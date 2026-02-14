Cuándo vuelve a nevar en Nueva York: el mapa de la ola de frío invernal

La costa noreste de Estados Unidos se prepara para un fin de semana marcado por aire frío persistente y varios sistemas débiles que dejarán nevadas intermitentes. Aunque no se trata de una gran tormenta, el avance de perturbaciones atmosféricas y el paso de una perturbación costera mantendrán la incertidumbre sobre la magnitud de los efectos en Nueva York y Nueva Jersey.

Más nieve en Nueva York, según el NWS

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), se “incrementó la probabilidad de nevadas ligeras en la ciudad de Nueva York y el noreste de Nueva Jersey.

El pronóstico del clima en Nueva York para el sábado 14 y domingo 15 de febrero NWS

En cuanto a las zonas con acumulación de nieve, se prevé que Nueva York y Newark registren 1,5 pulgadas, mientras que en la zona del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy se esperan 1,4 pulgadas de nieve. Hasta el momento no hay alerta de cierre de actividad aérea debido a las condiciones climáticas.

¿Cuánta nieve puede caer en Nueva York este fin de semana?

La oficina del NWS en Nueva York anticipó un panorama mayormente seco durante este sábado 14, con cambios y caída de nieve hacia el domingo 15, especialmente a la noche. La variación se debe a una perturbación en altura cruzará la región, seguida por el desplazamiento de un sistema de baja presión al sur de la costa atlántica.

La previsión de nevadas del Servicio Nacional de Meteorología en Nueva York para el sábado 14 y domingo 15 de febrero NWS

La baja presión permanecerá lejos de la región, por lo que la precipitación quedaría limitada al borde norte del sistema. El próximo parte de actualización del clima del NWS se espera para el domingo a las 6 hs (ET).