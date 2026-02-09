LA NACION

Es oficial: dónde entregan comida gratis en California en la semana del 9 al 14 de febrero de 2026

Durante las jornadas se entregarán insumos de primera necesidad para mitigar las carencias de los sectores en condiciones de vulnerabilidad

LA NACION
Organizaciones entregan comida gratis en California durante la segunda semana de febrero de 2026 (Instagram/@cencalfoodbank)
Organizaciones entregan comida gratis en California durante la segunda semana de febrero de 2026 (Instagram/@cencalfoodbank)

Con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria en el estado, diversas organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos llevan adelante una red de distribución de comida gratuita para la semana del 9 al 14 de febrero de 2026. Ante las fluctuaciones económicas actuales, estas iniciativas en California buscan garantizar el acceso a insumos básicos mediante puntos estratégicos de entrega.

Dónde entregan comida gratis en California del 9 al 14 de febrero

  • El Central California Food Bank compartió su calendario de asistencia para la segunda semana de febrero de 2026.
  • La iniciativa busca proveer recursos nutricionales de alta calidad a las familias en situación de vulnerabilidad, a través de una distribución de víveres esenciales.
Los bancos de alimentos entregan iversos productos alimenticios a la comunidad de California (Instagram/@cencalfoodbank)
Los bancos de alimentos entregan iversos productos alimenticios a la comunidad de California (Instagram/@cencalfoodbank)

El cronograma queda de la siguiente manera:

Lunes 9 de febrero

  • 8.30 a 10.30 hs: Centro Comunitario Del Rey | 10649 E Morro Ave, Del Rey, CA.
  • 9.00 a 11.00 hs: EOC | Sanger en Faller Avenue & North Avenue, Sanger.
  • 9.00 a 11.00 hs: Ejército de Salvación | 21962 W Railroad Ave, San Joaquin, CA.
  • 9.00 a 11.00 hs: West Hills College Lemoore | 555 College Ave, Lemoore, CA.
  • 10.00 a 13.00 hs: Westside Family Services-Huron | 4th Street Huron, CA.
  • 10.30 a 12.30 hs: Hinton Community Center | 2385 S. Fairview Ave, Fresno, CA.
  • 10.30 a 12.30 hs: Iglesia El Buen Pastor | 11th St, Orange Cove, CA.
  • 8.30 a 10.30 hs: Caridades Católicas | 149 N Fulton St, Fresno, CA.

Martes 10 de febrero

  • 6.30 a 8.30 hs: Iglesia Luterana Hope | 364 E Barstow Ave, Fresno.
  • 9.00 a 11.00 hs: Iglesia Comunitaria de los Santos | 3740 E Ashlan Ave, Fresno, CA.
  • 9.30 a 11.30 hs: Escuela Primaria Westside | 19191 W Excelsior Ave, Five Points, CA.
  • 10.00 a 12.00 hs: Lanare Community Center | 20620 S Grantland Ave, Riverdale, CA.
  • 10.00 a 12.00 hs: North Assembly of God | 2707 W Dakota Ave, Fresno, CA.
  • 10.00 a 12.00 hs: Tulare - St. John’s Missionary Baptist Church | 310 S. Blackstone Ave. Tulare CA.
  • 11.00 a 13.00 hs: Woodlake - Iglesia Adventista del Séptimo Día | 23230 N Acacia St, Woodlake, CA.
  • 11.00 a 13.00 hs: Zion Mt. Christian Center | 39712 Dunlap Rd, Dunlap, CA.
En California, hay puntos fijos y móviles donde se reparten alimentos gratis (FB FIND Food Bank)
En California, hay puntos fijos y móviles donde se reparten alimentos gratis (FB FIND Food Bank)

Miércoles 11 de febrero

  • 7.30 a 11.00 hs: segunda Iglesia Bautista | 1041 E Jensen Ave, Fresno, CA.
  • 9.00 a 11.00 hs: Centro Comunitario Biola | 4925 N Seventh St., Biola, CA.
  • 9.00 a 11.00 hs: Centro de Operaciones de Emergencia Pinedale | 7435 N Ingram Ave, Fresno, CA.
  • 9.00 a 12.00 hs: Madera - Central Valley Church | 1201 E. Yosemite Ave. Madera, CA.
  • 9.30 a 11.30 hs: Raisin City School District | 6330 W Bowles Ave. Raisin City, CA.
  • 10.00 a 13.00 hs: Alpaugh - Save the Children | 5313 Rd. 39 Alpaugh Ca.
  • 10.00 a 12.00 hs: Visalia United Methodist Church | Visalia Methodist Church 5200 Caldwell Visalia.
  • 11.00 a 14.00 hs: Allensworth School | 3320 Rd 81, Earlimart, CA.
  • 14.00 a 16.00 hs: Fresno United | 2940 S M.L.K. Jr Blvd. Fresno, CA.
  • 15.00 a 17.00 hs: ADHC-Madera | 2940 S M.L.K. Jr Blvd. Fresno, CA.
  • 15.00 – 17.00 hs: Masjid Al Aqabah | 949 Waterman Ave, Fresno, CA.

Jueves 12 de febrero

  • 9.00 a 11.00 hs: Clovis - Iglesia de Alabanza | 1600 Willow Ave. Clovis, CA.
  • 9.00 a 12.00 hs: Centro de Operaciones de Emergencia Firebaugh | 1655 13th St, Firebaugh.
  • 9.00 a 12.00 hs: Parque Rojas Pierce-Mendota | 350 Sorensen Ave. Mendota, CA.
  • 9.00 a 11.00 hs: St. Katherine Catholic Church | Carmel, Del Rey, CA.
  • 10.00 a 12.00 hs: Mana Community Service | W 3rd St. Hanford, CA.
  • 10.00 a 12.00 hs: San Joaquin - Veterans Memorial Hall | W. Manning Ave. San Joaquin, CA.
  • 10.00 a 12.00 hs: St. Joseph Catholic Church | Dockery Ave, Selma, CA.
  • 11.30 a 15.00 hs: Poplar - ACTS 2 Christian Fellowship Church of God | Ave. 144 Poplar Ca.
  • 12.30 a 14.30 hs: West Fresno Family Resource Center- NM | S. Delno Ave. Fresno, CA.
  • 14.00 a 16.00 hs: Clovis Hills Community Church | Tulare St., Fresno, CA.

Viernes 13 de febrero:

  • 9.00 a 11.00 hs: Iglesia Luterana Immanuel | Willamette Ave, Fresno, CA.
  • 10.00 a 13.00 hs: Alimenta a mis ovejas | E Lemon Ave. Fresno, CA.
  • 14.00 a 16.00 hs: Voces del Valle - Avenal | W Kings St. Avenal, CA.
  • 15.00 a 17.00 hs: Celebration Nation Orosi | Rd. 128, Orosi, CA 93647).
  • 16.00 a 18.00 hs: Harmony Hope Chest | E Belmont Ave. Fresno, CA.
California brinda ayuda a las personas en situación vulnerable a través de bancos de alimentos y organizaciones sin fines de lucro (Foto: Freepik)
California brinda ayuda a las personas en situación vulnerable a través de bancos de alimentos y organizaciones sin fines de lucro (Foto: Freepik)

Sábado 14 de febrero:

  • 7.00 a 10.30 hs: Iglesia Flipside 13 | N. Cedar Ave, Fresno.
  • 7.00 a 9.00 hs: Vida Libre Albedrío | E. Pine St., Fresno, CA.
  • 8.00 a 10.00 hs: Iglesia Luterana Sierra | Rockhill Ln, Auberry, CA.
  • 8.30 a 10.00 hs: ACTS Foundation | N Gates Ave, Fresno, CA.
  • 8.30 a 10.30 hs: Faith Community Church | Peach Ave, Clovis, CA.
  • 9.00 a 11.00 hs: House of Mercy, Power, and Fire Inc. | E Kern Ave, Tulare, CA.
  • 9.00 a 11.00 hs: Mennonite Community Church | E Olive Ave, Fresno, CA.
  • 10.00 a 12.00 hs: New Life Baptist Church | S Cedar Ave, Fresno, CA.

Dónde conseguir asistencia alimentaria en California

La organización California Association of Food Banks (CAFB, por sus siglas en inglés) reúne a decenas de bancos de alimentos de todo el estado para acabar con el hambre y garantizar que todos los californianos tengan acceso a una alimentación saludable.

A continuación, algunos de los bancos de alimentos miembros de CAFB:

Los Ángeles

San Francisco y Marin

Orange

San Diego

Fresno

Ventura

Contra Costa y Solano

