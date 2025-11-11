Gavin Newsom y Kathy Hochul, sin filtro: tildaron de traidores a sus aliados rumbo a la reapertura del gobierno

El Senado de Estados Unidos dio un paso clave en el acuerdo para finalizar el cierre del gobierno, que superó un récord en la historia con 40 días de paralización. El gobernador de California, Gavin Newsom, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresaron su descontento ante la iniciativa del ala demócrata y señalaron que se trata de “una traición a los trabajadores estadounidenses”.

Por qué Gavin Newsom no respaldó el paso demócrata sobre el cierre del gobierno

El avance de cara a la reapertura se produjo a raíz de que los republicanos aceptaron una petición demócrata acerca de realizar una votación posterior sobre la extensión de los subsidios de atención médica sobre la Ley de Cuidado de la Salud Asequible, en una votación este domingo. Newsom criticó la posición de ciertos aliados y miembros del Senado, dado que no garantiza su aprobación.

El cierre del gobierno superó el récord histórico en EE.UU. Mariam Zuhaib - AP

La votación del 9 de noviembre culminó con 60 apoyos a favor y 40 en contra y dio pie a que el Senado debatiera el proyecto de ley de gastos previo a la decisión final. Aun con el sí de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes debería dar luz verde a la propuesta, así como obtener la firma de Donald Trump.

Newsom cuestionó el avance del domingo, que también constó de una dotación de fondos a la administración nacional hasta el 30 de enero próximo, a través de una publicación en X. “La votación de esta noche en el Senado sobre el cierre del gobierno federal debería haber sido un momento de fortaleza“, señaló el gobernador de California.

Y siguió: “En cambio, vimos una capitulación y una traición a los trabajadores estadounidenses. El pueblo de EE.UU. necesita más de sus líderes".

Newsom tildó de "traición a los trabajadores estadounidenses" la decisión del Senado X/@CAgovernor

Por su parte, el senador demócrata de Illinois Richard J. Durbin indicó que el proyecto de ley “no es perfecto, pero da pasos importantes para mitigar el daño causado por el cierre del gobierno". “No solo financiaría completamente el programa SNAP para el próximo año, sino que también revertiría los despidos masivos que la administración Trump ordenó”, señaló.

Qué dijo Hochul sobre el acuerdo del Senado en Nueva York

Uno de los motivos que llevó al desacuerdo entre legisladores y derivó en el cierre del gobierno de EE.UU. fue la extensión de subsidios de la ayuda a la Ley de Cuidado de la Salud Asequible, que vence al terminar el año 2025. La gobernadora del estado señaló que “el fin del confinamiento no debe producirse a expensas de la atención médica para decenas de millones de estadounidenses”.

Hochul aseveró que no mostraría su apoyo a la decisión de los demócratas en el Senado X/@GovKathyHochul

Hochul mostró su desacuerdo ante la votación del domingo en el Senado. “Este acuerdo abre el camino a devastadoras subidas de las primas, que encarecerán los costos para los neoyorquinos. No cuenten conmigo”, aseveró.

Quiénes son los cinco senadores demócratas que cambiaron su voto sobre el cierre del gobierno

En la votación de este fin de semana, cinco senadores demócratas modificaron su voto con respecto a la reapertura del gobierno federal, para alcanzar los apoyos suficientes. Estos fueron: