El ICE quiso detener a su madre en California y formaron un escudo para impedirlo, pero el resultado no fue el esperado

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentaron detener a la migrante Rosalina Luna Vargas, pero sus hijos la abrazaron y formaron un escudo humano para impedirlo. Los menores exigieron a los oficiales que mostraran una orden judicial y como no tenían una tuvieron que irse. Más tarde regresaron y se llevaron arrestada a la mujer.

Un escudo humano para impedir que ICE arreste a su madre

El incidente ocurrió en la mañana del sábado pasado, en la esquina de Catalina y Del Mar, en Pasadena. Tres agentes del ICE vestidos de civil, dos de ellos con el rostro tapado y placas colgando de su cuello, forcejeaban con Vargas y sus hijos para subir a la mujer a un Honda Accord, sin distintivos, cuando una residente local pasó por el lugar y grabó la situación.

“Vi el alboroto mientras conducía y cuando bajé la velocidad, los niños gritaron pidiendo ayuda”, sostuvo la testigo en una publicación que compartió en Reddit. En el video se observa cómo los agentes intentan detener a la migrante mientras tres menores la abrazan y forman una barrera para impedirlo, dos de ellos son sus hijos. Según informó KTLA, la grabación fue tomada por Jillian Reed.

Freno al ICE en California, quisieron detener a su madre y formaron un escudo humano para impedirlo

“Los chicos pidieron repetidamente una orden judicial a los supuestos agentes. Dijeron que dejarían ir a su madre y dejarían de resistirse si los agentes les mostraban una. Un agente afirmó tener una orden judicial, pero no dio más detalles ni presentó pruebas”, contó Reed.

El video se corta después de que la joven presente le pidiera a la vecina que llamara a la policía. “Dejé de grabar y llamé al 911 para reportar un secuestro. Mientras describía a los oficiales, sus vehículos y la situación, la mujer se soltó y subió corriendo las escaleras hacia el patio del Centro de Vida Asistida Del Mar Park”, relató.

Los jóvenes siguieron a su madre al parque del centro y los oficiales fueron detrás. “Formaron un muro humano. Uno de los niños se aferró a ella, diciéndole: ‘¡No me sueltes! ¡No me sueltes!’, mientras lloraba. Luego empezó a gritarle a la multitud: ‘¡No puedo perder a mi mamá!’”, recordó la testigo.

Fue cuando, según explicó Reed, personal del Centro de Vida Asistida intervino y le señaló a los agentes que al encontrarse en una propiedad privada necesitaban una orden para detener a la mujer. Los oficiales de ICE tomaron fotos de todos los presentes y se fueron en dos vehículos separados, para volver más tarde.

Solo dos de los tres oficiales tenían su placa colgada del cuello y los tres estaban vestidos de civil Flickr/ICE

Los agentes del ICE regresaron para detener a Vargas

La vecina contó que más tarde la policía de Pasadena se acercó al lugar y tomó declaración de los presentes.

Reed señaló: “Más tarde me enteré de que el ICE llegó al lugar y detuvo a la mujer tras presentar una orden judicial válida”. “Según uno de sus hijos, la orden original era para otra persona y estaban en el sitio equivocado en el momento equivocado”, afirmó.

La mujer finalmente fue arrestada y uno de sus hijos consideró que estaba "en el lugar equivocado en el momento equivocado" Amanda Mason - Flickr/ICE

La vecina que grabó el video se mostró conmocionada por la situación. “No puedo describir lo horrible que fue esta experiencia, ni siquiera como espectadora. He visto estos videos en línea y me han enfadado y entristecido. Pero nada se compara con verlo en persona. Nada”, expresó.