Buenas noticias en California: Trader Joe’s abrió este 11 de diciembre una nueva tienda que ya causa furor

La cadena Trader Joe’s abrió este jueves 11 de diciembre las puertas de una nueva tienda en California, que genera gran expectativa en el estado, con una ceremonia especial. Se encuentra en Costa Mesa, y ya es la segunda sucursal que dispone la empresa en esa localidad.

Trader Joe´s confirmó en su sitio web que este jueves abrió su segunda tienda en Costa Mesa. El local está ubicado en 2170 Harbor Blvd, donde ocupa parte de un antiguo local de 99 Cents Only Store.

Trader Joe's abrió su segunda sucursal en Costa Mesa, California Trader Joe's Company

De acuerdo con The Orange County Register, se trata de un comercio de 9541 pies cuadrados. La cadena, con sede en Monrovia, opera actualmente 615 sucursales en 42 estados y Washington D.C.

En el Estado Dorado se encuentran aproximadamente un tercio del total de las tiendas que posee la empresa fundada por Joe Coulombe y con inicios en Pasadena en 1967. El objetivo de la marca con la apertura de su nuevo local en Costa Mesa se relaciona directamente con un proyecto de expansión continua en Estados Unidos.

Gracias a ese avance, la compañía ya cuenta con una gran cantidad de productos de marca populares. Incluso, hay una lista de favoritos de los fanáticos publicada anualmente.

Por qué Trader Joe’s sigue expandiéndose en California: los factores que analiza la cadena

Tara Miller y Matt Sloan, ejecutivos de Trader Joe’s, explicaron anteriormente en un podcast que, en medio de la expansión de la tienda, las nuevas ubicaciones son elegidas estratégicamente basándonos en ciertos factores:

Densidad de población de una ciudad.

Patrones de tráfico de los clientes.

Disponibilidad de estacionamiento en el sitio propuesto.

“Tenemos que analizar una gran cantidad de sitios potenciales para asegurarnos de conseguir el mejor sitio posible”, explicó Sloan.

La otra ubicación que la empresa tiene disponible en Costa Mesa se encuentra en 640 W 17th St.

Las mejores ofertas navideñas que ofrece Trader Joe’s en 2025

En su sitio web, Trader Joe’s dispone de una Guía Navideña Fearless Flyer que ayuda a los clientes a encontrar las mejores ofertas que tiene la compañía de cara a las celebraciones de 2025.

En el listado, se pueden encontrar desayunos invernales, yogur griego de ponche de huevo, gofres con azúcar y canela o sirope de vainilla Bourbon. También hay festines con asados ​​de costilla de res deshuesados, risotto de trufa y paletillas de cordero sazonadas.

Trader Joe's tiene muchos productos ideales para la cena navideña Yuganov Konstantin - Shutterstock

Algunos de los productos más destacados son:

Papas fritas con queso azul Cashel: una opción perfecta para acompañar ensaladas, sopas o sándwiches, e incluso otros quesos y embutido. Tienen un valor de 2,99 dólares la bolsa de 150 gramos.

una opción perfecta para acompañar ensaladas, sopas o sándwiches, e incluso otros quesos y embutido. Tienen un valor de 2,99 dólares la bolsa de 150 gramos. Batard orgánico de higos y miel: su dulzura lo hace delicioso por sí solo y presenta una combinación maravillosa para sabores fuertes y salados. Tiene un precio de US$4,99 cada uno.

su dulzura lo hace delicioso por sí solo y presenta una combinación maravillosa para sabores fuertes y salados. Tiene un precio de US$4,99 cada uno. Bastón de caramelo Joe-Joe’s “gloriosamente” sin gluten: le dan un toque visual espectacular a la tabla de galletas navideñas y tienen un valor de US$4,99 cada caja.

le dan un toque visual espectacular a la tabla de galletas navideñas y tienen un valor de US$4,99 cada caja. Brookie de menta: tiene formato rectangular, cortado previamente en ocho cuadrados, y es ideal como snack. Cuesta unos US$4,99.