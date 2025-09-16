A cuánto asciende la fortuna de Robert Redford y quiénes son sus herederos

El reconocido actor, director y activista ambiental Robert Redford falleció en la madrugada de este martes 16 de septiembre a los 89 años en su hogar en Utah. Entre sus éxitos, se recuerda su papel protagónico en Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) y en All the President’s Men (1976), además de ganar el Oscar a Mejor Directo por Ordinary People (1980). Gracias a su gran trayectoria, cosechó una cuantiosa fortuna.

Cuál es el patrimonio neto de Robert Redford: el salario de sus películas

Según el sitio especializado Celebrity Networth, la fortuna estimada de Robert Redford asciende a 200 millones de dólares.

Fueron varios los grandes éxitos que le permitieron construir un inmenso patrimonio. De acuerdo al mencionado medio, estos fueron sus salarios en algunas de sus películas más conocidas:

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969): US$375 mil (equivalentes a US$3,5 millones actuales).

US$375 mil (equivalentes a US$3,5 millones actuales). The Sting (1973): US$250 mil (equivalentes a US$1,75 millones actuales).

US$250 mil (equivalentes a US$1,75 millones actuales). A Bridge Too Far (1977): US$2 millones.

US$2 millones. The Electric Horseman (1979): US$3,5 millones.

US$3,5 millones. Indecent Proposal (1993): US$4 millones.

US$4 millones. The Last Castle (2001): US$11 millones.

Además de protagonizar películas que marcaron una época, es conocido por ser el fundador del “Festival de Cine de Sundance”, un prestigioso concurso que se celebra cada enero en Utah.

Quién heredaría la fortuna de Robert Redford

Robert Redford se casó dos ocasiones. La primera de ellas fue con Lola Van Wagenen, cuyo matrimonio duró desde 1958 hasta 1985. Juntos tuvieron cuatro hijos: Shauna, Amy, David y James. Este último murió en 2020 como consecuencia de un cáncer de hígado.

Si bien el actor nunca brindó detalles específicos de su herencia, en 2018 habló del tema en una nota a The Salt Lake Tribune: “He dedicado mucho tiempo a integrar a mis hijos (Shauna, Amy y Jamie) en el panorama. Ahora están aquí y en posición de dirigir el negocio. Básicamente, heredan lo que empecé y lo van a continuar con mis nietos".

En 2009, comenzó una relación con Sibeal Pounder, con quien compartió la última parte de su vida. Con ella no tuvo hijos.

Los detalles de la carrera cinematográfica de Robert Redford

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, completamente alejado del ambiente artístico. Hizo su debut fue junto a Paul Newman como el delincuente simpático en el western Butch Cassidy en 1969. Años después, la dupla volvió a unirse en The Sting, en 1973, filme por el que estuvo nominado al Oscar como Mejor Actor.

Robert Redford tuvo una actuación estelar en el Gran Gatsby en 1974

A esto le siguieron éxitos populares en muy poco tiempo: El The Great Gatsby (1974), The Great Waldo Pepper (1975), Three Days of the Condor (1975) y All the President’s Men (1976).

Además de su talento como actor, demostró ser un cineasta de primer nivel: en 1980 debutó como director con Ordinary People, un drama familiar que le valió el Oscar a Mejor Director.

Qué se sabe sobre la muerte de Robert Redford en su casa de Utah

En la madrugada de este martes 16 de septiembre, el agente de Redford, Cindi Berger, confirmó al medio The New York Times que el artista había fallecido en su residencia de Utah.

Robert Redford deja un legado imborrable en el mundo de la actuación Sundance

Berger afirmó que murió mientras dormía, pero no especificó la causa. Asimismo, destacó que se encontraba en “el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”.