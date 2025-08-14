Cuánto cuesta hacer un cambio de título de auto en California

El cambio de título es un trámite obligatorio cuando se compra, se recibe o se hereda un auto usado. Este procedimiento, que se realiza en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), actualiza la información legal del vehículo y certifica quién es su propietario. Para realizarlo, además de presentar los documentos requeridos, es necesario pagar una tarifa que varía según el caso. ¿Cuánto cuesta en California?

Cambio de título de un carro en California: los precios

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) establece en su web oficial una serie de tarifas para la emisión de un nuevo título.

El trámite es obligatorio y se realiza en el DMV de California Sitio web: dmv.ca.gov

El precio estándar para transferir el título de un auto en este estado es de US$15. Sin embargo, en algunas transacciones se suman US$25 adicionales si también se realiza el traspaso del certificado de la prueba de emisiones, conocida como prueba de smog. Esta inspección es obligatoria para la mayoría de los vehículos usados y, si está vigente, el nuevo propietario no necesita repetirla.

El DMV establece cargos extra en función de diversos factores. Por eso, recomienda usar la calculadora de tarifas disponible en su sitio web, que ayuda a estimar el monto exacto antes de iniciar el trámite. Allí también figura una lista completa con los costos específicos para situaciones especiales.

El precio final varía, según el caso. Según el DMV, los elementos que influyen en el cálculo son:

Tipo de vehículo : automóvil, camioneta, motocicleta u otro.

: automóvil, camioneta, motocicleta u otro. Valor de compra o monto declarado en la operación.

en la operación. Fecha de adquisición o fecha de ingreso del vehículo a California.

Ciudad y condado de residencia del nuevo propietario.

del nuevo propietario. Ubicación de la empresa, si el vehículo pertenece a una entidad comercial.

El peso bruto del vehículo y la cantidad de ejes.

y la cantidad de ejes. Existencia de matrículas especiales.

Multas de estacionamiento impagas o sanciones por evasión de peaje.

El DMV de California ofrece una calculadora online para conocer el costo de trámite en cada caso Google Maps/Te-Yang Yeh

Otras tarifas frecuentes en este trámite

En la mayoría de los casos, quienes realizan la transferencia del título deben abonar varios conceptos además del cargo básico. Entre ellos:

Tarifa de inscripción.

Tarifa de la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

Tarifa de licencia de vehículo.

Tarifa de mejora del transporte.

Tarifa del condado o distrito correspondiente.

Cuando se compra un auto usado, es obligatorio hacer el cambio de título (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

Qué documentos se necesitan para realizar el cambio de titularidad

Para completar la transferencia de propiedad, el DMV exige la presentación de documentación que respalde el traspaso. El título original del vehículo, firmado por el vendedor, es indispensable. También se requiere una factura de venta que certifique el acuerdo entre ambas partes.

En algunos casos, si la inspección de smog está vigente, el vendedor puede transferir su resultado al comprador. De este modo, el comprador evita pagar una nueva revisión.

Cambio de título: cómo iniciar el trámite en el DMV

Con el título y la factura de venta, el nuevo propietario puede acudir a una oficina del DMV para solicitar el cambio de título. Si el vehículo necesita un nuevo registro, deberá presentar también el certificado de inspección de emisiones para recibir las placas a su nombre.

El proceso puede realizarse en persona, con cita previa o, en ciertos casos, por correo. Las direcciones de las oficinas se pueden consultar en línea. Los compradores tienen diez días después de la adquisición del vehículo para transferir la propiedad. Por su parte, los vendedores tienen cinco días después de la venta para informar el traspaso de la propiedad al DMV.