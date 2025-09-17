El sentido mensaje de Gavin Newsom en honor a Robert Redford: “Hijo de California”

La noticia de la muerte de Robert Redford, este martes 16 de septiembre, a los 89 años, conmovió al mundo del cine y a la sociedad estadounidense en general. Desde el ámbito político, el gobernador Gavin Newsom se sumó a los homenajes con un mensaje cargado de emoción y gratitud hacia quien definió como “hijo de California”.

El mensaje de Gavin Newsom para despedir a Robert Redford: “Un hombre profundamente bueno”

A través de su cuenta oficial en la red social X, el gobernador Gavin Newsom recordó a Redford como un artista de gran talento. En su publicación, destacó que el actor y director “fue uno de los intérpretes más notables de su generación, un defensor del cine moderno y del cine independiente, y un hombre profundamente bueno”.

Gavin Newsom despidió a Robert Redford x.com/CAgovernor/

Asimismo, añadió que Redford supo enfrentarse a las dificultades con valentía y que entendió “las complejidades de la vida, encontrando belleza en los pequeños detalles”.

El mandatario estatal demócrata también remarcó su compromiso ambiental, que se materializó tanto en acciones directas como en el legado del Instituto Sundance, la organización que fundó y que se transformó en un emblema para el cine independiente.

“Un hijo de California, Robert fue un hombre de creatividad infinita y gran empatía. Se lo extrañará profundamente, pero su legado vivirá en todos aquellos a los que tocó y en los millones que inspiró”, concluyó.

Cómo fue la infancia y juventud de Robert Redford en California

Charles Robert Redford Jr. nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California. Fue hijo de Martha Woodruff, oriunda de Texas, y Charles Robert Redford Sr., un contador que en su juventud se había desempeñado como lechero. Su infancia estuvo marcada por los paisajes del sur del Estado Dorado y los viajes familiares al Estado de la Estrella Solitaria, que más tarde inspiraron su vínculo con la naturaleza.

Nacido el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, Charles Robert Redford Jr. fue hijo de Martha Woodruff, de Texas, y de Charles Robert Redford Sr. Jean Jacques Levy - AP

En una entrevista con Orion Magazine en 2024, el propio Redford recordó con nitidez la primera vez que visitó Yosemite junto a su madre, cuando tenía 11 años. “Entramos en un túnel y al salir nos detuvimos para admirar la vista. Fue asombroso. No quería solo ver ese paisaje, quería ser parte de él”, relató.

El joven Robert asistió a la Van Nuys High School, en Los Ángeles, donde compartió aulas con el beisbolista Don Drysdale. No fue un estudiante ejemplar y solía encontrar más motivación en el arte y el deporte que en los libros de texto, según comentó él mismo en un episodio de Inside the actors studio en 2005.

Tras graduarse en 1954, se matriculó en la Universidad de Colorado en Boulder con una beca deportiva, aunque su afición por la bebida lo llevó a perder la oportunidad y a ser expulsado. Esa crisis personal derivó en un largo viaje por Europa, donde residió en Francia, España e Italia y perfeccionó su interés por la pintura en París.

Redford criticó abiertamente el modelo de desarrollo de California FADEL SENNA - AFP

La relación de Robert Redford con California

Si bien Newsom presentó a Robert Redford como “un hijo de California”, su vínculo no estuvo exento de contradicciones. En una entrevista de 1994 con Rolling Stone, expresó que “siempre desconfió de California”, porque crecer allí lo privó del sentido de descubrimiento.

“Nací al final del arco iris, así que no podía ver el arco iris”, reflexionó. Para él, los encantos de su tierra natal se desdibujaban ante la expansión de autopistas, la contaminación y el avance del cemento.

En cuanto a su activismo ambiental, fundó el Festival de Sundance en Utah, un espacio cultural que no solo dio visibilidad al cine independiente, sino que también funcionó como plataforma para promover el cuidado del medioambiente y el respeto por los pueblos originarios.