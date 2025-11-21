El equipo de Gavin Newsom bajo la lupa del FBI: uno por uno, quiénes fueron espiados por los federales

El Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) envió cartas a decenas de funcionarios políticos vinculados al equipo de Gavin Newsom en California, avisándoles que se espiaron sus comunicaciones privadas. El caso en Sacramento está relacionado con acusaciones de corrupción, sin involucrar directamente al gobernador demócrata.

De acuerdo con Los Angeles Times, tal como lo requiere la ley, el FBI informó a funcionarios demócratas del Estado Dorado que interceptó sus mensajes y llamadas como parte de una investigación federal por corrupción.

Si bien la información a la que pudo acceder el medio indica que hubo decenas de notificados, el caso se centra en tres personalidades importantes de larga trayectoria:

Dana Williamson: fue jefa de gabinete de Newsom y la arrestaron la semana pasada bajo cargos federales. Se le acusa de desviar 225 mil dólares de la cuenta de campaña estatal inactiva del aspirante a gobernador para 2026, Xavier Becerra. Además, se le imputa gastar US$1 millón en bolsos de lujo y viajes de alto nivel, declarándolos ilegalmente.

Sean McCluskie: el ex subdirector principal de Becerra en la oficina del fiscal general de California y ex jefe de gabinete fue acusado de conspirar con Williamson para facturar a la cuenta de campaña inactiva de Becerra por servicios de consultoría falsos.

el ex subdirector principal de Becerra en la oficina del fiscal general de California y ex jefe de gabinete fue para facturar a la cuenta de campaña inactiva de Becerra por servicios de consultoría falsos. Greg Campbell: el cabildero recibió la acusación de trabajar junto con Williamson y McCluskie en la facturación de la cuenta de campaña inactiva de Becerra.

Todavía no se pudo conocer el nombre de los demás funcionarios que recibieron la notificación del FBI. La entidad federal tiene la obligación de cumplir con estas cartas, que son rutinarias en investigaciones con escuchas telefónicas una vez que termina la vigilancia.

Los Angeles Times pudo acceder a una de las misivas -que fue proporcionada por una persona que se mantuvo en el anonimato-. En ella, la agencia federal asegura que las investigaciones y las intervenciones en las comunicaciones transcurrieron entre mayo de 2024 y finales de julio de 2024.

“Esta carta no significa necesariamente que usted fuera el objetivo de la investigación o que se tomará alguna acción penal contra usted. Más bien, el propósito de esta carta es notificarle que algunas de sus comunicaciones pueden haber sido interceptadas durante el curso de la investigación”, dice el documento.

Al tiempo, las personas que recibieron la notificación, según otro individuo anónimo que habló con Los Angeles Times, tienen una gran preocupación sobre qué información suya puede llegar a ser publicada a raíz de la escucha de sus comunicaciones privadas por parte del FBI.

La reacción de Newsom a la investigación del FBI

En declaraciones a The Sacramento Bee, Gavin Newsom aseguró que la noticia sobre el arresto de Williamson le provocó verdadera “sorpresa y conmoción”.

“Mi esperanza era, a lo largo del año pasado, que, fuera lo que fuera esto, —yo no estaba al tanto de los detalles—, se resolvería”, manifestó el gobernador.

Su oficina enfatizó en que el líder demócrata no está relacionado con ninguna de las acusaciones a su ex jefa de gabinete, así como ninguno de los documentos de acusación contra los tres funcionarios lo menciona.

Estas investigaciones a Activision coinciden con una presunta participación de Williamson y otros operativos en un caso legal que involucra a una empresa conocida en los documentos judiciales como “Corporación 1”.

Por otro lado, Los Angeles Times sostiene que la oficina de Newsom intenta vincular el caso federal con su “tensa relación” con la administración Trump.

Funcionarios de California niegan haber sido investigados por el FBI

Ante el revuelo por las notificaciones del FBI, Los Angeles Times consultó a varias personalidades políticas sobre si habían recibido estas cartas y todas lo negaron. Entre ellas se encuentran Robert Rivas, presidente de la Asamblea; y Monique Limón, presidenta pro tempore del Senado.

“Esa paranoia siempre ha existido”, dijo Rivas al respecto, y agregó: “La forma en que he operado es no romper las reglas, no violar la ley y estarás bien”.

El asambleísta no pareció sorprendido por la noción de que algunos funcionarios en Sacramento estén preocupados de haber sido espiados en secreto por el ente federal.