Exploraban el fondo del mar y descubrieron un buque japonés hundido por Estados Unidos hace 80 años

Un equipo internacional de exploración marina descubrió el destructor de la Armada Imperial Japonesa Teruzuki el 12 de julio, hundido hace más de 80 años durante la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos. Al utilizar tecnología avanzada de mapeo submarino y vehículos operados de forma remota, la expedición liderada por Ocean Exploration Trust ubicó el naufragio a más de 800 metros de profundidad en Iron Bottom Sound, en las Islas Salomón, en el suroeste del océano Pacífico.

Cómo fue descubierto el buque japonés hundido por Estados Unidos

Según confirmó Naval History and Heritage Command en un comunicado de prensa, la Universidad de New Hampshire identificó inicialmente el barco hundido mediante un vehículo no tripulado (USV, por sus siglas en inglés), y luego fue ratificado con cámaras submarinas. Los expertos corroboraron la identidad de la embarcación a partir de registros históricos.

El buque japonés estaba hundido a más de 800 metros de profundidad en Iron Bottom Sound Ocean Exploration Trust

Hiroshi Ishii, miembro del equipo científico de Nautilus e investigador del programa en el Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la Universidad de Kioto, dijo: “Me siento muy afortunado de ver este barco. El hecho de que no hayamos visto al Teruzuki en más de 80 años subraya la importancia de registrar nuestro patrimonio marítimo ahora. Como japonés, agradezco la oportunidad de presenciar parte de nuestra historia y de ser parte de un equipo internacional que arroja luz sobre esta campaña, importante para la historia de todas nuestras naciones”.

Según explicó el arqueólogo marino Phil Hartmeyer, de NOAA Ocean Exploration, el hallazgo del buque Teruzuki fue posible gracias al trabajo de un equipo internacional y multidisciplinario que logró documentar sus restos, “revelando la importancia del Teruzuki para naciones que fueron combatientes y que ahora son aliadas”. “Solo explorando las aguas desconocidas de nuestro planeta, podemos sacar a la luz estas historias significativas de sacrificio y conexión humana con el océano”, añadió.

El destructor de la Armada Imperial Japonesa Teruzuki fue hundido hace más de 80 años durante la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos Ocean Exploration Trust

Durante la exploración, los investigadores localizaron una parte de 19 metros del extremo trasero del Teruzuki, separada del casco principal y cargada con explosivos de profundidad. Este hallazgo permitió descartar la hipótesis que atribuía el hundimiento a la detonación de estas cargas. La evidencia mostró que los proyectiles submarinos fueron los responsables de desprender la popa, encontrada a más de 200 metros del resto de la nave. La artillería delantera, aún elevada, refleja su función como buque de combate.

Este descubrimiento se enmarca dentro de una misión internacional impulsada por NOAA Ocean Exploration y el Ocean Exploration Cooperative Institute. Hasta el momento, el proyecto registró una docena de sitios de valor histórico vinculados a la Segunda Guerra Mundial. La iniciativa es dirigida por el Dr. Robert Ballard, presidente de Ocean Exploration Trust, con la colaboración de la Universidad de New Hampshire, la Universidad de Rhode Island, y el Comando de Historia y Patrimonio Naval de EE.UU.

Teruzuki: el destructor japonés hundido durante una misión de abastecimiento en 1942

El término Teruzuki, de 134 metros de longitud, se traduce como “Luna brillante” o “Luna iluminada”. Entró en servicio en 1942 y fue diseñado para brindar defensa aérea a los portaaviones, pero terminó hundido durante los combates de la campaña de Guadalcanal.

El nombre del buque japonés significa “Luna Brillante” o “Luna Iluminada” Ocean Exploration Trust

Este navío operó como buque insignia del contraalmirante Raizō Tanaka, reconocido por sus tácticas en maniobras nocturnas y misiones de reabastecimiento. El 12 de diciembre de 1942, dos misiles submarinos Mk-8 lanzados por fuerzas estadounidenses impactaron al Teruzuki cerca del Cabo Esperanzae. Así, el navío perdió el control del timón y envuelto en llamas. Aunque el almirante Tanaka y la mayor parte de su tripulación logró sobrevivir, nueve marineros perdieron la vida antes de que el destructor se hundiera.

Según indicó CNN, el Teruzuki era uno de los buques más modernos de la Armada Imperial Japonesa, con apenas tres meses de servicio cuando fue hundido. Los expertos indican que durante su breve servicio torpedeó varios barcos estadounidenses; sin embargo, la noche en que fue atacado no estaba en una misión de combate, sino una de abastecimiento, ya que transportaba alimentos y suministros críticos para el ejército japonés en Guadalcanal.