Dónde conseguir alimentos gratis en California durante Navidad 2025

Los bancos de alimentos en California anunciaron jornadas especiales de entrega de comida gratuita durante la semana de Navidad de 2025, con el objetivo de apoyar a familias de bajos recursos y personas que enfrentan inseguridad alimentaria, en particular en el sur del estado.

Dónde darán comida gratis en California en la semana de Navidad 2025

El FIND Food Bank, uno de los principales bancos de alimentos del sur de California, informó que realizará entregas gratuitas de despensas durante los días previos a Navidad. Esta organización opera principalmente en el este del condado de Riverside y el sur del condado de San Bernardino, regiones donde combate la desigualdad alimentaria, especialmente en comunidades del desierto; según informó 2001 Live.

En California, hay puntos fijos y móviles donde se reparten alimentos gratis (FB FIND Food Bank)

De acuerdo con la organización, FIND Food Bank proporciona entre el 75 y el 100% del suministro de alimentos al 90% de los comedores comunitarios, despensas, organizaciones religiosas y entidades sin fines de lucro de la región.

Durante la semana de Navidad, este banco proporcionará comida gratis a los que lo necesiten, en su siguiente jornada de ayuda:

En North Shore Community Park: 99480 70th Ave. Mecca. Con un horario de 16.00 a 18.00 hs, el día 23 de diciembre.

No es necesario sacar una cita o entregar algún documento, todo se hace conforme al orden de llegada.

Dónde conseguir alimentos gratis en San Diego, California

En San Diego, California, diversas organizaciones también ofrecen alimentos gratuitos de manera regular, aunque se recomienda verificar horarios debido a los feriados federales de la semana de Navidad.

FIND Food Bank es el banco de alimentos que más recursos entrega (FB FIND Food Bank)

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank : este banco de alimentos ofrece despensas cada semana. Se recomienda utilizar su mapa interactivo para localizar la dirección más cercana al domicilio y verificar los horarios y días en los que darán comida.

: este banco de alimentos ofrece despensas cada semana. Se recomienda utilizar su mapa interactivo para localizar la dirección más cercana al domicilio y verificar los horarios y días en los que darán comida. Feeding San Diego: se puede realizar una búsqueda de su ubicación más cercana por medio de su sitio web para verificar horarios de entrega de alimentos.

Las autoridades recomiendan revisar con anticipación si los puntos de distribución estarán operando durante los días festivos.

Dónde encontrar alimentos y juguetes gratis en Los Ángeles

En Los Ángeles, distintas iglesias, centros comunitarios, organizaciones sin fines de lucro y grupos de voluntarios ofrecerán alimentos y juguetes gratuitos durante la semana de Navidad, de acuerdo con Secret Los Angeles.

Entrega de comidas calientes en Navidad en Los Ángeles (Building Our Village Together)

Entre los eventos recientes destacó la actividad organizada por Casa de Refugio Iglesia de Dios en Cristo, ubicada en 1446 W 36th Pl, Los Ángeles, CA 90018, donde se entregaron juguetes a niños y comidas calientes a sus familias como parte del evento “un juguete de Navidad festivo”.

Durante Navidad, exactamente el día 25 de diciembre, Building our village together y Gale C. Ballard, darán comidas calientes para llevar durante el día feriado federal, en este evento comunitario de la ciudad.

El evento estará ubicado en el 9132 S Vermont Ave, Los Angeles, CA 90044, y tendrá un horario de 11.30 a 13.00 hs, hora local, donde se atenderá a todas las personas que no puedan pagar por una comida navideña ni tengan algún sitio a donde ir en esa fecha.

La comida se dará de forma gratuita y se atenderá por orden de llegada, por lo que no se requiere una cita previa, y se entregarán las comidas hasta agotar existencias; de igual manera, solo se dará una comida por persona y es necesario ir en persona para obtenerla.