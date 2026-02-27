Adiós Gavin Newsom: las malas noticias para los candidatos demócratas frente a las elecciones de 2026

Para las elecciones a gobernador de California 2026, los demócratas enfrentan un marco de indecisión sobre quién debe recibir el apoyo entre los candidatos. Recientemente, durante la convención del partido, se votó para definir el nombre que obtendría el respaldo oficial. Sin embargo, ninguno de los aspirantes a suceder a Gavin Newsom consiguió el reconocimiento.

Los demócratas de California no pudieron decidir: ningún candidato obtuvo el apoyo oficial del partido

La noticia se conoció el domingo pasado, cuando el Partido Demócrata llevó a cabo una nueva edición de su convención estatal. Allí, entre otros temas, se debatió quién debe ser el candidato a gobernador que cuente con el respaldo oficial.

El Partido Demócrata no pudo elegir a un candidato para suceder a Gavin Newsom en California Karen Warren - FR172172AP

Aunque las primarias se celebrarán el 2 de junio, ya el 6 de marzo es la fecha límite para la presentación oficial de los nombres que ocuparán las boletas en los comicios. En ese contexto, todavía no se definió al candidato demócrata con el apoyo del partido.

Según consignó The Sacramento Bee, las normas disponen que un candidato debe obtener el 60% de los votos dentro de la convención para que se pueda considerar como el candidato oficial.

Sin embargo, nadie alcanzó ese umbral, por lo que esa distinción quedó vacante y los candidatos siguen en la búsqueda de apoyos por separado.

Eric Swalwell se perfila como el máximo candidato demócrata en California

A pesar de que no llegó al umbral del 60% para obtener la nominación oficial, el demócrata fue quien obtuvo el mayor porcentaje de apoyo dentro del partido.

Eric Swalwell se perfila como el candidato demócrata de California con mayor apoyo interno y en las encuestas Facebook Eric Swalwell - Facebook Eric Swalwell

Según el medio, estas fueron las cifras de apoyo dentro de la convención demócrata:

Además, el 8,5% manifestó no tener preferencias sobre los candidatos en el Estado Dorado. Dado que se inscribió después de la fecha de cierre para la votación, el alcalde de San José, Matt Mahan, no fue incluido.

Swalwell también es el mejor candidato demócrata en las encuestas

Además de ser quien cosechó un mayor porcentaje de apoyo dentro de la convención del partido, el miembro de la Cámara de Representantes también aparece dentro de las primeras opciones en las encuestas.

De acuerdo con un sondeo de Emerson College e Inside California Politics que se realizó entre el 13 y 14 de febrero y contó con la participación de 1000 posibles votantes, estos son los porcentajes de apoyo:

Aunque no consiguió el piso de votos para ser el candidato demócrata oficial, Swalwell se perfila como el nombre con mayor apoyo tanto interno como externo.

En el caso de Yee, que obtuvo el segundo puesto dentro de la votación demócrata, tuvo un lugar marginal en la encuesta general a votantes de California.

En el mencionado sondeo obtuvo un 1,8% de los votos y quedó como la octava opción demócrata en la preferencia de los encuestados, solo por delante de Calderon, que cosechó un 0,6%.