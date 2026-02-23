Desde el 23 al 28 de febrero: dónde entregan comida gratis en California esta semana
Esta es la guía completa con los nombres de organizaciones, fechas y horarios
Durante la última semana de febrero de 2026, distintas organizaciones refuerzan la entrega gratuita de alimentos en varias ciudades de California. Del lunes 23 al sábado 28 de febrero, residentes podrán acceder a cajas con productos frescos, alimentos no perecederos y artículos esenciales en distintos puntos del estado.
Dónde conseguir comida gratis del 23 al 28 de febrero en California
El Central California Food Bank confirmó su calendario de apoyo para la última semana de febrero de 2026. La organización distribuirá víveres de primera necesidad y artículos nutritivos, para aliviar la situación económica de las comunidades locales y garantizar su bienestar alimentario.
De acuerdo con su cronograma, la entidad entregará comida del 23 al 28 de febrero en los siguientes puntos:
Lunes 23 de febrero
- Primera Iglesia Cristiana-USDA: atenderá de 8 a 10 hs, en 1701 Whitson St, Selma, CA.
- Santuario de Nuestra Señora de Fátima: brindarán ayuda de 9 a 11 hs, en 20855 S Fatima Ave, Laton, CA.
- Servicios familiares de Westside - Coalinga: de 9 a 12 hs, en 160 Elm Ave, Coalinga, CA.
- Madera Clearview Outreach: de 10 a 12 hs, en 331 S D St, Madera, CA.
- Porterville College: de 10 a 12 hs, en 100 E. College, Porterville, CA.
- Fellowship Missionary Baptist: de 10 a 13 hs, en 2529 East Belmont Avenue, Fresno, CA.
- Iglesia El Buen Pastor: de 10.30 a 12.30 hs, en 863 11th St, Orange Cove, CA.
- Iglesia Jesús es El Señor (Feb Res. to 2/23): de 14 a 16 hs, en 1917 W. INYO AVE. TULARE, CA.
- Traver (K-CAPS): de 14.30 a 17 hs, en 3957 Kitchner Dr, Traver, CA.
- The Fresno Center: de 15 a 17 hs, en 4879 E Kings Canyon Rd, Fresno, CA.
Martes 24 de febrero
- Mejora de Selma: de 8 a 10 hs, en 2301 Selma St, Selma, CA.
- Open Gate Ministries Cutler: de 9 a 11 hs, en 12588 Ave. 407 (St. Mary’s Catholic Church).
- Adventista del Séptimo Día de Fresno Sequoia: de 9 a 11.30 hs, en 4867 E Fillmore Ave, Fresno, CA.
- North Fork - Iglesia Comunitaria Grace: de 9 a 12 hs, en 56442 Road 200, North Fork, CA.
- Lanare Community Center - Neighborhood Market: de 10 a 12 hs, en 20620 S Grantland Ave, Riverdale, CA.
Miércoles 25 de febrero
- Iglesia de Dios Pentecostal de Fresno - Butler: de 9 a 11 hs, en 3542 E. Butler, Fresno, CA.
- Iglesia Comunitaria de Lemon Cove: de 9 a 11 hs, en 32937 Sierra Dr., Lemon Cove, CA.
- El Ejército de Salvación de Tulare: de 9 a 11 hs, en 314 E San Joaquin Ave, Tulare, CA.
- Westside Family Services - Huron: de 9 a 12 hs, en 36618 Lassen Ave, Huron, CA.
- Burrel Elementary School: de 9.30 a 11.30 hs, en 16704 S Jameson Ave, Riverdale, CA.
- Three Rivers - Bread Basket: de 9.30 a 12.30 hs, en 41673 N Fork Dr, Three Rivers, CA.
- Hope Sanger - USDA: de 10 a 13 hs, en 1348 Church Ave, Sanger, CA.
- Avenal Rotary Club: de 10.30 a 12.30 hs, en 108 W Kings St, Avenal, CA.
- Fresno United: de 14 a 16 hs, en 2940 S Martin Luther King Jr BLVD Fresno.
- Biola Community Center: de 16 a 18 hs, en 4925 N Seventh St, Biola, CA.
Jueves 26 de febrero
- Mercado vecinal de Caridades Católicas: de 8.30 a 10.30 hs, en 149 N. Fulton St., Fresno, CA.
- Firebaugh-USDA: de 9 a 11.30 hs, en Dunkle Park, Firebaugh, CA.
- Milagros en la Comunidad (MICA): de 9 a 12 hs, en 659 E Dinuba Ave, Reedley, CA.
- Rojas Pierce Park-Mendota: de 9 a 11 hs, en 350 Sorensen Ave, Mendota, CA.
- Visalia Nazarene Church: de 9 a 11 hs, en 3333 w Caldwell Ave, Visalia, CA.
- Corcoran Seventh-Day Adventist Church: de 9.30 a 11.30 hs, en 3333 W Caldwell Ave, Visalia, CA.
- West Fresno Family Resource Center - NM: de 12.30 a 14.30 hs, en 1825 S Delno Ave, Fresno, CA.
- Clovis Hills Community Church (Tulare Street): de 14 a 16 hs, en 819 Tulare St, Fresno, CA.
Viernes 27 de febrero
- Alimenta a mis ovejas: de 10 a 13 hs, en 117 E Lemon Ave, Fresno, CA.
- Fresno Cristiano Reformado: de 10 a 12 hs, en 1639 W Shields Ave, Fresno, CA.
- Asamblea de Dios del Evangelio Completo de Strathmore: de 10 a 12 hs, en 19570 Orange Belt Dr, Strathmore, CA.
- Hmong American Sisterhood Association, Inc.: de 14 a 16 hs, en 1735 Villa Ave, Clovis, CA.
- Mt. Zion Assemblies: de 18 a 20 hs, en 4368 N Brawley Ave, Fresno, CA.
Sábado 28 de febrero
- Flipside 13 (Iglesia Cristiana Breakthrough): de 7 a 11 hs, en Breakthrough Christian Church (4421 N Cedar Ave, Fresno, CA).
- Vida Libre Albedrío: de 7 a 9 hs, en 1625 E. Pine St., Fresno, CA.
- Tabernáculo del Evangelio Completo: de 8.30 a 10.30 hs, en 519 E 11th St, Reedley, CA.
- West McKinley Assembly of God: de 9 a 11 hs, en 3014 W McKinley Ave, Fresno, CA.
¿Qué otros bancos de alimento existen en California?
El California Association of Food Banks (CAFB, por sus siglas en inglés) reúne a decenas de bancos de alimentos de todo el estado. Entre ellos se encuentran:
- Los Ángeles: Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles (1734 East 41st Street, Los Ángeles, CA 90058)
- San Francisco y Marin: Banco de alimentos SF-Marin (900 Pennsylvania Avenue, San Francisco, CA 94107).
- Orange: Second Harvest Food Bank del Condado de Orange (8014 Marine Way, Irvine, CA 92618-2235).
- San Diego: Feeding San Diego (9477 Waples St., Ste. 100, San Diego, CA 92121).
- Fresno: Banco de Alimentos de California Central (4010 E Amendola Dr., Fresno, CA 93725).
- Ventura: Food Share del Condado de Ventura (4156 Southbank Road, Oxnard, CA 93036).
- Contra Costa y Solano: Food Bank of Contra Costa and Solano (4010 Nelson Ave, Concord, CA 94520).
