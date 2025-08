Cuándo son las elecciones para gobernador en California y por qué Gavin Newsom no puede postularse

California elegirá en 2026 un nuevo gobernador, sin la posibilidad de que Gavin Newsom se postule para la reelección. Frente a este panorama, la carrera electoral ya comenzó a delinearse con varias figuras destacadas que confirmaron sus precandidaturas. También se destacan las ausencias, como es el caso de Kamala Harris, que decidió no competir.

Cuándo son las elecciones para gobernador en California en 2026

La elección general para elegir al nuevo gobernador de California se llevará a cabo el martes 3 de noviembre de 2026. Sin embargo, el proceso comenzará varios meses antes, con la primaria estatal que definirá los candidatos oficiales de cada partido.

El proceso electoral californiano comenzará con primarias abiertas el 2 de junio de 2026, donde los dos más votados avanzarán a la elección general del 3 de noviembre Imagen de Freepik

Según la California Secretary of State, la elección primaria será el 2 de junio de 2026. Allí se votará para definir a los candidatos de cada fuerza política, en un sistema abierto en el que los dos más votados avanzarán a la elección general.

Fechas clave del calendario electoral en California:

18 de mayo de 2026 : último día para registrarse para votar en las primarias.

: último día para registrarse para votar en las primarias. 4 de mayo de 2026 : inicio del envío de boletas por correo a los votantes activos.

: inicio del envío de boletas por correo a los votantes activos. 5 de mayo de 2026 : habilitación de los buzones para entregar el voto anticipado.

: habilitación de los buzones para entregar el voto anticipado. 23 de mayo de 2026 : apertura de centros de votación anticipada en los condados que adhieren a la Voter’s Choice Act .

: apertura de centros de votación anticipada en los condados que adhieren a la . 9 de junio de 2026: fecha límite para que las boletas enviadas por correo lleguen a las oficinas electorales, siempre que estén mataselladas antes o el mismo día de la elección.

Por qué Gavin Newsom no puede volver a ser candidato para gobernador en California

Gavin Newsom se convirtió en gobernador de California en enero de 2019 y fue reelecto en 2022. Al finalizar su segundo mandato en enero de 2027, habrá cumplido el límite legal de dos períodos como mandatario estatal.

Gavin Newsom completará su segundo mandato en enero 2027, inhabilitado para reelegirse por la Proposición 140 de 1990 Meg Kinnard - AP

Esta restricción está estipulada en el Artículo V, Sección 2 de la Constitución de California, que establece que “ninguna persona puede servir como Gobernador por más de dos términos”, sin importar si estos son consecutivos o no. Esta norma fue introducida por la Proposición 140, aprobada por los votantes en 1990, con el objetivo de limitar el poder de permanencia en cargos estatales.

Por lo tanto, Newsom se encuentra legalmente impedido de competir en las elecciones de 2026. En este contexto, se especula sobre su futuro político y la posibilidad de que presente su candidatura a nivel nacional.

Kamala Harris no competirá por la gobernación de California

Kamala Harris era considerada la posible figura más potente del Partido Demócrata para la gobernación de California. Su perfil nacional, su trayectoria como fiscal general y senadora del estado, y su conexión con el electorado californiano la posicionaban como favorita.

Kamala Harris, considerada favorita inicial con 31% en encuestas, sorprendió al declinar su candidatura el 30 de julio de 2025 Archivo

Sin embargo, el 30 de julio de 2025, Harris anunció que no será candidata. “Después de una profunda reflexión, he decidido que no me postularé para gobernadora en estas elecciones”, expresó en un comunicado oficial.

También afirmó que continuará con su servicio público “pero no desde un cargo electo”, y que buscará otras formas de influir en el debate político nacional.

Esta decisión dejó vacante el primer lugar en las encuestas y abrió el camino para una competencia más abierta entre otros nombres del Partido Demócrata, entre ellos Katie Porter, Eleni Kounalakis y Antonio Villaraigosa.

Qué dicen las encuestas sobre los candidatos para gobernador de California

Una encuesta reciente de Emerson College Polling, en conjunto con Inside California Politics y The Hill, reveló que Kamala Harris concentraba el 31% de la intención de voto para las primarias de junio de 2026, muy por delante del resto de los postulantes.

Katie Porter emerge como principal contendiente demócrata con 12% de intención de voto tras la salida de Harris, mientras el 54% del electorado permanece indeciso según el último sondeo de Emerson College X (@WashTimes)

Con su salida de la contienda, las proyecciones muestran que:

Katie Porter sube a un 12% de apoyo.

sube a un 12% de apoyo. Chad Bianco , del Partido Republicano, se mantiene en 4%.

, del Partido Republicano, se mantiene en 4%. Un 54% del electorado permanece indeciso sin Harris en la papeleta.

El director ejecutivo de Emerson, Spencer Kimball, había explicado que “la competitividad de la elección primaria de 2026 dependerá de si Harris se postula o no”. En tanto, señaló que Porter podría convertirse en favorita entre los demócratas si logra capitalizar la vacante dejada por la exvicepresidenta.

Quiénes son los precandidatos a gobernador de California

La salida de Harris del escenario deja como protagonistas a una serie de figuras conocidas, principalmente dentro del Partido Demócrata, aunque también hay nombres republicanos y de otros espacios que han iniciado su precampaña. Según ABC7, estos son los nombres principales de cada fuerza política:

Partido Demócrata

Katie Porter : excongresista por el condado de Orange. Profesora de Derecho con fuerte perfil progresista.

: excongresista por el condado de Orange. Profesora de Derecho con fuerte perfil progresista. Eleni Kounalakis : vicegobernadora de California desde 2019. Fue embajadora en Hungría bajo la presidencia de Obama.

: vicegobernadora de California desde 2019. Fue embajadora en Hungría bajo la presidencia de Obama. Antonio Villaraigosa : exalcalde de Los Ángeles (2005–2013), exprecandidato a gobernador en 2018.

: exalcalde de Los Ángeles (2005–2013), exprecandidato a gobernador en 2018. Xavier Becerra : exsecretario de Salud y Servicios Humanos del gobierno de Biden, exfiscal general de California.

: exsecretario de Salud y Servicios Humanos del gobierno de Biden, exfiscal general de California. Toni Atkins : expresidenta del Senado estatal, exlíder de la Asamblea. Representante legislativa con largo recorrido.

: expresidenta del Senado estatal, exlíder de la Asamblea. Representante legislativa con largo recorrido. Betty Yee : excontroladora estatal (2015–2023), con experiencia en temas fiscales y de presupuesto.

: excontroladora estatal (2015–2023), con experiencia en temas fiscales y de presupuesto. Stephen Cloobeck : empresario del rubro turístico, fundador de Diamond Resorts, conocido por participar en Undercover Boss .

: empresario del rubro turístico, fundador de Diamond Resorts, conocido por participar en . Tony Thurmond: superintendente de Instrucción Pública del estado, con experiencia legislativa previa.

El Partido Demócrata presenta un abanico diverso de precandidatos que incluye a la vicegobernadora Eleni Kounalakis, el exalcalde de LA Antonio Villaraigosa (foto) y el ex secretario de Salud Xavier Becerra, entre otras figuras con amplia trayectoria política Facebook/Antonio R. Villaraigosa

Partido Republicano

Chad Bianco : sheriff del condado de Riverside desde 2019, con fuerte respaldo en sectores de seguridad.

: sheriff del condado de Riverside desde 2019, con fuerte respaldo en sectores de seguridad. Steve Hilton: exconductor de Fox News y abierto simpatizante de Donald Trump. Ciudadano estadounidense desde 2021.

