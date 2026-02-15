Dónde entregan comida gratis en Los Ángeles en la semana del 16 al 21 de febrero de 2026

El Banco de Alimentos de Los Ángeles, California, compartió las direcciones y horarios de sus distribuidores de comida gratuita ubicados en diferentes partes de la ciudad. Además de entregar insumos para preparar, también se sirven platos calientes, según el centro que se visite.

Dónde encontrar comida gratis en Los Ángeles del 16 al 21 de febrero

Los bancos de alimentos en la capital mundial del entretenimiento entregan despensas o comidas calientes en diferentes direcciones a las personas en estado de vulnerabilidad, además de brindar asesoría para acceder al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

El Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles opera en conjunto con diferentes distribuidores de comida en varias partes de la ciudad (Facebook/Los Angeles Regional Food Bank)

De acuerdo con LA Food Bank, algunos de los locales que ofrecen comida gratis en Los Ángeles, durante la semana del 16 al 21 de febrero, son:

Viernes 20 de febrero (de 15.00 hs a 18.00 hs) y sábado 21 de febrero de (8.00 hs a 11.00 hs) en 2hunned Inc. Nonprofit | 2028 E. El Segundo BlvdCompton .

| . Martes 17 de febrero (de 10.00 hs a 12.00 hs) en Aaron Community Cultural Center (ACCC) | 1010 W 108th Street #B, Los Ángeles .

(ACCC) | . Sábado 21 de febrero (de 10.00 hs a 12.00 hs) en Adonai SDA Church | 13246 Mapledale Street, Norwalk .

| . Martes 17 de febrero (de 9.00 hs a 12.00 hs) y jueves 19 de febrero (de 13.00 hs a 17.00 hs) en City of Norwalk y Department of Social Services | 11929 Alondra Blvd Norwalk .

y | . Martes 17 de febrero y viernes 20 de febrero (de 11.00 hs a 12.00 hs) y sábado 21 de febrero (de 10.30 hs a 11.30 hs) en Catholic Rainbow Outreach | 11419 Carmenita Road, Whittier .

| . Viernes 20 de febrero (de 17.30 hs a 20.00 hs) en Iglesia Un Renuevo | 13216 Fairford Ave. Norwalk .

| . Sábado 21 de febrero (de 9.30 hs a 10.30 hs) en New Life Community Church | 18800 Norwalk Blvd Artesia .

| . Lunes 16 de febrero (de 8.00 a 16.00 hs) en Cerritos College Foundation | 11110 Alondra Blvd, Norwalk .

(de 8.00 a 16.00 hs) en | . Lunes 16 de febrero y viernes 20 de febrero (de 12.00 hs a 13.00 hs) en Community Chapel World Outreach | 12400 Studebaker Rd, Norwalk .

| . Viernes 20 de febrero (de 13.00 hs a 17.00 hs) en Grace Evangelical Free Church of La Mirada | 12717 Santa Gertrudes Avenue La Mirada .

| . Lunes 16, miércoles 18 y viernes 20 de febrero (de 10.00 hs a 12.00 hs) en Calvary Chapel Downey | 12808 Woodruff Ave Downey.

Los distribuidores de alimentos pueden entregar insumos para preparar la comida, o platillos calientes (Facebook/Los Angeles Regional Food Bank)

El mapa del banco de alimentos de Los Ángeles permite colocar la dirección del interesado en asistencia alimentaria para conocer la ubicación del distribuidor de alimentos más cercana, así como los números de contacto para consultar la agenda disponible.

Otras formas de asistencia nutricional en Los Ángeles

LA Food Bank también precisó que existen otros métodos de apoyo nutricional a las familias para evitar que pasen hambre. Algunos de los más importantes en la ciudad son:

CalFresh

Puede ser solicitado por individuos o por familias a través del teléfono 1-866-613-3777 o visitar el sitio GetCalFresh.org. Los hijos de inmigrantes indocumentados pueden acceder al programa si ellos son residentes permanentes legales.

El Banco de Alimentos de Los Angeles también ofrece asistencia para solicitar los beneficios de CalFresh (Facebook/Los Angeles Regional Food Bank)

Seniors or Older Adult Meals

Un programa que beneficia a los adultos mayores que necesiten de alimento. Para solicitarlo, se llama al 1-800-510-2020 y está disponible en la ciudad y en el condado de Los Ángeles.

WIC

Programa que entrega alimentos gratis a madres de familia y a sus bebés menores de cinco años. Se puede solicitar al número 1-888-942-967.

Grab & Go meals

Se solicita al llamar al distrito escolar del área y se ofrece en determinadas escuelas, generalmente después de clases y durante el verano. Se puede obtener más información en la aplicación CA Meals for Kids.