La icónica casa de Robert Redford en California: una millonaria mansión en medio de la montaña

La icónica casa de Robert Redford en California se ha convertido en una verdadera joya del mercado inmobiliario. Se trata de una millonaria propiedad en medio de la montaña, rodeada de naturaleza y con todas las comodidades de lujo que marcaron el estilo de vida del reconocido actor de Hollywood, que falleció en la madrugada del martes 16 de septiembre.

Cómo es la mansión en la que vivió Robert Redford en Tiburón

El actor, que protagonizó grandes clásicos como Todos los hombres del presidente, logró agrandar su fortuna antes de morir. A comienzos desde este 2025, vendió su icónica casa de Tiburón, en el condado de Marín, por US$4,65 millones. La transacción se cerró a solo tres semanas de lanzar la propiedad al mercado.

Robert Redford logró vender a comienzos de 2025 su icónica mansión de California por US$4,65 millones Compass

Ubicada al final de una calle sin salida junto a la bahía de San Francisco, la icónica mansión se encuentra rodeada de jardines y fue construida a finales de la década de 1960, aunque tuvo algunas remodelaciones.

Robert Redford y su esposa, la artista Sibylle Szaggars, adquirieron la propiedad en primavera de 2020 por US$3,1 millones y la modernizaron durante su estancia.

Entre las principales características se destaca:

Cabaña rústica principal.

Cuatro dormitorios, uno de ellos convertido en despacho.

Tres baños.

La suite principal incluye su propio vestidor y un baño con tocadores dobles.

Se trata de 2824 pies cuadrados de espacio habitable (un poco más de 260 metros cuadrados) en dos niveles, con suelos de madera y techos altos.

De acuerdo con Compass, que intermedió para vender la propiedad, la casa posee una gran sala familiar, luminosa gracias a sus amplios ventanales y con techos altos, tragaluces y una chimenea a gas. También tiene una cocina de chef remodelada, con desayunador, despensa y acceso directo a las terrazas de la casa.

La mansión cuenta con 260 metros cuadrados habitables y vistas hacia la bahía de San Francisco Compass

Además del espacio de la mansión, en los alrededores destaca el jardín delantero y las amplias terrazas al sur y al este de más de 1000 pies cuadrados, un espacio ideal para descansar.

El garaje, por su parte, ofrece espacio para estacionar dos automóviles.

La mansión se encuentra junto al mar en 2517 Mar East y en las inmediaciones hay senderos, playas y espacios abiertos para recorrer.

Por qué Robert Redford vendió su mansión en Tiburón, California

Según informó San Francisco Chronicle, el actor ganador del Oscar había decidido vender su casa para pasar más tiempo en su residencia principal en Santa Fe, Nuevo México, donde su esposa desarrolla su trabajo artístico.

Redford logró vender la mansión en enero de 2025, solo tres semanas después de listarla en el mercado inmobiliario. La compró Cricket Wardein, propietario de la cadena Mighty Pilates, por US$4,65 millones.

La propiedad fue comprada por Cricket Wardein, propietario de la cadena Mighty Pilates Compass

La pareja también tenía otras residencias en California y Utah. En este último estado, donde Redford fundó el Festival de Cine de Sundance, está la casa en la que el actor falleció este 16 de septiembre de 2025, a sus 89 años.

El agente de Redford, Cindi Berger, confirmó a The New York Times que el artista murió mientras dormía, pero no especificó la causa. Asimismo, destacó que se encontraba en “el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”.