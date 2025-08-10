Cuánto cuesta hacer cambio de título de carro en Texas
Para realizar este trámite obligatorio hay que pagar una serie de tarifas fijas y variables; qué documentos se precisan
- 3 minutos de lectura'
Cambiar el título de un vehículo es un trámite obligatorio para quienes compran, heredan o reciben un auto usado. Este proceso garantiza que el nuevo propietario figure como titular legal ante las autoridades y pueda disponer del coche sin problemas. Este procedimiento tiene costos específicos que dependen del tipo de transacción y del lugar donde se realice. ¿Cuánto sale hacerlo en Texas?
Cambio de título de auto en Texas: los costos
El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés) establece tarifas estándar para la emisión de un nuevo título.
El precio inicial para hacer cambio de título de carro en Texas es de US$33. A ese monto se le deben sumar US$2,50 por la transferencia de registro y un cargo local que varía entre US$1 y US$10, según el condado.
Las autoridades recomiendan confirmar el valor exacto en la oficina local del TxDMV antes de iniciar el trámite, ya que algunas localidades pueden aplicar pequeñas diferencias en los importes.
Cambio de título: los documentos necesarios
El cambio de título solo se aprueba cuando el solicitante presenta toda la documentación exigida por el TxDMV. Los papeles que se deben llevar son:
- Formulario 130-U: solicitud de título y/o registro.
- Certificado de título actual: debe estar firmado por el vendedor si se trata de una compra.
- Factura o contrato de compra-venta: sirve como prueba de la transacción.
- Identificación oficial vigente: licencia de conducir de Texas o documento emitido por el estado.
- Prueba de seguro: póliza vigente que cumpla con los requisitos de cobertura mínima en Texas.
- Comprobante de inspección vehicular: obligatorio en los casos en que la ley lo exija.
La ausencia de cualquiera de estos documentos puede retrasar o impedir la aprobación del cambio.
La ley estatal concede un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de adquisición del carro para completar la transferencia de título. Si se excede este límite, el propietario puede recibir multas y cargos adicionales. Cabe destacar que cumplir con el plazo no solo evita sanciones, también protege al comprador frente a posibles reclamos por parte de terceros.
Dónde se hace el cambio de título en Texas y los medios de pago
El trámite se puede realizar en las oficinas del TxDMV o del Asesor-Colector de Impuestos del condado. La elección depende de la ubicación y la disponibilidad del solicitante. En el sitio web oficial del TxDMV se pueden consultar direcciones, horarios y requisitos específicos para cada opción.
El TxDMV y las oficinas de los condados ofrecen varias opciones de pago para el cambio de título:
- Efectivo
- Cheque
- Giro postal
- Tarjeta de crédito o débito
Es aconsejable confirmar con anticipación qué métodos acepta la oficina elegida, para evitar inconvenientes al momento de abonar.
Transferencia de autos usados
Cuando el vehículo es nuevo y se adquiere en un concesionario, el vendedor suele encargarse de registrar el título y completar la documentación ante el TxDMV. Sin embargo, es responsabilidad del comprador verificar que todos los papeles estén correctos.
En el caso de un vehículo usado, el comprador debe recibir del vendedor el título firmado, la factura de venta y el resto de los documentos exigidos por la ley. Realizar la transferencia de inmediato es clave para evitar problemas legales, como multas impagas o deudas asociadas al automóvil.
Otras noticias de Tránsito y transporte
1 de cada 4 son policías bonaerenses. Denunciaron y detuvieron a una banda de motociclistas que corría a máxima velocidad
Preservar la unidad del paisaje. Recuperan el adoquinado del casco histórico en una zona clave del conurbano bonaerense
Ubicación clave. Los tres proyectos ganadores del concurso para una nueva estación de trenes en la ciudad
- 1
El conmovedor mensaje con el que los científicos del Conicet cerraron la misión en el cañón submarino de Mar del Plata
- 2
Misterio en Coghlan: con nuevos testigos, buscan reconstruir el vínculo entre la víctima y la familia del sospechoso
- 3
Video | Cuál es el mejor inductor del sueño según un especialista: “Es más efectivo en hombres que en mujeres”
- 4
Un centenar de migrantes intenta cruzar a nado frente al Estrecho de Gibraltar