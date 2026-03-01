Adiós Gavin Newsom: cuándo son las elecciones primarias en California y qué cargos se eligen este 2026
Este punto de partida definirá los candidatos que competirán en las generales para gobernador y para renovar múltiples puestos federales, estatales y locales
- 4 minutos de lectura'
Las elecciones primarias de California están programadas para junio de 2026 y marcarán el inicio formal del calendario electoral que culminará con los comicios generales de noviembre. En esa instancia se definirá quién sucederá al actual gobernador, Gavin Newsom, quien transita su segundo período al frente del estado y no está habilitado para presentarse nuevamente.
Calendario electoral de California para 2026
De acuerdo con la Secretaría de Estado, California utiliza un modelo de primarias conocido como “Top-Two”. Bajo este esquema, todos los aspirantes aparecen juntos en una única boleta, sin separación por partidos políticos. Los dos candidatos con mayor cantidad de votos avanzan a la elección general, incluso si pertenecen a la misma fuerza.
El cronograma electoral esta previsto que transcurra de la siguiente manera:
- Primarias: se llevarán a cabo el 2 de junio de 2026. En esta jornada, los recintos de votación estarán abiertos desde las 7 hasta las 20 hs.
- Generales: tendrán lugar el 3 de noviembre de 2026.
El registro para votar en las primarias cierra el 18 de mayo de 2026. A principios de ese mes se enviarán las boletas por correo a los sufragistas activos.
La votación anticipada presencial comenzará el 23 de mayo y las autoridades sugieren despachar la boleta por correo antes del 26 de mayo para asegurar su recepción.
Qué cargos se eligen en California durante 2026
En la boleta aparecerán múltiples puestos del Poder Ejecutivo estatal. Durante la jornada de las primarias, los sufragistas elegirán candidatos para 12 cargos:
- Gobernador
- Vicegobernador
- Secretario de Estado
- Controlador
- Tesorero
- Procurador General
- Comisionado de Seguros
- Junta de Igualación Estatal
- Senadores de EE.UU. por California
- Representantes de EE.UU. por California
- Senadores estatales
- Representantes estatales
El proceso electoral también incluye instancias vinculadas al Poder Judicial. Los jueces de la Corte Suprema de California y de los tribunales de apelación participarán en comicios de retención, mecanismo mediante el cual los sufragistas deciden si continúan o no en sus cargos.
En algunos condados como San Francisco elegirán además por magistrados de tribunales superiores, según Ballotpedia.
En el plano local se realizarán elecciones municipales y de autoridades comunitarias. Entre los cargos destacados, figuran:
- La alcaldía de Los Ángeles
- Concejales
- Miembros de juntas de supervisión en distintas jurisdicciones
- Autoridades de distritos escolares unificados
Otra parte central de la jornada serán las medidas sometidas a consulta popular. Los votantes decidirán sobre propuestas legislativas e iniciativas ciudadanas, que pueden abarcar temas como financiamiento de campañas, cambios en reglas electorales o requisitos para aprobar determinadas leyes.
Límites constitucionales al mandato del gobernador en California
La Constitución de California establece que ninguna persona puede ejercer la gobernación por más de dos períodos en total. La prohibición es permanente: una vez completados dos mandatos, el funcionario queda inhabilitado para volver a postularse, aun si transcurre un intervalo entre ambos.
La norma también se aplica a otros cargos ejecutivos estatales, como vicegobernador, secretario de Estado, procurador general, controlador y tesorero. El objetivo de esta disposición es limitar la permanencia prolongada en funciones de alto nivel dentro del gobierno estatal.
¿Cuándo termina el mandato de Gavin Newsom en California?
El segundo mandato de Gavin Newsom como gobernador de California terminará oficialmente el lunes 4 de enero de 2027. En esa fecha, el nuevo mandatario que resulte electo en los comicios de noviembre de 2026 asumirá formalmente el puesto.
Aunque Newsom abandonará la gobernación a principios de 2027, existen especulaciones sobre su futuro político, como que podría incursionar en una posible candidatura presidencial para el ciclo electoral de 2028.
Otras noticias de Agenda EEUU
Buenas noticias en NYC. Abren lotería de viviendas accesibles y cientos de familias podrán acceder al beneficio
"Siguiente capítulo". Nueva montaña rusa récord en Six Flags: primeras imágenes y detalles de la construcción
“Están acorralados”. La representante María Elvira Salazar celebró las declaraciones de Donald Trump sobre Cuba
- 1
Cómo será la futura Autopista Parque que va a cambiar el principal acceso sur a la ciudad
- 2
El dramático momento en que un dron iraní impacta contra un edificio residencial en Bahréin
- 3
Murió Néstor Otero, el empresario “intocable” que explicaba cómo funciona la complicidad entre los negocios y el poder
- 4
Nuevo triunfo del cine argentino en los Goya: Belén ganó como mejor película iberoamericana