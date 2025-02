El ICE lo detuvo en Los Ángeles cuando iba a una entrevista de trabajo y será expulsado por tercera vez

Nicolás Rodríguez, un inmigrante latino de 51 años, se enfrenta a un proceso deportación luego de ser arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las afueras de su casa en South Gate del condado de Los Ángeles, California. Fue detenido cuando se dirigía a una entrevista de trabajo, en un operativo que tomó por sorpresa a su familia. Había sido expulsado de Estados Unidos en dos ocasiones previas hace 20 años, por haber ingresado de forma ilegal.

Un arresto inesperado frente a su hogar en South Gate

Rodríguez fue detenido en la mañana del lunes 24 de febrero por agentes del ICE en California. Fue apresado cuando salía de su casa, en South Gate, para asistir a una entrevista de trabajo. Su esposa, Lorraine Rodríguez, dijo a Telemundo que su familia presenció el momento en que los oficiales se lo llevaron esposado. “Estoy completamente devastada”, afirmó.

Nicolás Rodríguez, el inmigrante latino detenido por el ICE, junto a su esposa Lorraine Captura TV/Telemundo 52

La esposa del detenido detalló que los agentes no les dieron mayores precisiones sobre los motivos de la detención de su esposo. “Solo dijeron que tenía una orden de arresto y me entregaron las llaves del vehículo que estaba en la calle”, relató.

El operativo también sorprendió a la hijastra de Rodríguez, Tillie Remedios, quien se disponía a llevar a su hijo a la escuela cuando vio que los efectivos del ICE se detenían en la puerta de su casa. “Nunca imaginé que venían por mi padrastro”, expresó.

Rodríguez llevaba más de 15 años casado con Lorraine y había criado a los hijos de su esposa como propios. “Él construyó un hogar con mi mamá, ayudó con los hijos que no eran suyos y nos amó como si fuéramos sus hijos”, afirmó Remedios.

El momento en que Rodríguez fue detenido por los agentes del ICE, en California Captura TV/ Telemundo 52

Los antecedentes de Nicolás Rodríguez, el migrante detenido por el ICE

Rodríguez tiene un historial complejo con las autoridades migratorias. Dos décadas atrás, fue deportado en dos oportunidades —en 2000 y 2005— por haber ingresado de manera ilegal a Estados Unidos. “Había sido deportado y regresó a EE.UU.”, reconoció su mujer.

Además de esas dos deportaciones previas, Rodríguez presenta antecedentes delictivos y fue convicto. De acuerdo a la fiscalía, el migrante había sido condenado por los delitos de homicidio involuntario y posesión de una sustancia ilícita, por los que recibió una pena de más de 10 años de prisión.

La situación judicial del migrante latino detenido en South Gate

Tras su arresto este lunes, el hombre compareció ante la Corte Federal del centro de Los Ángeles. Allí se declaró culpable y el juez le denegó la posibilidad de salir en libertad bajo fianza.

De esta manera, tendrá esperar en un centro de detención la fecha de una nueva audiencia judicial. La cita en la que el magistrado definirá su futuro en EE.UU. fue fijada para el mes de abril.

Rodríguez se casó con Lorraine hace 15 años y crió a sus cinco hijastros Captura TV/ Telemundo 52

Mientras tanto, su mujer y sus hijastros insistieron en que, a pesar de su historial migratorio y sus antecedentes, Rodríguez no representa ningún peligro. En este sentido, argumentaron que cumplió con la condena que le fijó la justicia, no reincidió y lleva una vida completamente establecida en Estados Unidos. Por ello, no pierden las esperanzas de que la Justicia le permita regresar a su hogar en South Gate.