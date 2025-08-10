Cuánto cuesta hacer cambio de título de carro en Texas

Cambiar el título de un vehículo es un trámite obligatorio para quienes compran, heredan o reciben un auto usado. Este proceso garantiza que el nuevo propietario figure como titular legal ante las autoridades y pueda disponer del coche sin problemas. Este procedimiento tiene costos específicos que dependen del tipo de transacción y del lugar donde se realice. ¿Cuánto sale hacerlo en Texas?

Cambio de título de auto en Texas: los costos

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés) establece tarifas estándar para la emisión de un nuevo título.

El precio inicial para hacer cambio de título de carro en Texas es de US$33. A ese monto se le deben sumar US$2,50 por la transferencia de registro y un cargo local que varía entre US$1 y US$10, según el condado.

El costo del trámite puede variar según el condado

Las autoridades recomiendan confirmar el valor exacto en la oficina local del TxDMV antes de iniciar el trámite, ya que algunas localidades pueden aplicar pequeñas diferencias en los importes.

Cambio de título: los documentos necesarios

El cambio de título solo se aprueba cuando el solicitante presenta toda la documentación exigida por el TxDMV. Los papeles que se deben llevar son:

Formulario 130-U : solicitud de título y/o registro.

: solicitud de título y/o registro. Certificado de título actual : debe estar firmado por el vendedor si se trata de una compra.

: debe estar firmado por el vendedor si se trata de una compra. Factura o contrato de compra-venta : sirve como prueba de la transacción.

: sirve como prueba de la transacción. Identificación oficial vigente : licencia de conducir de Texas o documento emitido por el estado.

: licencia de conducir de Texas o documento emitido por el estado. Prueba de seguro : póliza vigente que cumpla con los requisitos de cobertura mínima en Texas.

: póliza vigente que cumpla con los requisitos de cobertura mínima en Texas. Comprobante de inspección vehicular: obligatorio en los casos en que la ley lo exija.

Formulario 130-U para solicitar o registrar la titularidad de un vehículo Web: txdmv.gov

La ausencia de cualquiera de estos documentos puede retrasar o impedir la aprobación del cambio.

La ley estatal concede un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de adquisición del carro para completar la transferencia de título. Si se excede este límite, el propietario puede recibir multas y cargos adicionales. Cabe destacar que cumplir con el plazo no solo evita sanciones, también protege al comprador frente a posibles reclamos por parte de terceros.

Dónde se hace el cambio de título en Texas y los medios de pago

El trámite se puede realizar en las oficinas del TxDMV o del Asesor-Colector de Impuestos del condado. La elección depende de la ubicación y la disponibilidad del solicitante. En el sitio web oficial del TxDMV se pueden consultar direcciones, horarios y requisitos específicos para cada opción.

El TxDMV y las oficinas de los condados ofrecen varias opciones de pago para el cambio de título:

Efectivo

Cheque

Giro postal

Tarjeta de crédito o débito

Es aconsejable confirmar con anticipación qué métodos acepta la oficina elegida, para evitar inconvenientes al momento de abonar.

El plazo máximo para el cambio de titularidad de un auto es de 30 días Pexels

Transferencia de autos usados

Cuando el vehículo es nuevo y se adquiere en un concesionario, el vendedor suele encargarse de registrar el título y completar la documentación ante el TxDMV. Sin embargo, es responsabilidad del comprador verificar que todos los papeles estén correctos.

En el caso de un vehículo usado, el comprador debe recibir del vendedor el título firmado, la factura de venta y el resto de los documentos exigidos por la ley. Realizar la transferencia de inmediato es clave para evitar problemas legales, como multas impagas o deudas asociadas al automóvil.