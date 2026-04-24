Alarma en California por la expansión de un insecto que causa picaduras dolorosas

El Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Valle de San Gabriel encendió las alarmas en California al emitir una alerta por la presencia de moscas negras en las zonas de colinas. Los individuos de la especie Simulium vittatum aumentan en número y, pese a ser realmente pequeños, son capaces de provocar picaduras dolorosas en los humanos.

Alerta por la plaga de moscas negras en California

Según el comunicado oficial del Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Valle de San Gabriel, las moscas negras Simulium vittatum tienen un tamaño de aproximadamente 2 a 3 milímetros y son popularmente conocidas entre los californianos como “buffalo gnats” (mosquitos búfalo).

Las moscas negras presentes en California tienen un tamaño de entre 2 a 3 milímetros / Unsplash Unsplash

Los insectos buscan principalmente atacar la zona de los ojos y el cuello de las personas, así como la piel de ciertos animales. “Se prevé que las picaduras continúen durante algunas semanas, ya que los tratamientos tardarán en surtir efecto”, advirtió el organismo a la comunidad.

Pese al dolor que puede generar el ataque de las moscas negras, no representan un riesgo para la salud. “Sus picaduras son fuertes, pero no transmiten enfermedades en el condado de Los Ángeles”, aclaró el Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Valle de San Gabriel.

La lista de lugares en donde es posible encontrar a los “buffalo gnats” incluye:

Altadena

Azusa

Bradbury

Duarte

Glendora

Monrovia

San Dimas

Sierra Madre

Los motivos detrás de la aparición de estos insectos en California

La existencia de estos insectos se debe principalmente a la presencia de agua con movimiento, que es importante para su reproducción. Los grupos de moscas negras viajan largas distancias y suelen buscar comunidades en colinas con ríos y arroyos.

Además, el ciclo de vida de la especie tiene una fuerte unión con los ríos de California. Las hembras depositan de 200 a 500 huevos en el agua. Acto seguido, las larvas emergen y se adhieren a rocas, alimentándose de los restos orgánicos que flotan.

El proceso dura entre diez días y varios meses, según la temperatura del agua. Luego entran en la etapa de pupa, donde tiene lugar la transformación a la etapa adulta. Finalmente, las moscas emergen de la crisálida y flotan hasta la superficie dentro de una burbuja de aire.

El nacimiento de las moscas negras está vinculado a los ríos / Unsplash Unsplash

La lucha contra las moscas negras en California

El Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Valle de San Gabriel ya implementa diversas tareas para bajar la población de moscas negras en suelo californiano. El personal hace un seguimiento de las larvas y los adultos para colocar trampas en los vecindarios y así obtener datos relevantes.

El distrito aplica una bacteria que habita en el suelo denominada Bti, cuyo objetivo es acabar con moscas y mosquitos. Este producto no causa ningún daño en la naturaleza ni en mamíferos, por lo que no hay ningún tipo de preocupación para los humanos y sus mascotas.

Por otra parte, los habitantes del Estado Dorado también pueden prevenir los ataques de estos insectos por su cuenta. El uso de repelente, redes para proteger ojos y cuello y ropa de colores claros son algunas de las barreras de protección.