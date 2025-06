El ICE ya lo sabe: los tres errores más graves que puede cometer un migrante durante una redada

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se volvieron una preocupación diaria para muchas familias latinas en EE.UU. Los operativos pueden ocurrir en casas, trabajos o en la calle, y el miedo a la detención y la deportación es real. Por eso, los especialistas aseguran que es fundamental estar informado.

Los tres errores más graves en una redada, según especialistas

Abogados y organizaciones que defienden los derechos de los migrantes insisten en que hay tres errores que pueden complicar mucho la situación en medio de una redada. La persona nunca debe hacer lo siguiente: mentir, correr y resistirse físicamente.

Mentir

Cuando los agentes del ICE hacen preguntas, nunca se debe inventar una respuesta ni presentar documentos falsos. Mentirle a un agente federal es un delito y puede traer más problemas, incluso cargos criminales. Si la persona no quiere contestar, tiene derecho a guardar silencio. Puede decir: “Prefiero no responder” o “quiero hablar con un abogado”.

Correr

Correr durante una redada puede ser interpretado como que el migrante tiene algo que ocultar o que es peligroso. Además, los agentes suelen estar preparados y pueden usar la fuerza para detenerlo. Quedarse en el lugar, tranquilo y sin hacer movimientos bruscos, es la mejor opción, detalla un informe del Immigrant Defense Project.

Resistirse físicamente

Empujar, pelear o intentar impedir que los agentes procedan con el arresto es considerado un error grave. Resistirse puede resultar en lesiones, arrestos violentos y cargos adicionales. Aunque la persona considere que la detención es injusta, lo mejor es mantener la calma y no tocar a los agentes.

Toda persona tiene derecho a permanecer en silencio y no hablar de su situación migratoria con la policía, los agentes de inmigración u otros funcionarios Flickr/ICE

¿Qué sí puede hacer un migrante en una redada del ICE?

Negarse a abrir la puerta de su casa: el ICE no puede entrar a una casa sin una orden firmada por un juez. Si dicen tener una orden, se les puede pedir que la pasen por debajo de la puerta y revisar que esté firmada por un juez, no solo por un agente.

el ICE no puede entrar a una casa sin una orden firmada por un juez. Si dicen tener una orden, se les puede pedir que la pasen por debajo de la puerta y revisar que esté firmada por un juez, no solo por un agente. Guardar silencio: tiene derecho a no responder preguntas sobre su estatus migratorio. Puede decir: “Quiero guardar silencio hasta hablar con un abogado”.

tiene derecho a no responder preguntas sobre su estatus migratorio. Puede decir: “Quiero guardar silencio hasta hablar con un abogado”. No firmar nada sin asesoría: los especialistas recomiendan no firmar ningún documento que el migrante no entienda o sin que un abogado lo revise.

los especialistas recomiendan no firmar ningún documento que el migrante no entienda o sin que un abogado lo revise. Pedir hablar con un abogado: es un derecho y puede ayudar a que la posterior defensa sea mejor.

El mensaje de los expertos: calma, información y dignidad

El miedo y la presión de una redada pueden llevar a decisiones impulsivas, pero los expertos insisten: la mejor defensa es la información y la calma. No mentir, no huir y no resistirse físicamente son los pilares para enfrentar una redada con la mayor dignidad y las mejores posibilidades legales.

El FBI reducirá su participación con el ICE en las redadas migratorias en EE.UU. Facebook/FBI – Federal Bureau of Investigation

Como concluye la guía del Immigrant Defense Project: “NO MIENTAS. NO CORRAS NI TE RESISTAS FÍSICAMENTE AL ARRESTO. Conoce tus derechos. Ejércelos con calma y busca asesoría legal lo antes posible.”

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.