Es oficial: dónde entregan comida gratis en California en la semana del 9 al 14 de febrero de 2026
Durante las jornadas se entregarán insumos de primera necesidad para mitigar las carencias de los sectores en condiciones de vulnerabilidad
- 6 minutos de lectura'
Con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria en el estado, diversas organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos llevan adelante una red de distribución de comida gratuita para la semana del 9 al 14 de febrero de 2026. Ante las fluctuaciones económicas actuales, estas iniciativas en California buscan garantizar el acceso a insumos básicos mediante puntos estratégicos de entrega.
Dónde entregan comida gratis en California del 9 al 14 de febrero
- El Central California Food Bank compartió su calendario de asistencia para la segunda semana de febrero de 2026.
- La iniciativa busca proveer recursos nutricionales de alta calidad a las familias en situación de vulnerabilidad, a través de una distribución de víveres esenciales.
El cronograma queda de la siguiente manera:
Lunes 9 de febrero
- 8.30 a 10.30 hs: Centro Comunitario Del Rey | 10649 E Morro Ave, Del Rey, CA.
- 9.00 a 11.00 hs: EOC | Sanger en Faller Avenue & North Avenue, Sanger.
- 9.00 a 11.00 hs: Ejército de Salvación | 21962 W Railroad Ave, San Joaquin, CA.
- 9.00 a 11.00 hs: West Hills College Lemoore | 555 College Ave, Lemoore, CA.
- 10.00 a 13.00 hs: Westside Family Services-Huron | 4th Street Huron, CA.
- 10.30 a 12.30 hs: Hinton Community Center | 2385 S. Fairview Ave, Fresno, CA.
- 10.30 a 12.30 hs: Iglesia El Buen Pastor | 11th St, Orange Cove, CA.
- 8.30 a 10.30 hs: Caridades Católicas | 149 N Fulton St, Fresno, CA.
Martes 10 de febrero
- 6.30 a 8.30 hs: Iglesia Luterana Hope | 364 E Barstow Ave, Fresno.
- 9.00 a 11.00 hs: Iglesia Comunitaria de los Santos | 3740 E Ashlan Ave, Fresno, CA.
- 9.30 a 11.30 hs: Escuela Primaria Westside | 19191 W Excelsior Ave, Five Points, CA.
- 10.00 a 12.00 hs: Lanare Community Center | 20620 S Grantland Ave, Riverdale, CA.
- 10.00 a 12.00 hs: North Assembly of God | 2707 W Dakota Ave, Fresno, CA.
- 10.00 a 12.00 hs: Tulare - St. John’s Missionary Baptist Church | 310 S. Blackstone Ave. Tulare CA.
- 11.00 a 13.00 hs: Woodlake - Iglesia Adventista del Séptimo Día | 23230 N Acacia St, Woodlake, CA.
- 11.00 a 13.00 hs: Zion Mt. Christian Center | 39712 Dunlap Rd, Dunlap, CA.
Miércoles 11 de febrero
- 7.30 a 11.00 hs: segunda Iglesia Bautista | 1041 E Jensen Ave, Fresno, CA.
- 9.00 a 11.00 hs: Centro Comunitario Biola | 4925 N Seventh St., Biola, CA.
- 9.00 a 11.00 hs: Centro de Operaciones de Emergencia Pinedale | 7435 N Ingram Ave, Fresno, CA.
- 9.00 a 12.00 hs: Madera - Central Valley Church | 1201 E. Yosemite Ave. Madera, CA.
- 9.30 a 11.30 hs: Raisin City School District | 6330 W Bowles Ave. Raisin City, CA.
- 10.00 a 13.00 hs: Alpaugh - Save the Children | 5313 Rd. 39 Alpaugh Ca.
- 10.00 a 12.00 hs: Visalia United Methodist Church | Visalia Methodist Church 5200 Caldwell Visalia.
- 11.00 a 14.00 hs: Allensworth School | 3320 Rd 81, Earlimart, CA.
- 14.00 a 16.00 hs: Fresno United | 2940 S M.L.K. Jr Blvd. Fresno, CA.
- 15.00 a 17.00 hs: ADHC-Madera | 2940 S M.L.K. Jr Blvd. Fresno, CA.
- 15.00 – 17.00 hs: Masjid Al Aqabah | 949 Waterman Ave, Fresno, CA.
