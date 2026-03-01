Adiós Gavin Newsom: cuándo son las elecciones primarias en California y qué cargos se eligen este 2026

Las elecciones primarias de California están programadas para junio de 2026 y marcarán el inicio formal del calendario electoral que culminará con los comicios generales de noviembre. En esa instancia se definirá quién sucederá al actual gobernador, Gavin Newsom, quien transita su segundo período al frente del estado y no está habilitado para presentarse nuevamente.

Calendario electoral de California para 2026

De acuerdo con la Secretaría de Estado, California utiliza un modelo de primarias conocido como “Top-Two”. Bajo este esquema, todos los aspirantes aparecen juntos en una única boleta, sin separación por partidos políticos. Los dos candidatos con mayor cantidad de votos avanzan a la elección general, incluso si pertenecen a la misma fuerza.

Las primarias en California se realizarán el 2 de junio de 2026 Freepik

El cronograma electoral esta previsto que transcurra de la siguiente manera:

Primarias : se llevarán a cabo el 2 de junio de 2026 . En esta jornada, los recintos de votación estarán abiertos desde las 7 hasta las 20 hs.

: se llevarán a cabo el . En esta jornada, los recintos de votación estarán abiertos desde las 7 hasta las 20 hs. Generales: tendrán lugar el 3 de noviembre de 2026.

El registro para votar en las primarias cierra el 18 de mayo de 2026. A principios de ese mes se enviarán las boletas por correo a los sufragistas activos.

La votación anticipada presencial comenzará el 23 de mayo y las autoridades sugieren despachar la boleta por correo antes del 26 de mayo para asegurar su recepción.

En las elecciones de 2026 en California se elegirán una amplia gama de representantes a nivel federal, estatal y local, además de decidirse sobre diversas medidas legislativas Imagen de Freepik

Qué cargos se eligen en California durante 2026

En la boleta aparecerán múltiples puestos del Poder Ejecutivo estatal. Durante la jornada de las primarias, los sufragistas elegirán candidatos para 12 cargos:

Gobernador

Vicegobernador

Secretario de Estado

Controlador

Tesorero

Procurador General

Comisionado de Seguros

Junta de Igualación Estatal

Senadores de EE.UU. por California

Representantes de EE.UU. por California

Senadores estatales

Representantes estatales

El proceso electoral también incluye instancias vinculadas al Poder Judicial. Los jueces de la Corte Suprema de California y de los tribunales de apelación participarán en comicios de retención, mecanismo mediante el cual los sufragistas deciden si continúan o no en sus cargos.

En algunos condados como San Francisco elegirán además por magistrados de tribunales superiores, según Ballotpedia.

En el plano local se realizarán elecciones municipales y de autoridades comunitarias. Entre los cargos destacados, figuran:

La alcaldía de Los Ángeles

Concejales

Miembros de juntas de supervisión en distintas jurisdicciones

Autoridades de distritos escolares unificados

Otra parte central de la jornada serán las medidas sometidas a consulta popular. Los votantes decidirán sobre propuestas legislativas e iniciativas ciudadanas, que pueden abarcar temas como financiamiento de campañas, cambios en reglas electorales o requisitos para aprobar determinadas leyes.

Gavin Newsom, no podrá volver a postularse como gobernador de California @CAGovernor

Límites constitucionales al mandato del gobernador en California

La Constitución de California establece que ninguna persona puede ejercer la gobernación por más de dos períodos en total. La prohibición es permanente: una vez completados dos mandatos, el funcionario queda inhabilitado para volver a postularse, aun si transcurre un intervalo entre ambos.

La norma también se aplica a otros cargos ejecutivos estatales, como vicegobernador, secretario de Estado, procurador general, controlador y tesorero. El objetivo de esta disposición es limitar la permanencia prolongada en funciones de alto nivel dentro del gobierno estatal.

¿Cuándo termina el mandato de Gavin Newsom en California?

El segundo mandato de Gavin Newsom como gobernador de California terminará oficialmente el lunes 4 de enero de 2027. En esa fecha, el nuevo mandatario que resulte electo en los comicios de noviembre de 2026 asumirá formalmente el puesto.

Aunque Newsom abandonará la gobernación a principios de 2027, existen especulaciones sobre su futuro político, como que podría incursionar en una posible candidatura presidencial para el ciclo electoral de 2028.