posteriormente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Más leídas de Estados Unidos
  1. Una experta explica cómo obtener del IRS el Crédito Tributario por Hijos
    1

    Temporada de taxes en USA: una experta explica cómo obtener del IRS el Crédito Tributario por Hijos

  2. Buenas noticias en California: Gavin Newsom reaparece y anuncia que el próximo Super Bowl será en Los Ángeles
    2

    Buenas noticias en California: Gavin Newsom reaparece y anuncia que el próximo Super Bowl será en Los Ángeles

  3. Quién es el niño de origen argentino al que Bad Bunny le dio su Grammy en el show del medio tiempo
    3

    Quién es el niño de origen argentino al que Bad Bunny le dio su Grammy en el show del medio tiempo del Super Bowl

  4. Un número simbólico, español y bandera celeste: los fuertes mensajes políticos que dejó el show de Bad Bunny
    4

    Un número simbólico, español y bandera celeste: los fuertes mensajes políticos que dejó el show de Bad Bunny