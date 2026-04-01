Cuánto cuesta el galón de gasolina en Tijuana: precios por los cielos en EE.UU.

El precio de la gasolina en Tijuana registra montos cercanos a los 23,30 pesos mexicanos (1,3 dólares, al tipo de cambio) por litro en la versión regular. Mientras tanto, las estaciones de California reportan un promedio de US$5,70 por galón (3,785 litros).

Tijuana vs. California: comparativa en los precios del galón de gasolina

Según un reporte de Telemundo, un galón en Tijuana equivale aproximadamente a US$4,30 tras realizar el cambio de divisa actual.

Californianos empiezan a cruzar la frontera para cargar gasolina y ahorrar dinero

Esta cifra representa un ahorro de US$1,40 por cada galón cargado en México. Sin embargo, el monto puede variar de acuerdo con el tipo de combustible que se cargue.

El sitio oficial del gobierno mexicano muestra los valores actuales en aproximación:

Litro de gasolina regular: 23,30 pesos mexicanos (US$1,30).

23,30 pesos mexicanos (US$1,30). Litro de gasolina premium: 27,50 pesos mexicanos (US$1,53).

Los conductores de San Diego cruzan hacia Tijuana para aprovechar esta reducción en sus gastos mensuales. “Está carísimo ahorita. Se encuentra en US$5,60 y algo”, mencionó uno de los residentes fronterizos al medio citado.

“Han aumentado bastante, han calculado más o menos el precio y sí: se ahorran muchísimo más viniendo aquí a cargar gasolina”, explicó Kristel Rangel, playera de una estación de servicio en Tijuana.

Cargar gasolina se volvió más barato en Tijuana que en San Diego David Zalubowski - AP

“Yo vine, llené mi camioneta. Ella cruzó ahorita en la de ella y yo vine a llenar la de ella porque está más económica aquí”, contó otra mujer en un informe de Telemundo 20.

“Aquí está bien, todavía estoy echando gasolina. En San Diego está como a cinco dólares el galón, por eso vine a llenar el tanque aquí", comentó otro de los residentes que se sumó a la tendencia.

Cómo influye la guerra en Irán en el aumento del combustible en EE.UU.

El involucramiento de Estados Unidos en la guerra en Irán ha tenido un impacto directo en los precios del combustible. El aumento fue cercano a US$1 por galón en el último mes.

Esto fue consecuencia del bloqueo iraní en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo de todo el mundo.

“Hasta antes de los ataques de Irán, nos convenía más echar gasolina en Estados Unidos”, dijo un analista que conversó con Telemundo. “El gobierno ha optado por disminuir el impuesto para amortiguar, pero la gran pregunta es por cuánto tiempo lo puede hacer”, agregó.

El cierre del Estrecho de Ormuz provocó un importante aumento en el precio de la gasolina GIUSEPPE CACACE - AFP

No es la primera vez: antecedentes de californianos que cruzan a México para cargar gasolina

Según el medio mexicano Excelsior, en 2022, muchos residentes de California optaron por cruzar a comprar gasolina a Baja California tras la invasión rusa a Ucrania. Esto se debió, principalmente, a las sanciones estadunidenses a las ventas de petróleo ruso.

En ese marco, el precio del petróleo en el mercado mundial llegó de forma temporal a los US$124 por barril. Esto llevó a que el precio del combustible al consumir sea de US$6,44 por galón en EE.UU., el más alto registrado.

Por su parte, en ese entonces, en Tijuana se mantenía -en promedio- en un equivalente de poco más de US$4 por galón.