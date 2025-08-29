El alto precio que se pagan por las redadas del ICE en California genera temor por una “Gran Recesión”

El 6 de junio de este año, Los Ángeles fue el epicentro de un operativo coordinado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para detener a migrantes en puntos estratégicos de la ciudad, como el Distrito de la Moda. Estas medidas dieron pie a una serie de protestas y un nuevo panorama económico en El Estado Dorado.

Así afectaron las redadas a la economía de California

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Comunitario y Laboral de Universidad de California Merced, las medidas migratorias coordinadas por el ICE tuvieron un efecto disruptivo en la economía.

Más de 700 mil personas dejaron su trabajo privado durante el periodo de mayo y julio en California, según consignó el estudio Freepik

En ese sentido, las personas que reportaron un trabajo en el sector privado disminuyó un 3,1% una semana después del inicio de las redadas. Este número se incrementó a 4,9% en los primeros días de julio.

La renuncia o salida de trabajadores en este sector fue mayor entre ciudadanos estadounidenses, con 414 mil personas. No obstante, la tasa de disminución fueron las más altas entre los no ciudadanos, que alcanzó un -12,3%.

Las redadas y su similitud a las consecuencias de la Gran Recesión

El estudio plantea que muchos migrantes evitaron el trabajo, la escuela y otros espacios públicos por temor a las detenciones federales. Esta medida generó un impacto más inmediato en la economía en comparación con la Gran Recesión o el COVID-19.

Los efectos de las redadas se vieron de manera más inmediata en comparación con la Gran Recesión TWITTER - TWITTER

Desde este punto, la Universidad de California Merced señaló que la disminución del 4,9% en el número de personas que declararon trabajar en el sector privado ocurrió en tan solo dos meses, en contraste con la Gran Recesión, cuando la reducción fue del 2,9% a lo largo de un año en California.

“Un caso histórico comparable es el de la Gran Recesión. La disminución del empleo en el sector privado en el estado fue del 2,9% en el primer año de la recesión (diciembre de 2007 a diciembre de 2008)“, sostuvo el informe. “Con esto se puede determinar que la reciente escalada en la aplicación de las leyes migratorias tuvo un impacto más inmediato en la economía de California que la Gran Recesión en Estados Unidos“.

La Universidad de California Merced estipula que no existe un “sistema de protección adecuado” en el Estado Dorado Freepik

Con estos valores, el estudio sostuvo que dichos resultados reflejan la ausencia de un “sistema de protección adecuado” para los trabajadores migrantes con estatus irregular en EE.UU. Por tanto, instó a los legisladores a planificar y desarrollar un “importante paquete de estímulo económico y medidas de emergencia” para este sector.

Los migrantes y su efecto en la fuerza laboral de California

El Instituto Económico del Consejo del Área de la Bahía también realizó un estudio en relación con el impacto de los migrantes en el campo laboral en California. De los más de 10 millones de extranjeros en el Estado Dorado, alrededor de 2,28 millones no tienen documentos legales.

Estos trabajadores representan el 8% del total laboral del estado contribuyen de manera directa con casi el 5% del producto interno bruto (PIB) estatal.