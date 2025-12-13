Dio a luz en un auto eléctrico en California: el vehículo la asistió durante el parto y la llevó al hospital

En San Francisco, California, una mujer que se dirigía al hospital en un vehículo autónomo de la empresa Waymo, dio a luz dentro del auto eléctrico. La asistencia remota fue clave durante el parto.

El parto inesperado dentro del taxi eléctrico

La pasajera pidió un auto de Waymo para llegar al Hospital de la Universidad de California en San Francisco el pasado lunes 8 de diciembre por la noche. Durante el trayecto, el sistema de soporte registró una “actividad inusual” y contactó a la mujer para conocer su estado, al mismo tiempo que dio aviso al 911.

Una mujer dio a luz en un auto de Waymo en San Francisco, California Jeff Chiu - AP

Según detalló la empresa a NBC News, el nacimiento se produjo en el asiento trasero. El vehículo llegó al hospital antes de que los servicios de emergencia alcanzaran el lugar.

Desde el centro médico universitario, la vocera Jess Berthold confirmó la llegada de la madre y del bebé esa misma noche. También señaló que la mujer no estaba disponible para dar entrevistas a medios de comunicación.

La reacción de Waymo tras asistir a una mujer a dar a luz en el asiento trasero

Tras el episodio, un vocero de Waymo explicó al medio citado que el auto fue retirado temporalmente de servicio para su limpieza y dijo que estaban orgullosos de “ser un transporte confiable para momentos grandes y pequeños, atendiendo a pasajeros desde segundos de vida hasta muchos años después”.

“Le deseamos lo mejor a la nueva familia y esperamos llevarlos con seguridad a donde necesiten ir a lo largo de muchos momentos de la vida”, concluyó el mensaje.

Waymo proyecta una expansión a ciudades como Miami, Orlando y Dallas, entre otras Waymo

Asimismo, incluyeron el hecho en su recopilación de 2025: “A principios de esta semana en San Francisco, una madre en trabajo de parto pidió un Waymo para ir al hospital y terminó con una sorpresa adicional: su bebé nació en el asiento trasero. Algunas personas simplemente no pueden esperar para su primer viaje en Waymo”.

Más vehículos de Waymo en California: la empresa de taxis eléctricos se expande

La compañía, que pertenece a Alphabet, la casa matriz de Google, opera en Los Ángeles, la Bahía de San Francisco y Phoenix. Por ahora prevé sumar operaciones en San Diego. Además, ofrecerá sus servicios en otras localidades de Estados Unidos como Miami, Orlando, Dallas, Houston y San Antonio, de acuerdo con un comunicado.

Otros incidentes de Waymo en California

El crecimiento de la empresa Waymo en California y otros sitios de Estados Unidos produjo que se vivieran situaciones impensadas como la que ocurrió a principios de diciembre en Los Ángeles.

A principios de diciembre, un auto autónomo de Waymo interfirió en un operativo Ross D. Franklin - AP

Durante un operativo policial en el que los oficiales tenían a un sospechoso esposado en el suelo tras una persecución, un vehículo autónomo de la compañía se acercó hacia ellos sin percatarse del peligro.

NBC News destacó en otro informe, que el hecho no pasó a mayores y la policía de Los Ángeles pudo seguir con el operativo con normalidad.

En septiembre, otro auto de Waymo realizó un giro indebido frente a agentes que llevaban a cabo un control por conducción bajo los efectos del alcohol en San Bruno. En esa ocasión, la policía detuvo el vehículo y comprobó que no había nadie al volante.