Jueves 12 de febrero
- 9.00 a 11.00 hs: Clovis - Iglesia de Alabanza | 1600 Willow Ave. Clovis, CA.
- 9.00 a 12.00 hs: Centro de Operaciones de Emergencia Firebaugh | 1655 13th St, Firebaugh.
- 9.00 a 12.00 hs: Parque Rojas Pierce-Mendota | 350 Sorensen Ave. Mendota, CA.
- 9.00 a 11.00 hs: St. Katherine Catholic Church | Carmel, Del Rey, CA.
- 10.00 a 12.00 hs: Mana Community Service | W 3rd St. Hanford, CA.
- 10.00 a 12.00 hs: San Joaquin - Veterans Memorial Hall | W. Manning Ave. San Joaquin, CA.
- 10.00 a 12.00 hs: St. Joseph Catholic Church | Dockery Ave, Selma, CA.
- 11.30 a 15.00 hs: Poplar - ACTS 2 Christian Fellowship Church of God | Ave. 144 Poplar Ca.
- 12.30 a 14.30 hs: West Fresno Family Resource Center- NM | S. Delno Ave. Fresno, CA.
- 14.00 a 16.00 hs: Clovis Hills Community Church | Tulare St., Fresno, CA.
Viernes 13 de febrero:
- 9.00 a 11.00 hs: Iglesia Luterana Immanuel | Willamette Ave, Fresno, CA.
- 10.00 a 13.00 hs: Alimenta a mis ovejas | E Lemon Ave. Fresno, CA.
- 14.00 a 16.00 hs: Voces del Valle - Avenal | W Kings St. Avenal, CA.
- 15.00 a 17.00 hs: Celebration Nation Orosi | Rd. 128, Orosi, CA 93647).
- 16.00 a 18.00 hs: Harmony Hope Chest | E Belmont Ave. Fresno, CA.
Sábado 14 de febrero:
- 7.00 a 10.30 hs: Iglesia Flipside 13 | N. Cedar Ave, Fresno.
- 7.00 a 9.00 hs: Vida Libre Albedrío | E. Pine St., Fresno, CA.
- 8.00 a 10.00 hs: Iglesia Luterana Sierra | Rockhill Ln, Auberry, CA.
- 8.30 a 10.00 hs: ACTS Foundation | N Gates Ave, Fresno, CA.
- 8.30 a 10.30 hs: Faith Community Church | Peach Ave, Clovis, CA.
- 9.00 a 11.00 hs: House of Mercy, Power, and Fire Inc. | E Kern Ave, Tulare, CA.
- 9.00 a 11.00 hs: Mennonite Community Church | E Olive Ave, Fresno, CA.
- 10.00 a 12.00 hs: New Life Baptist Church | S Cedar Ave, Fresno, CA.
Dónde conseguir asistencia alimentaria en California
La organización California Association of Food Banks (CAFB, por sus siglas en inglés) reúne a decenas de bancos de alimentos de todo el estado para acabar con el hambre y garantizar que todos los californianos tengan acceso a una alimentación saludable.
A continuación, algunos de los bancos de alimentos miembros de CAFB:
Los Ángeles
- Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles (1734 East 41st Street, Los Ángeles, CA 90058)
San Francisco y Marin
- Banco de alimentos SF-Marin (900 Pennsylvania Avenue, San Francisco, CA 94107).
- Servicios para familias y banco de alimentos de Sacramento: sacramentofoodbank.org (Avenida Bell 1951, Sacramento, CA 95838).
Orange
- Second Harvest Food Bank del Condado de Orange (8014 Marine Way, Irvine, CA 92618-2235).
- OC Food Bank (11870 Monarch Street, Garden Grove, CA 92841).
San Diego
- Feeding San Diego (9477 Waples St., Ste. 100, San Diego, CA 92121)
- Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (2260 Oak Ridge Way, Vista, CA 92081).
Fresno
- Banco de Alimentos de California Central (4010 E Amendola Dr., Fresno, CA 93725).
Ventura
- Food Share del Condado de Ventura (4156 Southbank Road, Oxnard, CA 93036).
Contra Costa y Solano
- Food Bank of Contra Costa and Solano (4010 Nelson Ave, Concord, CA 94520).
