¿Peligra el nuevo mapa electoral en Florida? La demanda que prospera en contra de Ron DeSantis este 2026

El plan de Ron DeSantis para diseñar un nuevo mapa electoral en Florida podría verse frustrado por una demanda. Luego de que el gobernador convocó a una sesión especial para tratar el rediseño de los distritos, que favorecería a los republicanos en las próximas elecciones de medio término, la presentación judicial asegura que el mandatario no respeta la separación de poderes.

Presentan una demanda contra DeSantis por convocar a rediseñar el mapa electoral de Florida

La demanda fue difundida por la National Redistricting Foundation, un grupo de derechos civiles que en este caso se enfocó en las modificaciones que se quieren concretar en el Estado del Sol. Allí, cuestionaron la autoridad de DeSantis para convocar a una sesión especial y marcar explícitamente este objetivo.

El rediseño de los mapas electorales en Florida favorecería a los republicanos en las elecciones nacionales de medio término CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Según consta en el documento judicial, que fue presentado a la Corte Suprema de Florida, estas son sus claves:

Los demandantes Elizabeth Pines y Eugene Pettis demandan al gobernador y al secretario de Estado, Cord Byrd .

. El reclamo impugna una proclamación del 7 de enero , en la que DeSantis convocó a una sesión especial para el rediseño de distritos congresionales.

, en la que DeSantis convocó a una sesión especial para el rediseño de distritos congresionales. Además, se cuestiona la Directiva 2026-01 emitida por Byrd , en la cual se imponen reglas electorales especiales para la calificación de candidatos.

, en la cual se imponen reglas electorales especiales para la calificación de candidatos. Los demandantes argumentan que estas acciones violan la Constitución de Florida .

. Según su visión, la facultad de decidir cuándo y cómo realizar la redistribución de distritos pertenece exclusivamente a la Legislatura y no al Poder Ejecutivo.

y no al Poder Ejecutivo. La presentación asegura que DeSantis intenta obligar a la Legislatura a cumplir con sus objetivos políticos y cronogramas personales.

y cronogramas personales. En esa misma línea, la demanda expresa que estas acciones generan una “incertidumbre significativa” en las elecciones de 2026.

en las elecciones de 2026. Se solicita a la Corte un mandato de quo warranto que obligue al gobernador y al secretario a demostrar la autoridad legal de sus actos.

que obligue al gobernador y al secretario a demostrar la autoridad legal de sus actos. Por último, el reclamo judicial pide al máximo tribunal de Florida que declare que las proclamaciones del Ejecutivo no son vinculantes ni exigibles a menos que la Legislatura apruebe formalmente un plan de redistribución.

La demanda cuestiona la autoridad de DeSantis para convocar a una sesión especial y marcar un objetivo concreto Chris O'Meara - AP

DeSantis respondió a la demanda contra su proclamación por el mapa electoral de Florida

Luego de que se dio a conocer la presentación judicial, que se realizó formalmente el 5 de febrero, el gobernador del Estado del Sol realizó una publicación en X, donde le restó importancia al hecho.

“Otra demanda frívola”, manifestó a través de su cuenta en la red social, donde suele opinar sobre diversos temas.

El mensaje de Ron DeSantis luego de que se presentó la demanda en su contra Captura

La proclamación de DeSantis por la que se presentó una demanda en Florida

El reclamo judicial apuntó contra la proclamación del 7 de enero. Allí, el gobernador convocó formalmente a una sesión especial de la Legislatura en abril para tratar el rediseño de los mapas electorales.

Según DeSantis, la decisión se tomó “para garantizar que los mapas electorales de Florida reflejen con precisión la población" del estado y “para cumplir con un próximo fallo de la Corte Suprema”.

De acuerdo con la recopilación de AP, el hecho responde a un pedido de Trump acompañado por varios estados republicanos para favorecer al partido en la conformación del Congreso luego de las elecciones de este año.

Hasta ahora, Texas, Missouri, Carolina del Norte y Ohio ya hicieron modificaciones a sus mapas electorales para favorecer a los republicanos. Por su parte, California hizo lo propio en beneficio de los demócratas.