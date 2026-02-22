La regla migratoria del Uscis que podría impedir a miles de extranjeros en EE.UU. ajustar su estatus en 2026
La norma parte de la restricción de viaje para personas procedentes de determinados países; los migrantes pueden consultar el estado de su proceso en línea
- 4 minutos de lectura'
En 2025, la Casa Blanca emitió una proclamación que restringe la entrada a EE.UU. de nacionales de diferentes países. En paralelo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) ordenó revisiones adicionales e incluso pausas en las decisiones finales de solicitudes de beneficios migratorios vinculadas a las naciones en la lista. Es por eso que ahora algunos extranjeros podrían enfrentar un mayor reto al realizar su ajuste de estatus en 2026.
Ajuste de estatus en 2026: la regla migratoria que impide a extranjeros regularizar su situación
- Junto con las intensas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la administración del presidente Donald Trump avanzó con restricciones migratorias a lo largo de 2025.
- En junio, anunció restricciones de entrada para los nacionales de ciertos países. Esto incluyó una prohibición total de viaje para 12 países y restricciones parciales para otros siete.
En diciembre, el Uscis instruyó a sus oficiales a aplicar revisiones adicionales y colocar una pausa en ciertas solicitudes relacionadas con ciudadanos provenientes de países considerados de “alto riesgo”.
La política puede impactar trámites como el ajuste de estatus (Formulario I-485) y autorizaciones de trabajo, según el caso.
El mismo mes, el gobierno amplió las restricciones a más países. El memorando también ordenó una revisión de cualquier petición de beneficio de inmigración aprobada a partir del 20 de enero de 2021 para los ciudadanos de estas naciones.
La regla migratoria contempla excepciones discrecionales que permiten la entrada incluso de personas sujetas a la prohibición si su viaje representa un interés nacional. Estos casos son evaluados caso por caso por altos funcionarios en coordinación con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).
Países con restricciones para EE.UU.
Además, el Departamento de Estado pausó la emisión de visas de inmigrante en consulados para nacionales de 75 países a partir del 21 de enero de 2026.
Cabe destacar que esta medida afecta trámites consulares en el exterior y no es lo mismo que el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Antigua y Barbuda
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Bielorrusia
- Belice
- Bután
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Birmania (Myanmar)
- Camboya
- Camerún
- Cabo Verde
- Colombia
- Costa de Marfil
- Cuba
- República Democrática del Congo
- Dominica
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Fiyi
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Guatemala
- Guinea
- Haití
- Irán
- Iraq
- Jamaica
- Jordania
- Kazajistán
- Kosovo
- Kuwait
- Kirguistán
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Moldavia
- Mongolia
- Montenegro
- Marruecos
- Nepal
- Nicaragua
- Nigeria
- Pakistán
- República del Congo
- Rusia
- Ruanda
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Tanzania
- Tailandia
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Yemen
Ajuste de estatus en 2026: cómo verificar el caso
Las personas que necesiten verificar si su solicitud de ajuste de estatus avanzó en los últimos meses pueden utilizar una herramienta del Uscis.
En su página web, la agencia indica que los peticionarios tienen la opción de consultar el estado de su caso en línea o llamar al Centro de Contacto al 800-375-5283 para consultar el estado de su Formulario I-485.
Para avanzar con el proceso en línea, es necesario contar con una cuenta en el sitio web oficial y realizar los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio web y escribir el número de recibo (es un identificador único de 13 caracteres que se compone de tres letras y 10 dígitos). Es importante omitir los guiones, pero colocar todos los demás caracteres, incluidos los asteriscos, si aparecen en la notificación como parte del número de recibo.
- Presionar el botón de “Check Status” (Ver Estado).
- El sistema mostrará el estado actual del caso. Este puede ser recibido; se solicita evidencia adicional; entrevista programada; aprobado; o caso rechazado.
