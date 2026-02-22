La regla migratoria del Uscis que podría impedir a miles de extranjeros en EE.UU. ajustar su estatus en 2026

En 2025, la Casa Blanca emitió una proclamación que restringe la entrada a EE.UU. de nacionales de diferentes países. En paralelo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) ordenó revisiones adicionales e incluso pausas en las decisiones finales de solicitudes de beneficios migratorios vinculadas a las naciones en la lista. Es por eso que ahora algunos extranjeros podrían enfrentar un mayor reto al realizar su ajuste de estatus en 2026.

Ajuste de estatus en 2026: la regla migratoria que impide a extranjeros regularizar su situación

Junto con las intensas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la administración del presidente Donald Trump avanzó con restricciones migratorias a lo largo de 2025.

En junio, anunció restricciones de entrada para los nacionales de ciertos países. Esto incluyó una prohibición total de viaje para 12 países y restricciones parciales para otros siete.

En diciembre, el Uscis instruyó a sus oficiales a aplicar revisiones adicionales y colocar una pausa en ciertas solicitudes relacionadas con ciudadanos provenientes de países considerados de “alto riesgo”.

La política puede impactar trámites como el ajuste de estatus (Formulario I-485) y autorizaciones de trabajo, según el caso.

El mismo mes, el gobierno amplió las restricciones a más países. El memorando también ordenó una revisión de cualquier petición de beneficio de inmigración aprobada a partir del 20 de enero de 2021 para los ciudadanos de estas naciones.

La regla migratoria contempla excepciones discrecionales que permiten la entrada incluso de personas sujetas a la prohibición si su viaje representa un interés nacional. Estos casos son evaluados caso por caso por altos funcionarios en coordinación con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

La administración Trump pausó la emisión de visas de inmigrante para extranjeros de varios países Florida Immigration Lawyer Blog - Florida Immigration Lawyer Blog

Países con restricciones para EE.UU.

Además, el Departamento de Estado pausó la emisión de visas de inmigrante en consulados para nacionales de 75 países a partir del 21 de enero de 2026.

Cabe destacar que esta medida afecta trámites consulares en el exterior y no es lo mismo que el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.

Afganistán

Albania

Argelia

Antigua y Barbuda

Armenia

Azerbaiyán

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Bielorrusia

Belice

Bután

Bosnia y Herzegovina

Brasil

Birmania (Myanmar)

Camboya

Camerún

Cabo Verde

Colombia

Costa de Marfil

Cuba

República Democrática del Congo

Dominica

Egipto

Eritrea

Etiopía

Fiyi

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Guatemala

Guinea

Haití

Irán

Iraq

Jamaica

Jordania

Kazajistán

Kosovo

Kuwait

Kirguistán

Laos

Líbano

Liberia

Libia

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Marruecos

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Pakistán

República del Congo

Rusia

Ruanda

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Tanzania

Tailandia

Togo

Túnez

Uganda

Uruguay

Uzbekistán

Yemen

Ajuste de estatus en 2026: cómo verificar el caso

Las personas que necesiten verificar si su solicitud de ajuste de estatus avanzó en los últimos meses pueden utilizar una herramienta del Uscis.

En su página web, la agencia indica que los peticionarios tienen la opción de consultar el estado de su caso en línea o llamar al Centro de Contacto al 800-375-5283 para consultar el estado de su Formulario I-485.

Cómo crear una cuenta en Uscis para verificar el estado del ajuste de estatus en 2026

Para avanzar con el proceso en línea, es necesario contar con una cuenta en el sitio web oficial y realizar los siguientes pasos: