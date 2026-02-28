Dónde entregan comida gratis en Los Ángeles durante marzo de 2026

Durante el mes de marzo de 2026, Los Ángeles despliega una extensa red de asistencia alimentaria para apoyar a las familias afectadas por la inflación en los precios de los víveres. Diversas instituciones programan entregas diarias de cajas de alimentos que incluyen productos frescos, granos y lácteos.

Dónde conseguir comida gratis en Los Ángeles en marzo de 2026

Los Angeles Regional Food Bank confirmó su calendario de apoyo para marzo de 2026. La organización distribuirá víveres de primera necesidad y artículos nutritivos, para aliviar la situación económica de las comunidades locales y garantizar su bienestar alimentario.

El Banco de Alimentos de Los Ángeles cuenta con una gran red de puntos de distribución (Facebook/Los Angeles Regional Food Bank)

La lista para marzo se organiza por día, con nombre de la organización y el horario con el que se trabaja, y queda de la siguiente manera:

Lunes

Asociación Internacional de Familias: atiende de 12 a 16 hs, en 240 S. Glendale Ave, Glendale, CA.

Miércoles

Manos Que Sobreviven : atiende de 7 a 14 hs, en 2930 Fletcher Dr, Los Ángeles, CA.

: atiende de 7 a 14 hs, en 2930 Fletcher Dr, Los Ángeles, CA. Iglesia Ortodoxa Copta de la Santísima Virgen María : ofrecerá ayuda el tercer miércoles, 18 de marzo, de 9 a 10 hs, en 4900 Cleland Avenue, Los Ángeles, CA.

: ofrecerá ayuda el tercer miércoles, 18 de marzo, de 9 a 10 hs, en 4900 Cleland Avenue, Los Ángeles, CA. Iglesia Cristo Nuestro Pastor : atiende de 10 a 1 hs, en 3571 Eagle Rock Blvd, Los Ángeles, CA.

: atiende de 10 a 1 hs, en 3571 Eagle Rock Blvd, Los Ángeles, CA. El centro de los sueños (Drew St): brinda asistencia de 10.30 a 11.30 hs, en 3135 Drew St, Los Ángeles, CA.

brinda asistencia de 10.30 a 11.30 hs, en 3135 Drew St, Los Ángeles, CA. Iglesia Luterana de Hollywood: ofrece alimentos de 11 a 13 hs, en 1733 N. New Hampshire Ave., Hollywood, CA.

ofrece alimentos de 11 a 13 hs, en 1733 N. New Hampshire Ave., Hollywood, CA. MFP-Glendale Community College - Campus Verdugo : atiende el primer miércoles del mes, 4 de marzo, de 13 a 15 hs, en 1500 N Verdugo Rd, Glendale, CA.

: atiende el primer miércoles del mes, 4 de marzo, de 13 a 15 hs, en 1500 N Verdugo Rd, Glendale, CA. Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana Central de Glendale : brinda asistencia el segundo y cuarto miércoles del mes (11 y 25 de marzo), de 15 a 17 hs, en 901 E. Broadway, Glendale, CA.

: brinda asistencia el segundo y cuarto miércoles del mes (11 y 25 de marzo), de 15 a 17 hs, en 901 E. Broadway, Glendale, CA. Iglesia Comunitaria de Silverlake: ofrece ayuda de 17 a 18.30 hs, en 2930 Hyperion Ave, Los Ángeles, CA.

El Banco de Alimentos de Los Angeles ofrece asistencia a las personas más necesitadas para aliviar los costos de la inflación (Facebook/Los Angeles Regional Food Bank)

Jueves

Iglesia Adventista del Séptimo Día de Filipinas Central : atienden el segundo y cuarto jueves del mes (12 y 26 de marzo), de 9 a 12 hs, en 777 Colorado Boulevard, Los Ángeles, CA.

: atienden el segundo y cuarto jueves del mes (12 y 26 de marzo), de 9 a 12 hs, en 777 Colorado Boulevard, Los Ángeles, CA. El centro de los sueños (Glendale Blvd): brinda comida gratis de 10.30 a 11.30 hs, en 1100 Glendale Blvd, Los Ángeles, CA.

brinda comida gratis de 10.30 a 11.30 hs, en 1100 Glendale Blvd, Los Ángeles, CA. Iglesia de la Comunidad Iglesia Presbiteriana : brinda asistencia el 5 y 19 de marzo, de 10.30 a 12.30 hs, en 115 N. Ave 53, Los Ángeles, CA.

: brinda asistencia el 5 y 19 de marzo, de 10.30 a 12.30 hs, en 115 N. Ave 53, Los Ángeles, CA. Vivienda comunitaria de Hollywood: atiende de 15 a 17 hs, en 5020 W. Santa Monica Boulevard, Los Ángeles, CA.

Viernes

Centro de atención médica comunitaria de los tres estados : ofrece asistencia de 10 a 13 hs, en 4137 Verdugo Road, Los Ángeles, CA.

: ofrece asistencia de 10 a 13 hs, en 4137 Verdugo Road, Los Ángeles, CA. Iglesia Pentecostal Esmirna: brinda ayuda de 10 a 13 hs, en 5414 N. Figueroa Street, Los Ángeles, CA.

brinda ayuda de 10 a 13 hs, en 5414 N. Figueroa Street, Los Ángeles, CA. MFP-Glendale Community College - Campus Garfield: atenderá el 6 de marzo, de 13 a 15 hs, en 1122 E Garfield Ave, Glendale, CA.

Sábado

Iglesia Comunitaria Metropolitana de Los Ángeles : brinda ayuda de 7.30 a 9.30 hs, en 4607 Prospect Avenue, Los Ángeles, CA.

: brinda ayuda de 7.30 a 9.30 hs, en 4607 Prospect Avenue, Los Ángeles, CA. Iglesia Luterana Eagle Rock: atienden el segundo y cuarto sábado del mes (14 y 28 de marzo), de 10.30 a 12.00 hs, en 5032 N Maywood Ave, Los Ángeles, CA.

El Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles opera en conjunto con diferentes distribuidores de comida en varias partes de la ciudad (Facebook/Los Angeles Regional Food Bank)

Qué otros bancos de alimento ofrecen ayuda en Los Ángeles

Además del Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles, existen otras opciones para encontrar ayuda alimenticia. Para localizar asistencia inmediata, se aconseja llamar al 211 o visitar Food Oasis LA.

Principales bancos y recursos de alimentos en Los Ángeles: