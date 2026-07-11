Confirmado por Newsom: cómo son los nuevos satélites que identifican focos de incendios desde el espacio

California intensificó su estrategia contra los incendios forestales y lanzó una tecnología espacial que busca mejorar la prevención y la lucha contra estos desastres. El gobernador Gavin Newsom presentó los primeros tres satélites FireSat desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, a 64,9 millas (104 kilómetros) de Santa Bárbara, para combatir desafíos climáticos.

FireSat en California y cómo funcionará la detección temprana de fuego desde órbita

Este sistema satelital, fabricado por la empresa californiana Muon Space, opera como la primera red diseñada específicamente para la detección temprana de incendios forestales. De acuerdo con el comunicado oficial, los dispositivos captarán y transmitirán datos de alta resolución para identificar y monitorear focos en tiempo real, lo que permitirá una respuesta más rápida en primera línea.

Los tres satélites fueron lanzados con éxito el 7 de julio de 2026 Oficina del gobernador Newsom

Los tres satélites entrarán en fase de calibración durante tres meses antes de comenzar su transmisión operativa de datos. La meta final del proyecto contempla una constelación de más de 50 satélites para el año 2030, lo que significaría una cobertura global total con actualizaciones cada 20 minutos.

De acuerdo con la autoridad estatal, este despliegue permitirá detectar incendios de dimensiones mínimas antes de que se transformen en grandes desastres ambientales o urbanos. La iniciativa cuenta con el apoyo de la coalición Earth Fire Alliance, que busca suministrar información precisa a agencias de bomberos a nivel mundial.

Las herramientas de California contra el fuego, cámaras con IA, Firis y monitoreo satelital

California ya adoptó diversas herramientas tecnológicas para optimizar la protección de sus comunidades ante el riesgo creciente de incendios. En ese marco, el gobierno estatal integró inteligencia artificial en la red AlertCalifornia, la cual utiliza más de 1000 cámaras de alta definición para identificar amenazas antes de recibir reportes ciudadanos.

Complementariamente, el Sistema Integrado de Inteligencia en Tiempo Real para Incendios (Firis, por sus siglas en inglés) provee mapeo avanzado y análisis predictivos durante las emergencias. Estas plataformas, junto al centro de pronósticos WFTIIC, permiten la coordinación meteorológica y la evaluación precisa de riesgos en todo el territorio estatal.

La inversión estatal también alcanzó la actualización de flotas e incorporó camiones de bomberos Tipo 6, unidades pequeñas diseñadas para acceder a terrenos escarpados. Estas herramientas forman parte de una inversión que elevó el presupuesto de protección contra incendios de 2000 millones a 3800 millones de dólares.

Imagen del lanzamiento de satélites de California Oficina del gobernador Gavin Newsom

Newsom cuestiona a Trump por los recortes federales en prevención forestal

En el comunicado, el gobierno estatal denunció que la administración federal redujo drásticamente los fondos destinados a la prevención de incendios. Según asegura la Oficina de Newsom, este recorte de recursos en el ámbito nacional impacta directamente en las comunidades rurales, que enfrentan una temporada de alto riesgo con menos protección.

En ese marco, las cifras oficiales revelan una caída en el tratamiento de vegetación peligrosa y en la ejecución de quemas controladas en comparación con años previos. Adicionalmente, la plantilla del Servicio Forestal disminuyó cerca de un 20% tras medidas ejecutivas implementadas en 2025.

Por su parte, el gobernador Newsom sostuvo que la inversión en ciencia y tecnología resulta esencial para construir un futuro seguro frente a incendios cada vez más complejos.

La acusación de Newsom contra Trump por la investigación del DOJ

“Mientras la administración Trump elude su responsabilidad de velar por la seguridad de la población, California apuesta por el liderazgo, la innovación y la acción. Estamos demostrando que, al invertir en ciencia, tecnología y en el apoyo mutuo, podemos cambiar el rumbo de estos incendios y construir un futuro más seguro y resiliente”, declaró el mandatario demócrata.