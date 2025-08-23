En California: su restaurante hispano estaba en crisis, hasta que cuatro clientes le dejaron la propina de su vida
El dueño de Mely’s Café recibió un extra que superó 10 veces el valor de lo que los clientes habían consumido
Un inesperado acto de generosidad sorprendió al dueño de un restaurante hispano en San Pablo, cuando cuatro clientes dejaron una propina que multiplicó por 10 el valor de lo que habían consumido. Juan Padilla, el dueño del local y quien atendió personalmente a los visitantes, se mostró conmovido por el gesto que alegró su negocio en un momento difícil económicamente.
El dueño de un restaurante en California recibió una propina de 1000 dólares
El hecho tuvo lugar en Mely’s Café, ubicado en 13501 San Pablo Ave. Ste. B. Padilla atendió a dos parejas jóvenes que parecían turistas, quienes llegaron al restaurante atraídos por los comentarios positivos en internet, según detalló el dueño del establecimiento a Telemundo 48.
En total, los clientes tenían que pagar una cuenta de US$104. “Ellos me llaman y me dicen: ‘Tenemos una sorpresa para ti’. Abrí el cheque y vi que tenía 1000 dólares de propina. Me aseguraron: ‘No creas que estamos bromeando, esto es real, en agradecimiento por lo que están haciendo, queremos apoyarlos’”, afirmó Padilla.
El trabajador explicó que uno de sus comensales habituales habló con las parejas y les contó que el negocio atravesaba un momento económico difícil, lo que motivó su sorprendente gesto. “Se siente una alegría inmensa, realmente nunca había visto una persona generosa de esa manera”, expresó.
A su vez, detalló la difícil situación que atraviesa su local: “Las ventas han bajado como un 30%. Nunca había visto esto, tengo muchos años en el negocio. La gente tiene miedo de salir, y la inflación, todo junto. Está mucho peor que durante la pandemia”.
Qué se vende en Mely’s Café
Según su sitio oficial, Mely’s Café ofrece una fusión de cocina americana, italiana, mexicana y francesa. En su menú de desayuno y almuerzo destacan los panqueques, las tostadas francesas, ensaladas, hamburguesas, omelettes y quesadillas, con precios que van de 13,95 a 17,95 dólares. Para la cena, el restaurante propone platos de pasta, pollo y salmón, mientras que entre los postres se incluyen flan de caramelo, cheesecake, helado de vainilla y profiteroles.
Otro gesto de generosidad en un restaurante de Virginia Occidental
Un hecho similar ocurrió a fines de abril, cuando una mesera del restaurante DaVinci’s, en Virginia Occidental, obtuvo una propina que superó más de 13 veces el valor de un pedido de US$148,41.
“Hay domingos, y luego están los DOMINGOS. Hoy, una de nuestras meseras recibió una propina increíble ¡Se pueden imaginar su emoción! Tenemos mucha suerte de contar con clientes tan generosos”, señaló la publicación de la página del restaurante donde se mostraba el recibo.
El dueño explicó que la gratificación de US$2000 se produjo tras un pedido de comida italiana y el postre Mississippi Mud Pie. A los clientes les gustó tanto el postre que decidieron llevarse 10 porciones adicionales para disfrutar después. “[La moza] Estaba temblando y seguía diciendo que no podía aceptarlo, y yo le dije: ‘Sí puedes’”, relató Chris Bender, dueño del restaurante, a CBS.
A su vez, indicó que con este dinero, la mesera pagará el alquiler de su departamento y que el resto lo pondrá en sus ahorros. “Esto era muy necesario y totalmente merecido. Es un cambio de vida absoluto para ella”, agregó Bender.
