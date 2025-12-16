Vuelco inesperado en el caso de una niña que desapareció hace 40 años: la hallaron viva en Florida y detuvieron a su madre

Durante cuatro décadas, la historia de una niña desaparecida en Kentucky quedó suspendida entre expedientes cerrados y búsquedas inconclusas. Hoy, ese caso volvió al centro de la escena con un giro: Michelle Newton, vista por última vez cuando tenía tres años, fue hallada con vida en Florida, mientras que su madre, Debra Newton, fue arrestada y extraditada para enfrentar cargos.

La desaparición que comenzó como una mudanza hace cuatro décadas y terminó en Florida

Michelle nació en 1983 y desapareció ese mismo año en Louisville, Kentucky. El 2 de abril, su madre informó que se mudaría por motivos laborales. Desde ese momento, ambas dejaron de ser localizadas. Sin embargo, las autoridades sostienen que la mujer se llevó a la niña sin autorización del padre.

El caso estuvo en manos del FBI pero se resolvió tras 40 años

Con el paso del tiempo, Debra Newton fue acusada formalmente por interferencia de custodia y se emitió una orden por fuga ilegal para evitar su procesamiento.

El caso escaló al punto de ubicarla entre los principales fugitivos por secuestro parental del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), informó Fox 35 Orlando.

Un expediente que se cerró y volvió a abrirse por un pedido familiar

La investigación atravesó largos períodos de estancamiento. En 2000, la causa fue desestimada porque las autoridades no lograron contactar al padre de Michelle.

Cinco años más tarde, la niña fue retirada de la base de datos nacional de menores desaparecidos.

Sin embargo, en 2016, un pedido de un familiar reactivó el expediente. Detectives volvieron a revisar la información disponible y mantuvieron la búsqueda abierta, a pesar del tiempo transcurrido y de la ausencia de pistas concretas.

El dato clave en Florida y la detención

El avance clave llegó tras más de 40 años, en 2025, a partir de un dato aportado a Crime Stoppers, el programa comunitario de colaboración entre ciudadanos, medios de comunicación y fuerzas de seguridad que opera en Estados Unidos desde la década de 1970.

Debra Newton, la principal acusada del secuestro, se hacía llamar "Sharon" y había comenzado una nueva vida

Una llamada a la organización identificó a Debra Newton como una mujer de 66 años que vivía en el condado de Marion, en el centro-norte de Florida, bajo el nombre de “Sharon”.

Según los investigadores, se había vuelto a casar, había construido una nueva vida y se había retirado en la comunidad de The Villages.

Una fotografía y una prueba de ADN obtenida a través de la hermana de Debra confirmaron que “Sharon” era, en realidad, la mujer buscada desde hacía décadas.

En noviembre, agentes del condado de Marion llegaron a su casa para arrestarla, mientras paseaba a su perro y conversaba con una vecina.

De acuerdo con las autoridades, durante la detención Debra repitió ante la vecina, los agentes y luego su esposo que no había hecho nada.

Tras el arresto, fue extraditada a Kentucky, donde enfrenta un cargo por interferencia de custodia, un delito grave que no tiene plazo de prescripción.

Michelle Newton, la identidad recuperada tras 40 años de incógnita

Mientras tanto, Michelle, hoy una adulta, se comunicó con la oficina del sheriff y relató que nunca había sospechado ser víctima de un crimen.

Michelle Newton fue buscada por más de 40 años hasta que su caso salió a la luz en 2025

Según los investigadores, había vivido durante años con otra identidad y en otro estado, sin saber lo que había hecho su madre. La mujer logró reencontrarse con su padre y con otros familiares.

Desde la oficina del sheriff del condado de Jefferson subrayaron que el caso avanzó gracias a una única llamada.

El coronel Healey fue categórico al respecto y dijo, tal como detalló Fox 35 Orlando: “La gente cree que dar información es ‘delatar’. No lo es. Estás ayudando a las víctimas. Estás ayudando a las familias. Este caso demuestra que una llamada puede cambiar una vida”.