El bar escondido de California donde solo cabe una banqueta y está dentro de un barco de 115 años

En la bahía de Humboldt, al norte de California, existe un bar único en el mundo escondido dentro del barco Madaket, un navío con 115 años de historia. Considerado el restaurante con licencia más pequeño del estado, cuenta con una sola banqueta, una barra de bambú y mucho encanto náutico que atrae tanto a locales como a turistas que buscan una experiencia diferente.

Madaket: barco histórico de 115 años con el bar más pequeño de California

El Madaket, construido en 1910, es reconocido como la embarcación de pasajeros en servicio continuo más antigua de Estados Unidos. Durante décadas funcionó como ferry y transportó a miles de trabajadores de los aserraderos entre Eureka, Arcata y la península de Samoa, hasta quedar en desuso por la construcción del puente Samoa en los años setenta.

Según la Sociedad Histórica del Condado de Humboldt, un grupo de entusiastas marítimos rescató la nave y la restauró. Dalene Zerlang, la operadora, indicó que “le cambiaron el motor, le hicieron arreglos y le pusieron un pequeño bar”, según detalló Sfgate.

La embarcación es a la vez museo y atracción turística, sostenido por donaciones, voluntarios y el Museo Marítimo de la Bahía de Humboldt. Fue declarado Monumento Histórico de California en 1994 y todavía zarpa con su campana y bocina.

En los años setenta, cuando se instaló el restaurante, no era más que “una fila de botellas de alcohol. Bien simple… bourbon, whisky con agua y ya”, recordó Zerlang. Con el tiempo se convirtió en el “bar con licencia más pequeño de California”, de acuerdo con la Sociedad Histórica del condado.

Para el capitán Doby Class, que lleva dos temporadas al mando del navío, la fascinación por el ferry fue instantánea. “Cuando llegué a Humboldt vi el Madaket y me enamoré de él; siempre dije que quería conducir ese barco”, contó. Tras retirarse de su trabajo en la ciudad de Arcata, logró cumplir su meta. “Es como un trabajo soñado para un empleado público retirado”, dijo.

Madaket fue construido en 1910 y durante décadas transportó a trabajadores de los aserraderos entre Eureka, Arcata y la península de Samoa

La particularidad de la embarcación también atrae a los pasajeros. Como explicó Class: “Siempre nos aseguramos de sacar una sonrisa con eso… Es un barcito genial”.

En la actualidad, el barco es propiedad del Museo Marítimo de la Bahía de Humboldt y se sostiene casi por completo con la venta de boletos. “Todo es sin fines de lucro, todo pro bono. Yo no cobro, soy voluntaria”, dijo Zerlang.

El Madaket no cuenta con un reconocimiento oficial como el bar más pequeño del estado. La operadora cree que la idea comenzó hace casi medio siglo: “Es algo que alguien inventó. Alguien lo empezó, como de boca en boca, allá por los setenta… y simplemente siguió”.

El bar del Madaket: barra de bambú, cócteles locales y encanto náutico

El bar del navío está diseñado para un espacio reducido: la cabina mide entre 1,65 y 1,70 metros de altura y una barra de bambú ocupa el centro. “Es bajito. No queremos que te pegues en la cabeza”, explicó Zerlang. En el menú se puede encontrar el Salty Dog, que aporta un toque cítrico en un vaso con borde de sal; el Anchors Aweigh, que combina ron con jugo de piña; y el Tuluwat Island Tea, que rinde homenaje a una isla de la bahía con una versión local del Long Island Iced Tea.

La cabina del Madaket mide entre 1,65 y 1,70 metros de altura y una barra de bambú ocupa el centro Visit Redwoods

Para la operadora, quien trabajó 15 años en la barra, el pequeño espacio tiene una larga historia. En noches lluviosas, los pasajeros se amontonaban en la cabina y empañaban las ventanas. Incluso aprovechaba las limitaciones del lugar: el bote de basura estaba al extremo opuesto de la sala, así que cortaba limones y los lanzaba sobre las cabezas de los clientes. “Les advertía: ‘Oigan, voy a lanzar esto al bote de basura’”, contó. Todo ocurría mientras los huéspedes tomaban fotos.