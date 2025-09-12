De San Francisco a Nashville: la histórica tienda que sale de California después de 78 años

El clásico Mel’s Drive-In inició una nueva etapa con la apertura reciente de un restaurante en Nashville, Tennessee. La marca, inmortalizada en la película American Graffiti, suma así su novena sucursal en Estados Unidos.

¿Cómo es el nuevo restaurante de Mel’s Drive-In en Nashville?

La apertura se concretó en el antiguo B.B. King’s Blues Club, en 152 Second Ave. N., como parte del proceso de revitalización de Second Avenue. El local ocupa unos 930 metros cuadrados y está ambientado con una decoración nostálgica que incluye cabinas de estilo retro, jukeboxes iluminados y hasta exhibiciones de autos clásicos, detallan en Nashville Business Journal.

Inmortalizado en la película American Graffiti, el restaurante se volvió un punto de encuentro de celebridades de Hollywood Mels Drive

En la carta, Mel’s combina los platos típicos de la cultura Estados Unidos con opciones más saludables. Ofrece desayuno durante todo el día, una barra completa con cócteles, además de tortas y panes elaborados en panaderías locales, aunque la mayoría de las preparaciones se hacen en la propia cocina. El horario de atención es de 8 a 24 horas.

Un legado familiar en Nashville

En 2024, al anunciar la apertura del nuevo local, Colton Weiss —nieto del fundador y socio de la empresa— explicó al Nashville Post que su familia se estableció en esa ciudad en 2021 y desde entonces buscaba un espacio para abrir el local.

La propuesta gastronómica mezcla platos clásicos estadounidenses con opciones más saludables Mels Drive

“Parecía que cada vez que encontrábamos algo, alguien más ya lo había tomado. Nos llevó un tiempo conseguirlo, pero sentimos que este es el lugar adecuado para nosotros”, afirmó. Agregó que estaban convencidos de que “Mel’s encaja en una ciudad tan americana”.

Colton Weiss adelantó que buscan expandirse mediante franquicias en otros destinos icónicos de Estados Unidos Mels Drive

Los inicios de Mel’s Drive-In en California

El primer local abrió en 1947 en Van Ness Avenue, fundado por Mel Weiss y Harold Dobbs. Fue el primer drive-in, restaurante con servicio al automóvil, de San Francisco.

A pesar de las dudas que generaba el clima húmedo y con mucha niebla en la Bahía, que podía desalentar a los clientes a permanecer en sus autos para comer, el modelo prosperó, explica SF Gate.

El primer Mel’s abrió en 1947 en San Francisco, con servicio al automóvil, símbolo de la cultura carhop de la época Mels Drive

Su primera sede en Van Ness Avenue ofrecía 110 lugares para estacionar, lo que la convirtió en un símbolo de la cultura carhop que estaba en auge en la costa oeste. Con el paso de las décadas, el negocio dejó de lado el servicio directo al vehículo, adaptándose a nuevas tendencias gastronómicas y de consumo. Sin embargo, durante la pandemia, la cadena recuperó de manera temporal el modelo de autoservicio como un guiño a sus orígenes y también como una forma de atender las restricciones sanitarias.

En la actualidad, el prestigio de Mel’s Drive-In también se cimentó en su estrecha relación con la cultura popular. A lo largo de los años, el restaurante fue escenario de fiestas y encuentros de celebridades como Arnold Schwarzenegger, Lana Del Rey, Al Pacino, Snoop Dogg, Nick Jonas y Joe Jonas, entre “innumerables estrellas”, según destaca la marca.

El primer Mel’s abrió en 1947 en San Francisco, con servicio al automóvil, símbolo de la cultura carhop de la época Mels Drive

De los cierres en los 70 al renacimiento en los 80

Según SF Gate, en los años 70 Weiss y Dobbs vendieron la marca a Foster’s, que luego quebró. La reapertura se dio en los 80, cuando Steven Weiss —hijo de Mel y padre de Colton— abrió un nuevo local en Lombard Street, en San Francisco.

El fundador, en cambio, optó por otro camino: tras un litigio con su heredero, creó “Original Mels” en Walnut Creek, una ciudad ubicada en el área metropolitana de la Bahía de San Francisco.

Hoy la cadena cuenta con cuatro locales en San Francisco y otros cuatro en el sur de California, mientras que “Original Mels” mantiene presencia en el Área de la Bahía y en Reno.

Entre sus clientes célebres se destacaron Snoop Dogg, Arnold Schwarzenegger, Lana Del Rey, Al Pacino

Los planes de expansión de la tercera generación

“Es emocionante continuar el legado familiar. Mi papá llevó la marca a Los Ángeles y ahora nosotros la llevamos a Nashville”, afirmó en una entrevista reciente Colton Weiss al Nashville Business Journal. El restaurante abre los siete días de la semana y, según la web oficial de Mel’s, buscan franquiciados para expandirse a otros puntos icónicos del país norteamericano.