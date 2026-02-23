Desde el 23 al 28 de febrero: dónde entregan comida gratis en California esta semana

Durante la última semana de febrero de 2026, distintas organizaciones refuerzan la entrega gratuita de alimentos en varias ciudades de California. Del lunes 23 al sábado 28 de febrero, residentes podrán acceder a cajas con productos frescos, alimentos no perecederos y artículos esenciales en distintos puntos del estado.

Dónde conseguir comida gratis del 23 al 28 de febrero en California

El Central California Food Bank confirmó su calendario de apoyo para la última semana de febrero de 2026. La organización distribuirá víveres de primera necesidad y artículos nutritivos, para aliviar la situación económica de las comunidades locales y garantizar su bienestar alimentario.

Las cajas de despensa tienen alimentos de la canasta básica que son entregados a la comunidad de California (Facebook/Central California Food Bank)

De acuerdo con su cronograma, la entidad entregará comida del 23 al 28 de febrero en los siguientes puntos:

Aquí tienes la lista organizada por horario, siguiendo el formato de Nombre de la Organización y el rango de horas solicitado:

Lunes 23 de febrero

Primera Iglesia Cristiana-USDA : atenderá de 8 a 10 hs, en 1701 Whitson St, Selma, CA.

: atenderá de 8 a 10 hs, en 1701 Whitson St, Selma, CA. Santuario de Nuestra Señora de Fátima : brindarán ayuda de 9 a 11 hs, en 20855 S Fatima Ave, Laton, CA.

: brindarán ayuda de 9 a 11 hs, en 20855 S Fatima Ave, Laton, CA. Servicios familiares de Westside - Coalinga : de 9 a 12 hs, en 160 Elm Ave, Coalinga, CA.

: de 9 a 12 hs, en 160 Elm Ave, Coalinga, CA. Madera Clearview Outreach : de 10 a 12 hs, en 331 S D St, Madera, CA.

: de 10 a 12 hs, en 331 S D St, Madera, CA. Porterville College : de 10 a 12 hs, en 100 E. College, Porterville, CA.

: de 10 a 12 hs, en 100 E. College, Porterville, CA. Fellowship Missionary Baptist : de 10 a 13 hs, en 2529 East Belmont Avenue, Fresno, CA.

: de 10 a 13 hs, en 2529 East Belmont Avenue, Fresno, CA. Iglesia El Buen Pastor : de 10.30 a 12.30 hs, en 863 11th St, Orange Cove, CA.

: de 10.30 a 12.30 hs, en 863 11th St, Orange Cove, CA. Iglesia Jesús es El Señor (Feb Res. to 2/23) : de 14 a 16 hs, en 1917 W. INYO AVE. TULARE, CA.

: de 14 a 16 hs, en 1917 W. INYO AVE. TULARE, CA. Traver (K-CAPS) : de 14.30 a 17 hs, en 3957 Kitchner Dr, Traver, CA.

: de 14.30 a 17 hs, en 3957 Kitchner Dr, Traver, CA. The Fresno Center: de 15 a 17 hs, en 4879 E Kings Canyon Rd, Fresno, CA.

Se entregará comida gratis en California durante la última semana de febrero de 2026 (Facebook/Central California Food Bank)

Martes 24 de febrero

Mejora de Selma : de 8 a 10 hs, en 2301 Selma St, Selma, CA.

: de 8 a 10 hs, en 2301 Selma St, Selma, CA. Open Gate Ministries Cutler : de 9 a 11 hs, en 12588 Ave. 407 (St. Mary’s Catholic Church).

: de 9 a 11 hs, en 12588 Ave. 407 (St. Mary’s Catholic Church). Adventista del Séptimo Día de Fresno Sequoia : de 9 a 11.30 hs, en 4867 E Fillmore Ave, Fresno, CA.

: de 9 a 11.30 hs, en 4867 E Fillmore Ave, Fresno, CA. North Fork - Iglesia Comunitaria Grace : de 9 a 12 hs, en 56442 Road 200, North Fork, CA.

: de 9 a 12 hs, en 56442 Road 200, North Fork, CA. Lanare Community Center - Neighborhood Market: de 10 a 12 hs, en 20620 S Grantland Ave, Riverdale, CA.

Miércoles 25 de febrero

Iglesia de Dios Pentecostal de Fresno - Butler : de 9 a 11 hs, en 3542 E. Butler, Fresno, CA.

: de 9 a 11 hs, en 3542 E. Butler, Fresno, CA. Iglesia Comunitaria de Lemon Cove : de 9 a 11 hs, en 32937 Sierra Dr., Lemon Cove, CA.

: de 9 a 11 hs, en 32937 Sierra Dr., Lemon Cove, CA. El Ejército de Salvación de Tulare : de 9 a 11 hs, en 314 E San Joaquin Ave, Tulare, CA.

: de 9 a 11 hs, en 314 E San Joaquin Ave, Tulare, CA. Westside Family Services - Huron : de 9 a 12 hs, en 36618 Lassen Ave, Huron, CA.

