Dónde entregan comida gratis en California durante la semana del 2 al 7 de febrero de 2026
Durante las jornadas se brindarán productos de primera necesidad para personas en situaciones vulnerables
En el estado de California diversas organizaciones han dado a conocer su calendario para la entrega de alimentos sin costo, los cuales serán distribuidos durante la primera semana de febrero. Para poder recibir la ayuda no es necesario agendar una cita, ya que basta con proporcionar algunos datos básicos para recibir comida gratis.
Dónde encontrar comida gratis en California del 2 al 7 de febrero
Central California Food Bank dio a conocer su calendario para el segundo mes de este año, en el que familias y residentes que enfrentan inseguridad alimentaria en California podrán acceder a alimentos frescos y productos de primera necesidad.
Las fechas en las que se hará la entrega quedan de la siguiente forma:
Lunes 2 de febrero
- Centro de distribución Mustard Seed, ubicado en Jardín de Casa 9615, Temple Dr. Hanford. Horario: de 12.30 a 15.30 hs.
- Ministerio Llamado a la Gloria, ubicado en 322 SG St, Tulare, CA. Horario: de 13.00 a 16.00 hs.
- Iglesia Comunitaria del Valle Sur, ubicada en 1050 W Bush St, Lemoore, CA. Horario: de 13.00 a 15.00 hs
Martes 3 de febrero
- Iglesia Buen Pastor, ubicada en 863 11th St, Orange Cove, CA. Horario: de 11.00 a 14.00 hs.
- Centro de Operaciones de Emergencia de Mendota, ubicado en 121 Belmont Ave, Mendota. Horario: de 12.00 a 14.00 hs.
- Asociación Comunitaria Footman Park-Raymond, ubicada en 35048 Carretera 606, Raymond. Horario: de 12.00 a 15.00 hs.
Miércoles 4 de febrero
- Iglesia Bautista Fowler, ubicada en 507 E Merced St, Fowler, CA. Horario: de 10.30 a. 12.30 hs.
- Iglesia Adventista del Séptimo Día de Fresno, ubicada en 3033 E Olive Ave, Fresno, CA. Horario: de 12.00 a 14.30 hs.
- Centro de distribución Kings County Commission on Aging, ubicado en 10953 14th Ave, Armona, CA. Horario: de 12.00 a 14.30 hs.
Jueves 5 de febrero
- Firebaugh, ubicado en el 1653 13th St, Firebaugh, CA. Horario: de 12.00 a 15:00 hs
- Iglesia Comunitaria de San Resto, ubicada en 1550 E Reverendo Chester Riggins Ave, Fresno, CA. Horario: de 12.00 a 14.00 hs
- Despensa Móvil Armona, ubicada en Parque Recreativo (Hood Street)-K Armona, CA. Horario: de 13.00 a 15.00 hs.
Viernes 6 de febrero
- Iglesia de los Hermanos Menonitas de Butler, ubicada en 4884 E Butler Ave, Fresno, CA. Horario: de 12.00 a 14.00 hs.
- Centro Familia de Adoración, ubicado en 4546 E Thomas Ave, Fresno, CA. Horario: de 12.00 a 14.00 hs.
- Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana de Dinuba, ubicada en 312 N Villa Ave, Dinuba, CA. Horario: de 12.00 a 14:00 hs.
Sábado 7 de febrero
- Comunidad Familiar de Tierra Santa, ubicada en Comunidad Familiar Holy Ground, 980 Gettysburg Ave, Clovis, CA. Horarios: de 11.00 a 13.00 hs.
- Capilla Brooks, ubicada en 701 SU St, Tulare, CA. Horario: de 12.00 a 14.00 hs.
- Iglesia de las Buenas Nuevas de Hanford, ubicada en 750 E Grangeville Blvd, Hanford, CA. Horario: de 12.00 a 14.00 hs.
Bancos de alimentos para encontrar comida sin costo
Semanal o mensualmente, socios comunitarios organizan jornadas programadas en las que ofrecen comida sin costo y, en algunos casos, sin necesidad de cita previa.
Los sitios en los que cada semana se entregan despensas o alimentos gratis en California son:
- Iglesia del Suroeste, ubicada en 44-175 Washington St., Indian Wells, CA. Horario: de lunes a viernes. Horario: de 9.00 a 17.00 hs.
- Mercado móvil FIND, ubicado en Parque Rancho Las Flores 48400, Van Buren St., Coachella, CA. Cuarto viernes de cada mes. Horario: de 8.00 a 9.00 hs.
- Mercado móvil FIND, ubicado en 88175 74th Ave., Thermal, CA. Cuarto jueves de cada mes. Horario: de 16.00 a 18.00 hs.
- Mercado móvil FIND, ubicado en North Shore 99480, 70th Ave., Mecca, CA. Cuarto martes de cada mes. Horario: de 17.00 a 19.00 hs.
- Mercado móvil FIND, ubicado en 78275 Calle Tampico, La Quinta, CA. Primer viernes del mes. Horario: de 7.00 a 9.00 hs (solo adultos mayores).
Entrega de despensas semanales en San Diego
Para confirmar horarios y sedes, California of Food Banks recomienda llamar previamente al teléfono (760) 775-COMIDA (3663) y consultar el mapa interactivo, ya que podrían presentarse cambios. Las filas se abrirán una hora antes del inicio de cada evento y no se permitirá formarse con mayor anticipación.
Además de las jornadas programadas, también se entrega comida gratis en Feeding San Diego, banco de alimentos que distribuye ayuda alimentaria, así como en The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank.
