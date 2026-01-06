El secreto de California en la I-5: el local entre San Francisco y Los Ángeles donde la barbacoa se agota en 10 minutos

Hay restaurantes que con solo su cocina consolidan una gama de sabores. Por la Interestatal 5 que está entre San Francisco y Los Ángeles se encuentra una “joya escondida” ideal para los amantes de la barbacoa. Se tarat de Hot City Barbeque & Bistro.

Hot City Barbeque & Bistro se encuentra en el 1313 S 6th St, Los Baños, California. El local abre de viernes a domingo y cuenta con un salón de nueve mesas.

Sus tácticas de cocina incluyen una cocción lenta con madera de albaricoque. Esta receta permite que sus productos se vendan en pocos minutos, según consignó SFGate.

“Está en mi cartel: ‘Primero en llegar, primero en ser atendido’“. La gente se molesta, a veces. Pero es bueno”, señaló Charles Milani, propietario del restaurante. “Es una forma de garantizar que todo esté fresco”.

El lugar cuenta con accesibilidad para sillas de ruedas, sanitarios y wifi gratuito. Asimismo, acepta tarjetas de crédito, Apple Pay, Android Pay y criptomonedas.

El menú que compone Hot City Barbeque & Bistro

De acuerdo con el sitio web oficial del restaurante, su menú se divide en carnes ahumadas, guarniciones clásicas y platos combinados. Entre sus ofertas más destacadas se encuentran:

Tri-tip: incluye 1/2 libra de Angus Tri-Tip, asado a la leña, con un toque de nuestra salsa barbacoa original casera. Asimismo, cuenta con una bolsa de papas fritas y un pepinillo eneldo crujiente.

incluye 1/2 libra de Angus Tri-Tip, asado a la leña, con un toque de nuestra salsa barbacoa original casera. Asimismo, cuenta con una Costillas y tri-tip: costillas de res, libras de tri-tip, cuartos de galón de frijoles ranch, ensalada de col y panes de ajo.

costillas de res, libras de tri-tip, cuartos de galón de frijoles ranch, ensalada de col y panes de ajo. Cerdo desmenuzado: trozo de cerdo sobre un pan fresco con melaza y un toque de nuestra salsa barbacoa original de la casa. Incluye una bolsa de patatas fritas y un crujiente pepinillo eneldo .

trozo de cerdo sobre un pan fresco con melaza y un toque de nuestra salsa barbacoa original de la casa. Incluye una . Paquete de fiesta : costillas de cerdo completas, pollo entero, tri-tip entero, cuarto de galón de frijoles Ranch, ensalada de col, y ensaladas de col.

: costillas de cerdo completas, pollo entero, tri-tip entero, cuarto de galón de frijoles Ranch, ensalada de col, y ensaladas de col. Belly Buster: costillas completas, pollo entero, libras de tri-tip, un cuarto de frijoles ranch y un cuarto de ensalada de col.

El local también produce sus propias salsas originales, con chipotle de mora y habanero con mostaza dulce, según estipuló el propietario de Hot City Barbeque & Bistro.

Las mejores barbacoas según la guía Michelin

La serie de guía turística presentó los ocho mejores restaurantes de barbacoa en el Estado Dorado:

Quarters BBQ

Chosun Balbee

Pig in a Pickle

Heritage Barbecue

Moo’s Craft Barbecue

Horn Barbecue

Parks BBQ

Breakwater Barbecue

Con respecto a Quarters BBQ, ofrece como platos principales carnes en porciones de un cuarto de libra, tiras de costilla corta deshuesada y piel de cerdo rico en colágeno.

“Las filas que rodean esta joya de lujo y larga trayectoria son una clara señal de que has elegido bien. Asegúrate de reservar o intenta entrar a almorzar o cenar temprano para evitar esperas", detalla la reconocida guía gastronómica.