: de 9 a 12 hs, en 36618 Lassen Ave, Huron, CA. Burrel Elementary School : de 9.30 a 11.30 hs, en 16704 S Jameson Ave, Riverdale, CA.

: de 9.30 a 11.30 hs, en 16704 S Jameson Ave, Riverdale, CA. Three Rivers - Bread Basket : de 9.30 a 12.30 hs, en 41673 N Fork Dr, Three Rivers, CA.

: de 9.30 a 12.30 hs, en 41673 N Fork Dr, Three Rivers, CA. Hope Sanger - USDA : de 10 a 13 hs, en 1348 Church Ave, Sanger, CA.

: de 10 a 13 hs, en 1348 Church Ave, Sanger, CA. Avenal Rotary Club : de 10.30 a 12.30 hs, en 108 W Kings St, Avenal, CA.

: de 10.30 a 12.30 hs, en 108 W Kings St, Avenal, CA. Fresno United : de 14 a 16 hs, en 2940 S Martin Luther King Jr BLVD Fresno.

: de 14 a 16 hs, en 2940 S Martin Luther King Jr BLVD Fresno. Biola Community Center: de 16 a 18 hs, en 4925 N Seventh St, Biola, CA.

Jueves 26 de febrero

Mercado vecinal de Caridades Católicas : de 8.30 a 10.30 hs, en 149 N. Fulton St., Fresno, CA.

: de 8.30 a 10.30 hs, en 149 N. Fulton St., Fresno, CA. Firebaugh-USDA : de 9 a 11.30 hs, en Dunkle Park, Firebaugh, CA.

: de 9 a 11.30 hs, en Dunkle Park, Firebaugh, CA. Milagros en la Comunidad (MICA) : de 9 a 12 hs, en 659 E Dinuba Ave, Reedley, CA.

: de 9 a 12 hs, en 659 E Dinuba Ave, Reedley, CA. Rojas Pierce Park-Mendota : de 9 a 11 hs, en 350 Sorensen Ave, Mendota, CA.

: de 9 a 11 hs, en 350 Sorensen Ave, Mendota, CA. Visalia Nazarene Church : de 9 a 11 hs, en 3333 w Caldwell Ave, Visalia, CA.

: de 9 a 11 hs, en 3333 w Caldwell Ave, Visalia, CA. Corcoran Seventh-Day Adventist Church : de 9.30 a 11.30 hs, en 3333 W Caldwell Ave, Visalia, CA.

: de 9.30 a 11.30 hs, en 3333 W Caldwell Ave, Visalia, CA. West Fresno Family Resource Center - NM : de 12.30 a 14.30 hs, en 1825 S Delno Ave, Fresno, CA.

: de 12.30 a 14.30 hs, en 1825 S Delno Ave, Fresno, CA. Clovis Hills Community Church (Tulare Street): de 14 a 16 hs, en 819 Tulare St, Fresno, CA.

Varios organizaciones ayudan para que las personas más vulnerables de California reciban alimentos sin costos (Facebook/Central California Food Bank)

Viernes 27 de febrero

Alimenta a mis ovejas : de 10 a 13 hs, en 117 E Lemon Ave, Fresno, CA.

: de 10 a 13 hs, en 117 E Lemon Ave, Fresno, CA. Fresno Cristiano Reformado : de 10 a 12 hs, en 1639 W Shields Ave, Fresno, CA.

: de 10 a 12 hs, en 1639 W Shields Ave, Fresno, CA. Asamblea de Dios del Evangelio Completo de Strathmore : de 10 a 12 hs, en 19570 Orange Belt Dr, Strathmore, CA.

: de 10 a 12 hs, en 19570 Orange Belt Dr, Strathmore, CA. Hmong American Sisterhood Association, Inc. : de 14 a 16 hs, en 1735 Villa Ave, Clovis, CA.

: de 14 a 16 hs, en 1735 Villa Ave, Clovis, CA. Mt. Zion Assemblies: de 18 a 20 hs, en 4368 N Brawley Ave, Fresno, CA.

Sábado 28 de febrero

Flipside 13 (Iglesia Cristiana Breakthrough) : de 7 a 11 hs, en Breakthrough Christian Church (4421 N Cedar Ave, Fresno, CA).

: de 7 a 11 hs, en Breakthrough Christian Church (4421 N Cedar Ave, Fresno, CA). Vida Libre Albedrío : de 7 a 9 hs, en 1625 E. Pine St., Fresno, CA.

: de 7 a 9 hs, en 1625 E. Pine St., Fresno, CA. Tabernáculo del Evangelio Completo : de 8.30 a 10.30 hs, en 519 E 11th St, Reedley, CA.

: de 8.30 a 10.30 hs, en 519 E 11th St, Reedley, CA. West McKinley Assembly of God: de 9 a 11 hs, en 3014 W McKinley Ave, Fresno, CA.

¿Qué otros bancos de alimento existen en California?

El California Association of Food Banks (CAFB, por sus siglas en inglés) reúne a decenas de bancos de alimentos de todo el estado. Entre ellos se encuentran: